أستاذة آداب تونسية: اللغة الروسية منتشرة في الدول الأفريقية ولها مكانتها
أستاذة آداب تونسية: اللغة الروسية منتشرة في الدول الأفريقية ولها مكانتها
قالت الدكتورة هيفاء الطرابلسي، أستاذ الأدب والحضارة الروسية في جامعة قرطاج تونس، إن الأدب الروسي يحظى بمكانة مهمة في المنطقة العربية، مشيرة إلى أنه يجري العمل...
جاء ذلك في مقابلة مع "سبوتنيك"، قالت فيها إنه من خلال مشاركتها في المؤتمرات التي تخص اللغة الروسية وتدريسها في أفريقيا، لاحظت أن الروسية منتشرة في الدول الأفريقية.وأضافت: "ربما لا يكون انتشارها انتشار كاسح، لكن مقارنة بدول أخرى آسيوية وأوروبية فهي موجودة ولها مكانتها".وحول مدى الإقبال على تعلم اللغة الروسية في تونس، قالت الطرابلسي: "حاليا لدينا تدريس اللغة الروسية في المراحل الثانوية والجامعة والمعهد العالي للغات في تونس هو المعهد الوحيد الذي يدرس اللغة الروسية كلغة اختصاص".وتابعت: "من جانبا نحاول تشجيع الطلبة على تعلم اللغة الروسية كما نحاول تنويع التخصصات البسيطة داخل اللغة الروسية التي يتم تدريسها كلغة أو لاختصاصات مثل السياحة إضافة إلى برامج أخرى لتطبيق اللغة الروسية في الأعمال والصحافة".وحول العلاقات مع روسيا، أوضحت أنها علاقات قديمة جدا وخاصة في مجالات الثقافة والأدب بداية من الإمبراطورية الروسية التي كانت تتبادل الوفود مع دول المنطقة العربية، ثم حقبة الاتحاد السوفييتي واستقباله لوفود الطلبة العرب وتعامله مع الدول العربية في مختلف المجالات، ووصولا إلى روسيا الحديثة وعلاقاتها مع دول المنطقة وأبرزها مصر والجزائر وتونس، وهناك علاقات مستمرة ونسعى لتدعيمها بصورة أكبر.وتابعت: "ندرّس الأدب الروسي في الجامعة ونحاول تقريبه للتونسيين، وكذلك فيما يتعلق بالترجمة، فإن معهد تونس للترجمة لديه استراتيجية للتوجه نحو هذه اللغات الروسية والصينية ويشمل ذلك ترجمة الكتب الأدبية من هذه اللغات إلى العربية، وهناك برامج كثيرة مهتمة باللغة الروسية مثل الفنون والمسرح والسينما وليس فقط الأدب".
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالدكتورة هيفاء الطرابلسي، أستاذ الأدب والحضارة الروسية بجامعة قرطاج تونس
الدكتورة هيفاء الطرابلسي، أستاذ الأدب والحضارة الروسية بجامعة قرطاج تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2025
قالت الدكتورة هيفاء الطرابلسي، أستاذ الأدب والحضارة الروسية في جامعة قرطاج تونس، إن الأدب الروسي يحظى بمكانة مهمة في المنطقة العربية، مشيرة إلى أنه يجري العمل على تعزيز انتشار اللغة الروسية في أفريقيا بشكل عام.
جاء ذلك في مقابلة مع "سبوتنيك"، قالت فيها إنه من خلال مشاركتها في المؤتمرات التي تخص اللغة الروسية وتدريسها في أفريقيا، لاحظت أن الروسية منتشرة في الدول الأفريقية.
اليوم الثاني - قادة القمة الروسية الأفريقية روسيا - أفريقيا في سوتشي، 24أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
وزير سابق للخارجية التونسية: روسيا تعيد تشكيل النظام العالمي عبر أفريقيا
25 أبريل, 21:18 GMT
وأضافت: "ربما لا يكون انتشارها انتشار كاسح، لكن مقارنة بدول أخرى آسيوية وأوروبية فهي موجودة ولها مكانتها".
وحول مدى الإقبال على تعلم اللغة الروسية في تونس، قالت الطرابلسي: "حاليا لدينا تدريس اللغة الروسية في المراحل الثانوية والجامعة والمعهد العالي للغات في تونس هو المعهد الوحيد الذي يدرس اللغة الروسية كلغة اختصاص".
وتابعت: "من جانبا نحاول تشجيع الطلبة على تعلم اللغة الروسية كما نحاول تنويع التخصصات البسيطة داخل اللغة الروسية التي يتم تدريسها كلغة أو لاختصاصات مثل السياحة إضافة إلى برامج أخرى لتطبيق اللغة الروسية في الأعمال والصحافة".
رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستان آركانج تواديرا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
إفريقيا الوسطى تعتمد اللغة الروسية بشكل رسمي للتدريس في الجامعات
28 نوفمبر 2021, 12:07 GMT
وحول العلاقات مع روسيا، أوضحت أنها علاقات قديمة جدا وخاصة في مجالات الثقافة والأدب بداية من الإمبراطورية الروسية التي كانت تتبادل الوفود مع دول المنطقة العربية، ثم حقبة الاتحاد السوفييتي واستقباله لوفود الطلبة العرب وتعامله مع الدول العربية في مختلف المجالات، ووصولا إلى روسيا الحديثة وعلاقاتها مع دول المنطقة وأبرزها مصر والجزائر وتونس، وهناك علاقات مستمرة ونسعى لتدعيمها بصورة أكبر.
وتابعت: "ندرّس الأدب الروسي في الجامعة ونحاول تقريبه للتونسيين، وكذلك فيما يتعلق بالترجمة، فإن معهد تونس للترجمة لديه استراتيجية للتوجه نحو هذه اللغات الروسية والصينية ويشمل ذلك ترجمة الكتب الأدبية من هذه اللغات إلى العربية، وهناك برامج كثيرة مهتمة باللغة الروسية مثل الفنون والمسرح والسينما وليس فقط الأدب".
