أطرف الصور لهذا الأسبوع

صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يصفف شعره مازحًا، لالتقاط صورة مع أعضاء فريق الهوكي الأولمبي الأمريكي للرجال، في البيت الأبيض، وإلى يمينه النائبة إليز ستيفانيك، الجمهورية عن ولاية نيويورك.
صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يصفف شعره مازحًا، لالتقاط صورة مع أعضاء فريق الهوكي الأولمبي الأمريكي للرجال، في البيت الأبيض، وإلى يمينه النائبة إليز ستيفانيك، الجمهورية عن ولاية نيويورك.
أليس غودريدج، عضوة في مجموعة "لوخ إنش ديبرز" للسباحة في المياه المفتوحة، تشارك في سباحة ذات طابع عيد الميلاد في بحيرة "لوخ إنش"، بالقرب من كينغوسي، في منتزه "كيرنغورمز" الوطني.
أليس غودريدج، عضوة في مجموعة "لوخ إنش ديبرز" للسباحة في المياه المفتوحة، تشارك في سباحة ذات طابع عيد الميلاد في بحيرة "لوخ إنش"، بالقرب من كينغوسي، في منتزه "كيرنغورمز" الوطني.
صورة لامرأة ترتدي زي "كعكة الزنجبيل" للمشاركة في موكب عيد الميلاد السنوي برفقة كلبها في لاباز، بوليفيا.
صورة لامرأة ترتدي زي "كعكة الزنجبيل" للمشاركة في موكب عيد الميلاد السنوي برفقة كلبها في لاباز، بوليفيا.
صورة تظهر رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وهي تستقبل رئيس جمهورية موزمبيق، دانيال فرانسيسكو تشابو، في قصر كيجي، في روما، إيطاليا.
صورة تظهر رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وهي تستقبل رئيس جمهورية موزمبيق، دانيال فرانسيسكو تشابو، في قصر كيجي، في روما، إيطاليا.
صورة تظهر الغوريلا "إيفي"، وهي جزء من عائلة غوريلا الأراضي المنخفضة الغربية المهددة بالانقراض، وتقوم إيفي بحمل ابنها الصغير على ظهرها، بالإضافة لأكياس هدايا عيد الميلاد التي قدمها حراس حديقة حيوان لندن، وذلك خلال احتفال الحديقة بفعالية "سحر عيد الميلاد"، في لندن.
صورة تظهر الغوريلا "إيفي"، وهي جزء من عائلة غوريلا الأراضي المنخفضة الغربية المهددة بالانقراض، وتقوم إيفي بحمل ابنها الصغير على ظهرها، بالإضافة لأكياس هدايا عيد الميلاد التي قدمها حراس حديقة حيوان لندن، وذلك خلال احتفال الحديقة بفعالية "سحر عيد الميلاد"، في لندن.
صورة تظهر المارة في شارع "نيكولسكايا" في موسكو، ويظهر في الصورة امرأة مرتدية فستانا على شكل شجرة عيد الميلاد.
صورة تظهر المارة في شارع "نيكولسكايا" في موسكو، ويظهر في الصورة امرأة مرتدية فستانا على شكل شجرة عيد الميلاد.
فنانون يركبون "سيارات التصادم" خلال جلسة تصوير لفعالية "وينتر فانلاند"، في مركز أولمبيا للمعارض في لندن، إنجلترا. وتتضمن هذه الفعالية الاحتفالية سيركًا لعيد الميلاد، وألعابًا ترفيهية، وحلبة تزلج على الجليد في قاعة الفعاليات الداخلية غرب لندن.
فنانون يركبون "سيارات التصادم" خلال جلسة تصوير لفعالية "وينتر فانلاند"، في مركز أولمبيا للمعارض في لندن، إنجلترا. وتتضمن هذه الفعالية الاحتفالية سيركًا لعيد الميلاد، وألعابًا ترفيهية، وحلبة تزلج على الجليد في قاعة الفعاليات الداخلية غرب لندن.
أحد المشاركين في مهرجان "ماش أون ذا هيل" السنوي للتزلج، في الذكرى الخمسين لتأسيس حديقة "أكتوبر"، ويظهر في الصورة قيام شخص يرتدي لباسا أخضر اللون يقوم باحتضان المشارك.
أحد المشاركين في مهرجان "ماش أون ذا هيل" السنوي للتزلج، في الذكرى الخمسين لتأسيس حديقة "أكتوبر"، ويظهر في الصورة قيام شخص يرتدي لباسا أخضر اللون يقوم باحتضان المشارك.
ناخب يدلي بصوته خلال جولة إعادة الانتخابات الرئاسية في سانتياغو، تشيلي.
ناخب يدلي بصوته خلال جولة إعادة الانتخابات الرئاسية في سانتياغو، تشيلي.
أعضاء فرق "الفلكلور"، يظهرون بوضعيات طريفة، أثناء وضعهم للمكياج قبل مهرجان تقاليد عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة في متحف قرية "دميتري غوستي الوطني"، في بوخارست، رومانيا.
أعضاء فرق "الفلكلور"، يظهرون بوضعيات طريفة، أثناء وضعهم للمكياج قبل مهرجان تقاليد عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة في متحف قرية "دميتري غوستي الوطني"، في بوخارست، رومانيا.