الخارجية الروسية: موقف موسكو بشأن استعدادها للحوار العملي يتوافق مع موقف الإدارة الأمريكية الحالية

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
11:29 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: إيران تعتبر أنها مع روسيا في خندق واحد
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوداني: الأزمة الإنسانية في السودان هي الأسوأ في العالم
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ظواهر مناخية متطرفة تضرب العالم، وتطبيقات مذهلة للكيمياء
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
17:33 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبير: القوات الروسية هي التي تفرض المعادلة السياسية التي تتفاعل اليوم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "موقفنا الثابت القائم على حماية المصالح الوطنية، واحترام التقاليد والاستعداد للحوار العملي، هو النهج الصحيح الوحيد، وهذا النهج، يتوافق مع موقف الإدارة الأمريكية الحالية".وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "إن أنشطة "تحالف الراغبين"، أو بالأحرى "تحالف محرضي استمرار الحرب"، محيرة للغاية. فبدلا من التركيز على إيجاد حلول للأزمة (الأوكرانية)، تعد دول هذا التحالف في جوهرها خططا لاحتلال أوكرانيا".وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن نشر القوات الغربية على أراضي أوكرانيا مرفوض بالنسبة لروسيا، وستصبح هذه القوات، إذا ظهرت على الأراضي الأوكرانية، أهدافا مشروعة للجيش الروسي.وقالت زاخاروفا للصحفيين: "أود أن أؤكد أن نشر القوات الغربية على أراضي أوكرانيا تحت أي ذريعة وبأي شكل من الأشكال، لا يزال أمرا مرفوضا بالنسبة لنا. لقد قلنا مرارا إن هذا النوع من قوات حفظ السلام الزائفة سيصبح هدفاً مشروعا للقوات المسلحة الروسية".وفي وقت سابق من اليوم، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن قضية الانتخابات في أوكرانيا تطرح تساؤلاً حول كيفية تنظيمها وكيف سيديرها الغرب.وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الغرب يتدخل بنشاط في الانتخابات في دول أخرى، وأن "استعماره الانتخابي الجديد" يشكل تهديدا لأغلب الدول في العالم.وأضاف خلال اجتماع للجنة التعاون الدولي التابعة للمجلس العام لحزب "روسيا الموحدة": "أن أحد أبرز مظاهر الاستعمار الجديد هو التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة. لم يتخلَ الغرب قط عن هذه الأساليب في أنشطته... والآن، أصبح ما نملك كل الحق في تسميته "استعمارًا انتخابيًا جديدًا" تهديدًا حقيقيًا لأغلب الدول".
14:17 GMT 18.12.2025
الخارجية الروسية: موقف موسكو بشأن استعدادها للحوار العملي يتوافق مع موقف الإدارة الأمريكية الحالية
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن موقف روسيا بشأن استعدادها للحوار العملي يتوافق مع موقف الإدارة الأمريكية الحالية.
وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "موقفنا الثابت القائم على حماية المصالح الوطنية، واحترام التقاليد والاستعداد للحوار العملي، هو النهج الصحيح الوحيد، وهذا النهج، يتوافق مع موقف الإدارة الأمريكية الحالية".
وأضافت زاخاروفا أن دول ما يسمى بمبادرة "تحالف الراغبين" تعد خططا لاحتلال أوكرانيا بدلًا من التركيز على حل الأزمة.
وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "إن أنشطة "تحالف الراغبين"، أو بالأحرى "تحالف محرضي استمرار الحرب"، محيرة للغاية. فبدلا من التركيز على إيجاد حلول للأزمة (الأوكرانية)، تعد دول هذا التحالف في جوهرها خططا لاحتلال أوكرانيا".
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن نشر القوات الغربية على أراضي أوكرانيا مرفوض بالنسبة لروسيا، وستصبح هذه القوات، إذا ظهرت على الأراضي الأوكرانية، أهدافا مشروعة للجيش الروسي.
وفي وقت سابق من اليوم، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن قضية الانتخابات في أوكرانيا تطرح تساؤلاً حول كيفية تنظيمها وكيف سيديرها الغرب.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ضرورة إجراء انتخابات في أوكرانيا تثير التساؤل حول كيفية قيام الغرب بتنظيمها إذا ما جرت بالفعل.

وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الغرب يتدخل بنشاط في الانتخابات في دول أخرى، وأن "استعماره الانتخابي الجديد" يشكل تهديدا لأغلب الدول في العالم.
وأضاف خلال اجتماع للجنة التعاون الدولي التابعة للمجلس العام لحزب "روسيا الموحدة": "أن أحد أبرز مظاهر الاستعمار الجديد هو التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة. لم يتخلَ الغرب قط عن هذه الأساليب في أنشطته... والآن، أصبح ما نملك كل الحق في تسميته "استعمارًا انتخابيًا جديدًا" تهديدًا حقيقيًا لأغلب الدول".
