عربي
أمساليوم
بث مباشر
أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من أطرف الصور، التي التقطتها عدسات الكاميرات، خلال هذا الأسبوع. 19.12.2025, سبوتنيك عربي
أطرف الصور لهذا الأسبوع

08:38 GMT 19.12.2025
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من أطرف الصور، التي التقطتها عدسات الكاميرات، خلال هذا الأسبوع.
© AP Photo / Jacquelyn Martin

صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يصفف شعره مازحًا، لالتقاط صورة مع أعضاء فريق الهوكي الأولمبي الأمريكي للرجال، في البيت الأبيض، وإلى يمينه النائبة إليز ستيفانيك، الجمهورية عن ولاية نيويورك.

صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يصفف شعره مازحًا، لالتقاط صورة مع أعضاء فريق الهوكي الأولمبي الأمريكي للرجال، في البيت الأبيض، وإلى يمينه النائبة إليز ستيفانيك، الجمهورية عن ولاية نيويورك. - سبوتنيك عربي
1/10
© AP Photo / Jacquelyn Martin

صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يصفف شعره مازحًا، لالتقاط صورة مع أعضاء فريق الهوكي الأولمبي الأمريكي للرجال، في البيت الأبيض، وإلى يمينه النائبة إليز ستيفانيك، الجمهورية عن ولاية نيويورك.

© Getty Images / PA Images/Jane Barlow

أليس غودريدج، عضوة في مجموعة "لوخ إنش ديبرز" للسباحة في المياه المفتوحة، تشارك في سباحة ذات طابع عيد الميلاد في بحيرة "لوخ إنش"، بالقرب من كينغوسي، في منتزه "كيرنغورمز" الوطني.

أليس غودريدج، عضوة في مجموعة &quot;لوخ إنش ديبرز&quot; للسباحة في المياه المفتوحة، تشارك في سباحة ذات طابع عيد الميلاد في بحيرة &quot;لوخ إنش&quot;، بالقرب من كينغوسي، في منتزه &quot;كيرنغورمز&quot; الوطني. - سبوتنيك عربي
2/10
© Getty Images / PA Images/Jane Barlow

أليس غودريدج، عضوة في مجموعة "لوخ إنش ديبرز" للسباحة في المياه المفتوحة، تشارك في سباحة ذات طابع عيد الميلاد في بحيرة "لوخ إنش"، بالقرب من كينغوسي، في منتزه "كيرنغورمز" الوطني.

© AP Photo / Juan Karita

صورة لامرأة ترتدي زي "كعكة الزنجبيل" للمشاركة في موكب عيد الميلاد السنوي برفقة كلبها في لاباز، بوليفيا.

صورة لامرأة ترتدي زي &quot;كعكة الزنجبيل&quot; للمشاركة في موكب عيد الميلاد السنوي برفقة كلبها في لاباز، بوليفيا. - سبوتنيك عربي
3/10
© AP Photo / Juan Karita

صورة لامرأة ترتدي زي "كعكة الزنجبيل" للمشاركة في موكب عيد الميلاد السنوي برفقة كلبها في لاباز، بوليفيا.

© Getty Images / Corbis/Simona Granati

صورة تظهر رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وهي تستقبل رئيس جمهورية موزمبيق، دانيال فرانسيسكو تشابو، في قصر كيجي، في روما، إيطاليا.

صورة تظهر رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وهي تستقبل رئيس جمهورية موزمبيق، دانيال فرانسيسكو تشابو، في قصر كيجي، في روما، إيطاليا. - سبوتنيك عربي
4/10
© Getty Images / Corbis/Simona Granati

صورة تظهر رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وهي تستقبل رئيس جمهورية موزمبيق، دانيال فرانسيسكو تشابو، في قصر كيجي، في روما، إيطاليا.

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

صورة تظهر الغوريلا "إيفي"، وهي جزء من عائلة غوريلا الأراضي المنخفضة الغربية المهددة بالانقراض، وتقوم إيفي بحمل ابنها الصغير على ظهرها، بالإضافة لأكياس هدايا عيد الميلاد التي قدمها حراس حديقة حيوان لندن، وذلك خلال احتفال الحديقة بفعالية "سحر عيد الميلاد"، في لندن.

