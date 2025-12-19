إعلام: تيك توك يوقع اتفاقا لبيع أصوله في الولايات المتحدة لمستثمرين أميركيين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
17:33 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبير: القوات الروسية هي التي تفرض المعادلة السياسية التي تتفاعل اليوم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
663 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:48 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251219/إعلام-تيك-توك-يوقع-اتفاقا-لبيع-أصوله-في-الولايات-المتحدة-لمستثمرين-أميركيين-1108318485.html
إعلام: تيك توك يوقع اتفاقا لبيع أصوله في الولايات المتحدة لمستثمرين أميركيين
إعلام: تيك توك يوقع اتفاقا لبيع أصوله في الولايات المتحدة لمستثمرين أميركيين
سبوتنيك عربي
وقّع تطبيق ""تيك توك" اتفاقًا لبيع أصوله في الولايات المتحدة إلى مجموعة من المستثمرين الأميركيين. 19.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-19T04:41+0000
2025-12-19T05:21+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1e/1094306317_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_8daefbcea7c9dcf0b79b5d2ee0d7324a.jpg
وبحسب التقارير الصحفية، من المقرر إتمام الصفقة في 22 يناير/ كانون الثاني المقبل. ووفقًا لبنود الاتفاق، ستمتلك مجموعة من المستثمرين تضم شركات "أوراكل" و"سيلفر ليك" و"إم جي إكس" نحو 45 بالمئة من الكيان الأمريكي لـ"تيك توك".ويُعد تطبيق "تيك توك"، المتخصص في إنشاء ومشاركة مقاطع الفيديو القصيرة، أحد أبرز المنصات الرقمية منذ إطلاقه عام 2018 على يد "بايت دانس"، حيث يتصدر سوق تطبيقات الفيديو القصير في الصين ويواصل توسيع قاعدة مستخدميه عالميًا.وتخضع الشبكة الاجتماعية منذ فترة لتدقيق مكثف من جانب السلطات الأميركية، التي تعرب عن مخاوف من إمكانية مطالبة الحكومة الصينية بالحصول على بيانات المستخدمين أو استخدام التطبيق لنشر الدعاية، وهي اتهامات عبّرت الشركة المالكة لـ"تيك توك" مرارًا عن رفضها. ويبلغ عدد مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة نحو 170 مليون مستخدم.
https://sarabic.ae/20250925/ترامب-يوقع-مرسوما-بشأن-صفقة-بيع-تيك-توك-لمستثمرين-أمريكيين-1105276597.html
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1e/1094306317_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_695844f05527b9e5e53ac24a44644d93.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, العالم

إعلام: تيك توك يوقع اتفاقا لبيع أصوله في الولايات المتحدة لمستثمرين أميركيين

04:41 GMT 19.12.2025 (تم التحديث: 05:21 GMT 19.12.2025)
© AP Photoتيك توك
تيك توك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
وقّع تطبيق ""تيك توك" اتفاقًا لبيع أصوله في الولايات المتحدة إلى مجموعة من المستثمرين الأميركيين.
وبحسب التقارير الصحفية، من المقرر إتمام الصفقة في 22 يناير/ كانون الثاني المقبل. ووفقًا لبنود الاتفاق، ستمتلك مجموعة من المستثمرين تضم شركات "أوراكل" و"سيلفر ليك" و"إم جي إكس" نحو 45 بالمئة من الكيان الأمريكي لـ"تيك توك".
وأشار التقرير إلى أن شركة "بايت دانس" الصينية المالكة للتطبيق ستحتفظ بحصة تبلغ 20 بالمئة من الأصول، في حين ستؤول نحو ثلث الحصص إلى شركات تابعة لمستثمرين حاليين في "بايت دانس".
ويُعد تطبيق "تيك توك"، المتخصص في إنشاء ومشاركة مقاطع الفيديو القصيرة، أحد أبرز المنصات الرقمية منذ إطلاقه عام 2018 على يد "بايت دانس"، حيث يتصدر سوق تطبيقات الفيديو القصير في الصين ويواصل توسيع قاعدة مستخدميه عالميًا.
تيك توك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
ترامب يوقع مرسوما بشأن بيع "تيك توك" لمستثمرين أمريكيين
25 سبتمبر, 21:36 GMT
وتخضع الشبكة الاجتماعية منذ فترة لتدقيق مكثف من جانب السلطات الأميركية، التي تعرب عن مخاوف من إمكانية مطالبة الحكومة الصينية بالحصول على بيانات المستخدمين أو استخدام التطبيق لنشر الدعاية، وهي اتهامات عبّرت الشركة المالكة لـ"تيك توك" مرارًا عن رفضها. ويبلغ عدد مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة نحو 170 مليون مستخدم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала