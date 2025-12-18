https://sarabic.ae/20251218/دول-ممنوع-دخول-مواطنيها-إلى-الولايات-المتحدة-الأمريكية-1108302567.html
دول ممنوع دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة الأمريكية
دول ممنوع دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
وسّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر دخول مواطني الدول الأجنبية للأراضي الأمريكية، ليشمل دولا أخرى غير التي تم حظرها في السابق، وبرر ذلك بأنه لدواع أمنية. 18.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-18T14:26+0000
2025-12-18T14:26+0000
2025-12-18T14:39+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار اليمن الأن
أخبار السودان اليوم
أخبار ليبيا اليوم
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/12/1108302209_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_483fde246afbb260db56676222167e3a.png
وبعد هذا القرار، أصبح عدد الدول التي لا يستطيع مواطنوها دخول الولايات المتحدة الأمريكية، 17 دولة، بينها 6 دول عربية.
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/12/1108302209_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_4ca83630cc046c41b1af59a9cfc81a9c.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, الولايات المتحدة الأمريكية, инфографика, أخبار اليمن الأن, أخبار السودان اليوم, أخبار ليبيا اليوم, أخبار إيران
انفوجرافيك, الولايات المتحدة الأمريكية, инфографика, أخبار اليمن الأن, أخبار السودان اليوم, أخبار ليبيا اليوم, أخبار إيران
دول ممنوع دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة الأمريكية
14:26 GMT 18.12.2025 (تم التحديث: 14:39 GMT 18.12.2025)
وسّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر دخول مواطني الدول الأجنبية للأراضي الأمريكية، ليشمل دولا أخرى غير التي تم حظرها في السابق، وبرر ذلك بأنه لدواع أمنية.
وبعد هذا القرار، أصبح عدد الدول التي لا يستطيع مواطنوها دخول الولايات المتحدة الأمريكية، 17 دولة، بينها 6 دول عربية.