صورة تظهر الغوريلا &quot;إيفي&quot;، وهي جزء من عائلة غوريلا الأراضي المنخفضة الغربية المهددة بالانقراض، وتقوم إيفي بحمل ابنها الصغير على ظهرها، بالإضافة لأكياس هدايا عيد الميلاد التي قدمها حراس حديقة حيوان لندن، وذلك خلال احتفال الحديقة بفعالية &quot;سحر عيد الميلاد&quot;، في لندن. - سبوتنيك عربي
5/10
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

صورة تظهر الغوريلا "إيفي"، وهي جزء من عائلة غوريلا الأراضي المنخفضة الغربية المهددة بالانقراض، وتقوم إيفي بحمل ابنها الصغير على ظهرها، بالإضافة لأكياس هدايا عيد الميلاد التي قدمها حراس حديقة حيوان لندن، وذلك خلال احتفال الحديقة بفعالية "سحر عيد الميلاد"، في لندن.

© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر المارة في شارع "نيكولسكايا" في موسكو، ويظهر في الصورة امرأة مرتدية فستانا على شكل شجرة عيد الميلاد.

صورة تظهر المارة في شارع &quot;نيكولسكايا&quot; في موسكو، ويظهر في الصورة امرأة مرتدية فستانا على شكل شجرة عيد الميلاد. - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر المارة في شارع "نيكولسكايا" في موسكو، ويظهر في الصورة امرأة مرتدية فستانا على شكل شجرة عيد الميلاد.

© Getty Images / Dan Kitwood

فنانون يركبون "سيارات التصادم" خلال جلسة تصوير لفعالية "وينتر فانلاند"، في مركز أولمبيا للمعارض في لندن، إنجلترا. وتتضمن هذه الفعالية الاحتفالية سيركًا لعيد الميلاد، وألعابًا ترفيهية، وحلبة تزلج على الجليد في قاعة الفعاليات الداخلية غرب لندن.

فنانون يركبون &quot;سيارات التصادم&quot; خلال جلسة تصوير لفعالية &quot;وينتر فانلاند&quot;، في مركز أولمبيا للمعارض في لندن، إنجلترا. وتتضمن هذه الفعالية الاحتفالية سيركًا لعيد الميلاد، وألعابًا ترفيهية، وحلبة تزلج على الجليد في قاعة الفعاليات الداخلية غرب لندن. - سبوتنيك عربي
7/10
© Getty Images / Dan Kitwood

فنانون يركبون "سيارات التصادم" خلال جلسة تصوير لفعالية "وينتر فانلاند"، في مركز أولمبيا للمعارض في لندن، إنجلترا. وتتضمن هذه الفعالية الاحتفالية سيركًا لعيد الميلاد، وألعابًا ترفيهية، وحلبة تزلج على الجليد في قاعة الفعاليات الداخلية غرب لندن.

© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور

أحد المشاركين في مهرجان "ماش أون ذا هيل" السنوي للتزلج، في الذكرى الخمسين لتأسيس حديقة "أكتوبر"، ويظهر في الصورة قيام شخص يرتدي لباسا أخضر اللون يقوم باحتضان المشارك.

أحد المشاركين في مهرجان &quot;ماش أون ذا هيل&quot; السنوي للتزلج، في الذكرى الخمسين لتأسيس حديقة &quot;أكتوبر&quot;، ويظهر في الصورة قيام شخص يرتدي لباسا أخضر اللون يقوم باحتضان المشارك. - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور

أحد المشاركين في مهرجان "ماش أون ذا هيل" السنوي للتزلج، في الذكرى الخمسين لتأسيس حديقة "أكتوبر"، ويظهر في الصورة قيام شخص يرتدي لباسا أخضر اللون يقوم باحتضان المشارك.

© AP Photo / Matias Delacroix

ناخب يدلي بصوته خلال جولة إعادة الانتخابات الرئاسية في سانتياغو، تشيلي.

ناخب يدلي بصوته خلال جولة إعادة الانتخابات الرئاسية في سانتياغو، تشيلي. - سبوتنيك عربي
9/10
© AP Photo / Matias Delacroix

ناخب يدلي بصوته خلال جولة إعادة الانتخابات الرئاسية في سانتياغو، تشيلي.

© AP Photo / Andreea Alexandru

أعضاء فرق "الفلكلور"، يظهرون بوضعيات طريفة، أثناء وضعهم للمكياج قبل مهرجان تقاليد عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة في متحف قرية "دميتري غوستي الوطني"، في بوخارست، رومانيا.

أعضاء فرق &quot;الفلكلور&quot;، يظهرون بوضعيات طريفة، أثناء وضعهم للمكياج قبل مهرجان تقاليد عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة في متحف قرية &quot;دميتري غوستي الوطني&quot;، في بوخارست، رومانيا. - سبوتنيك عربي
10/10
© AP Photo / Andreea Alexandru

أعضاء فرق "الفلكلور"، يظهرون بوضعيات طريفة، أثناء وضعهم للمكياج قبل مهرجان تقاليد عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة في متحف قرية "دميتري غوستي الوطني"، في بوخارست، رومانيا.

