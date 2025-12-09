https://sarabic.ae/20251209/أستاذة-آداب-تونسية-اللغة-الروسية-منتشرة-في-الدول-الأفريقية-ولها-مكانتها-1107987103.html

أستاذة آداب تونسية: اللغة الروسية منتشرة في الدول الأفريقية ولها مكانتها

أستاذة آداب تونسية: اللغة الروسية منتشرة في الدول الأفريقية ولها مكانتها

سبوتنيك عربي

قالت الدكتورة هيفاء الطرابلسي، أستاذ الأدب والحضارة الروسية في جامعة قرطاج تونس، إن الأدب الروسي يحظى بمكانة مهمة في المنطقة العربية، مشيرة إلى أنه يجري العمل... 09.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-09T15:03+0000

2025-12-09T15:03+0000

2025-12-09T15:03+0000

العالم العربي

حصري

الأخبار

تونس

أخبار تونس اليوم

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/09/1107987205_0:0:1276:718_1920x0_80_0_0_036421f945c64bb8fc22482996ad4e3d.jpg

جاء ذلك في مقابلة مع "سبوتنيك"، قالت فيها إنه من خلال مشاركتها في المؤتمرات التي تخص اللغة الروسية وتدريسها في أفريقيا، لاحظت أن الروسية منتشرة في الدول الأفريقية.وأضافت: "ربما لا يكون انتشارها انتشار كاسح، لكن مقارنة بدول أخرى آسيوية وأوروبية فهي موجودة ولها مكانتها".وحول مدى الإقبال على تعلم اللغة الروسية في تونس، قالت الطرابلسي: "حاليا لدينا تدريس اللغة الروسية في المراحل الثانوية والجامعة والمعهد العالي للغات في تونس هو المعهد الوحيد الذي يدرس اللغة الروسية كلغة اختصاص".وتابعت: "من جانبا نحاول تشجيع الطلبة على تعلم اللغة الروسية كما نحاول تنويع التخصصات البسيطة داخل اللغة الروسية التي يتم تدريسها كلغة أو لاختصاصات مثل السياحة إضافة إلى برامج أخرى لتطبيق اللغة الروسية في الأعمال والصحافة".وحول العلاقات مع روسيا، أوضحت أنها علاقات قديمة جدا وخاصة في مجالات الثقافة والأدب بداية من الإمبراطورية الروسية التي كانت تتبادل الوفود مع دول المنطقة العربية، ثم حقبة الاتحاد السوفييتي واستقباله لوفود الطلبة العرب وتعامله مع الدول العربية في مختلف المجالات، ووصولا إلى روسيا الحديثة وعلاقاتها مع دول المنطقة وأبرزها مصر والجزائر وتونس، وهناك علاقات مستمرة ونسعى لتدعيمها بصورة أكبر.وتابعت: "ندرّس الأدب الروسي في الجامعة ونحاول تقريبه للتونسيين، وكذلك فيما يتعلق بالترجمة، فإن معهد تونس للترجمة لديه استراتيجية للتوجه نحو هذه اللغات الروسية والصينية ويشمل ذلك ترجمة الكتب الأدبية من هذه اللغات إلى العربية، وهناك برامج كثيرة مهتمة باللغة الروسية مثل الفنون والمسرح والسينما وليس فقط الأدب".

https://sarabic.ae/20250425/وزير-تونسي-سابق-روسيا-تعيد-تشكيل-النظام-العالمي-عبر-إفريقيا-1099903349.html

https://sarabic.ae/20211128/إفريقيا-الوسطى-تعتمد-اللغة-الروسية-بشكل-رسمي-للتدريس-في-الجامعات--1053355408.html

تونس

أخبار تونس اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

العالم العربي, حصري, الأخبار, تونس, أخبار تونس اليوم, روسيا