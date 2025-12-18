غيراسيموف: إذا استأنفت الولايات المتحدة التجارب النووية فإن روسيا ترد بإجراءات مناسبة

عربي
وقال غيراسيموف، في إحاطة للملحقين العسكريين للدول الأجنبية: "نأخذ بالاعتبار موقف الولايات المتحدة بشأن إمكانية استئناف التجارب النووية. ونلتزم التزاماً تاماً بتعهداتنا بموجب معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. مع ذلك، إذا استأنفت الولايات المتحدة تجاربها، فسوف نتخذ إجراءات رد مناسبة".وأردف: "عواقب غياب القيود على الأسلحة الهجومية تتجلى بوضوح في الوضع الراهن لانتشار الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى في جميع أنحاء العالم".وقال غيراسيموف، خلال إحاطة للملحقين العسكريين الأجانب، "المصدر الرئيسي للتهديدات العسكرية المتزايدة لأمن روسيا، هو الغرب الجماعي، الذي لم يتخلَّ عن هدفه المعلن المتمثل في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا خلال العملية العسكرية الخاصة عبر تقديم دعم شامل للقدرات العسكرية الأوكرانية".وأشار إلى أن الوضع العسكري السياسي الراهن يتسم بتزايد حدة المنافسة العالمية وتصاعد التوترات الدولية.كما ذكر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف، بأن الاتحاد الأوروبي يُبدي اهتمامًا بفكرة إطالة أمد العمليات العسكرية في أوكرانيا لاستنزاف روسيا وإعادة هيكلة حلف الناتو تمهيدًا لمواجهة مباشرة حتمية مع روسيا.وقال غيراسيموف: "تشير التصريحات السياسية لعدد من القادة الأوروبيين إلى إطالة أمد العمليات العسكرية، الأمر الذي، في رأيهم، سيؤدي إلى استنزاف بلادنا ويسمح لحلف الناتو بإعادة بناء "الآلة العسكرية"، تمهيدا للمواجهة المباشرة الحتمية مع روسيا".وأضاف غيراسيموف أن نمو القدرات العسكرية لحلف الناتو ونشاطه قرب حدود روسيا يشكل تحديا طويل الأمد لمصالح روسيا في الاتجاه الاستراتيجي الغربي.وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "قام رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، النائب الأول لوزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش فاليري غيراسيموف، بمراجعة سير تنفيذ المهام القتالية لفرق ووحدات الجيش المشترك التابع لقوات مجموعة "المركز" العاملة في اتجاه دنيبروبتروفسك ضمن منطقة العملية العسكرية الخاصة".وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، أن القوات المسلحة الروسية تتقدم على جميع المحاور تقريبا داخل منطقة العملية العسكرية الخاصة.
أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، اليوم الخميس، أن الهيئة، تأخذ في الاعتبار موقف الولايات المتحدة بشأن إمكانية استئنافها للتجارب النووية.
وقال غيراسيموف، في إحاطة للملحقين العسكريين للدول الأجنبية: "نأخذ بالاعتبار موقف الولايات المتحدة بشأن إمكانية استئناف التجارب النووية. ونلتزم التزاماً تاماً بتعهداتنا بموجب معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. مع ذلك، إذا استأنفت الولايات المتحدة تجاربها، فسوف نتخذ إجراءات رد مناسبة".
وأردف: "عواقب غياب القيود على الأسلحة الهجومية تتجلى بوضوح في الوضع الراهن لانتشار الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى في جميع أنحاء العالم".

وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن المصدر الرئيسي للتهديدات العسكرية لروسيا هو الغرب الجماعي، الذي لم يتخل عن هدفه المتمثل في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.

وقال غيراسيموف، خلال إحاطة للملحقين العسكريين الأجانب، "المصدر الرئيسي للتهديدات العسكرية المتزايدة لأمن روسيا، هو الغرب الجماعي، الذي لم يتخلَّ عن هدفه المعلن المتمثل في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا خلال العملية العسكرية الخاصة عبر تقديم دعم شامل للقدرات العسكرية الأوكرانية".
وأشار إلى أن الوضع العسكري السياسي الراهن يتسم بتزايد حدة المنافسة العالمية وتصاعد التوترات الدولية.
كما ذكر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف، بأن الاتحاد الأوروبي يُبدي اهتمامًا بفكرة إطالة أمد العمليات العسكرية في أوكرانيا لاستنزاف روسيا وإعادة هيكلة حلف الناتو تمهيدًا لمواجهة مباشرة حتمية مع روسيا.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
الخارجية الروسية: موقف موسكو بشأن استعدادها للحوار العملي يتوافق مع موقف الإدارة الأمريكية الحالية
14:17 GMT
وقال غيراسيموف: "تشير التصريحات السياسية لعدد من القادة الأوروبيين إلى إطالة أمد العمليات العسكرية، الأمر الذي، في رأيهم، سيؤدي إلى استنزاف بلادنا ويسمح لحلف الناتو بإعادة بناء "الآلة العسكرية"، تمهيدا للمواجهة المباشرة الحتمية مع روسيا".
وأضاف غيراسيموف أن نمو القدرات العسكرية لحلف الناتو ونشاطه قرب حدود روسيا يشكل تحديا طويل الأمد لمصالح روسيا في الاتجاه الاستراتيجي الغربي.
وقام رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، يوم 9 ديسمبر/ كانون الاول الجاري، بمراجعة سير تنفيذ المهام القتالية لقوات مجموعة "المركز" الروسية، العاملة في اتجاه دنيبروبتروفسك ضمن منطقة العملية العسكرية الخاصة، وفقًا لما أفادت به وزارة الدفاع الروسية.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "قام رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، النائب الأول لوزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش فاليري غيراسيموف، بمراجعة سير تنفيذ المهام القتالية لفرق ووحدات الجيش المشترك التابع لقوات مجموعة "المركز" العاملة في اتجاه دنيبروبتروفسك ضمن منطقة العملية العسكرية الخاصة".
وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، أن القوات المسلحة الروسية تتقدم على جميع المحاور تقريبا داخل منطقة العملية العسكرية الخاصة.
