صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن موقف روسيا بشأن استعدادها للحوار العملي يتوافق مع موقف الإدارة الأمريكية الحالية. 18.12.2025, سبوتنيك عربي
الخارجية الروسية: موقف موسكو بشأن استعدادها للحوار العملي يتوافق مع موقف الإدارة الأمريكية الحالية
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن موقف روسيا بشأن استعدادها للحوار العملي يتوافق مع موقف الإدارة الأمريكية الحالية.
وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "موقفنا الثابت القائم على حماية المصالح الوطنية، واحترام التقاليد والاستعداد للحوار العملي، هو النهج الصحيح الوحيد، وهذا النهج، يتوافق مع موقف الإدارة الأمريكية الحالية".
وأضافت زاخاروفا أن دول ما يسمى بمبادرة "تحالف الراغبين" تعد خططا لاحتلال أوكرانيا بدلًا من التركيز على حل الأزمة.
وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "إن أنشطة "تحالف الراغبين"، أو بالأحرى "تحالف محرضي استمرار الحرب"، محيرة للغاية. فبدلا من التركيز على إيجاد حلول للأزمة (الأوكرانية)، تعد دول هذا التحالف في جوهرها خططا لاحتلال أوكرانيا".
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن نشر القوات الغربية على أراضي أوكرانيا مرفوض بالنسبة لروسيا، وستصبح هذه القوات، إذا ظهرت على الأراضي الأوكرانية، أهدافا مشروعة للجيش الروسي.
وقالت زاخاروفا للصحفيين: "أود أن أؤكد أن نشر القوات الغربية على أراضي أوكرانيا تحت أي ذريعة وبأي شكل من الأشكال، لا يزال أمرا مرفوضا بالنسبة لنا. لقد قلنا مرارا إن هذا النوع من قوات حفظ السلام الزائفة سيصبح هدفاً مشروعا للقوات المسلحة الروسية".
وفي وقت سابق من اليوم، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن قضية الانتخابات في أوكرانيا تطرح تساؤلاً حول كيفية تنظيمها وكيف سيديرها الغرب.
وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ضرورة إجراء انتخابات في أوكرانيا تثير التساؤل حول كيفية قيام الغرب بتنظيمها إذا ما جرت بالفعل.
وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الغرب يتدخل بنشاط في الانتخابات في دول أخرى، وأن "استعماره الانتخابي الجديد" يشكل تهديدا لأغلب الدول في العالم.
وأضاف خلال اجتماع للجنة التعاون الدولي التابعة للمجلس العام لحزب "روسيا الموحدة": "أن أحد أبرز مظاهر الاستعمار الجديد هو التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة. لم يتخلَ الغرب قط عن هذه الأساليب في أنشطته... والآن، أصبح ما نملك كل الحق في تسميته "استعمارًا انتخابيًا جديدًا" تهديدًا حقيقيًا لأغلب الدول".