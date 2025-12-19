أطرف الصور لهذا الأسبوع

© AP Photo / Jacquelyn Martin

صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يصفف شعره مازحًا، لالتقاط صورة مع أعضاء فريق الهوكي الأولمبي الأمريكي للرجال، في البيت الأبيض، وإلى يمينه النائبة إليز ستيفانيك، الجمهورية عن ولاية نيويورك.