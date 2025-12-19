https://sarabic.ae/20251219/إعلام-تيك-توك-يوقع-اتفاقا-لبيع-أصوله-في-الولايات-المتحدة-لمستثمرين-أميركيين-1108318485.html
إعلام: تيك توك يوقع اتفاقا لبيع أصوله في الولايات المتحدة لمستثمرين أميركيين
2025-12-19T04:41+0000
2025-12-19T04:41+0000
2025-12-19T05:21+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1e/1094306317_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_8daefbcea7c9dcf0b79b5d2ee0d7324a.jpg
وبحسب التقارير الصحفية، من المقرر إتمام الصفقة في 22 يناير/ كانون الثاني المقبل. ووفقًا لبنود الاتفاق، ستمتلك مجموعة من المستثمرين تضم شركات "أوراكل" و"سيلفر ليك" و"إم جي إكس" نحو 45 بالمئة من الكيان الأمريكي لـ"تيك توك".ويُعد تطبيق "تيك توك"، المتخصص في إنشاء ومشاركة مقاطع الفيديو القصيرة، أحد أبرز المنصات الرقمية منذ إطلاقه عام 2018 على يد "بايت دانس"، حيث يتصدر سوق تطبيقات الفيديو القصير في الصين ويواصل توسيع قاعدة مستخدميه عالميًا.وتخضع الشبكة الاجتماعية منذ فترة لتدقيق مكثف من جانب السلطات الأميركية، التي تعرب عن مخاوف من إمكانية مطالبة الحكومة الصينية بالحصول على بيانات المستخدمين أو استخدام التطبيق لنشر الدعاية، وهي اتهامات عبّرت الشركة المالكة لـ"تيك توك" مرارًا عن رفضها. ويبلغ عدد مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة نحو 170 مليون مستخدم.
إعلام: تيك توك يوقع اتفاقا لبيع أصوله في الولايات المتحدة لمستثمرين أميركيين
04:41 GMT 19.12.2025 (تم التحديث: 05:21 GMT 19.12.2025)
وبحسب التقارير الصحفية، من المقرر إتمام الصفقة في 22 يناير/ كانون الثاني المقبل. ووفقًا لبنود الاتفاق، ستمتلك مجموعة من المستثمرين تضم شركات "أوراكل" و"سيلفر ليك" و"إم جي إكس" نحو 45 بالمئة من الكيان الأمريكي لـ"تيك توك".
وأشار التقرير إلى أن شركة "بايت دانس" الصينية المالكة للتطبيق ستحتفظ بحصة تبلغ 20 بالمئة من الأصول، في حين ستؤول نحو ثلث الحصص إلى شركات تابعة لمستثمرين حاليين في "بايت دانس".
ويُعد تطبيق "تيك توك"، المتخصص في إنشاء ومشاركة مقاطع الفيديو القصيرة
، أحد أبرز المنصات الرقمية منذ إطلاقه عام 2018 على يد "بايت دانس"، حيث يتصدر سوق تطبيقات الفيديو القصير في الصين ويواصل توسيع قاعدة مستخدميه عالميًا.
وتخضع الشبكة الاجتماعية منذ فترة لتدقيق مكثف من جانب السلطات الأميركية، التي تعرب عن مخاوف من إمكانية مطالبة الحكومة الصينية بالحصول على بيانات المستخدمين أو استخدام التطبيق لنشر الدعاية، وهي اتهامات عبّرت الشركة المالكة لـ"تيك توك" مرارًا عن رفضها. ويبلغ عدد مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة نحو 170 مليون مستخدم.