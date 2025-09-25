https://sarabic.ae/20250925/ترامب-يوقع-مرسوما-بشأن-صفقة-بيع-تيك-توك-لمستثمرين-أمريكيين-1105276597.html

ترامب يوقع مرسوما بشأن بيع "تيك توك" لمستثمرين أمريكيين

ترامب يوقع مرسوما بشأن بيع "تيك توك" لمستثمرين أمريكيين

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، مرسومًا يقضي بصفقة بيع شبكة التواصل الاجتماعي "تيك توك" لمستثمرين أمريكيين، بحيث تقدر قيمة الشركة بعد إتمام...

وكان ترامب قد أكد خلال اتصال هاتفي الأسبوع الماضي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ أن واشنطن تسعى لتطوير التعاون التجاري مع بكين، وستواصل المشاورات الثنائية لحل قضية "تيك توك".من جانبه، شدد شي جين بينغ على أن موقف الصين من القضية واضح، مشيرًا إلى أن بكين تحترم رغبات الشركات وتبدي ارتياحها لكون المفاوضات تجري وفق القواعد السوقية.ويُعد "تيك توك" تطبيقًا صينيًا مملوكًا لشركة "بايت دانس" متخصصًا في إنشاء ومشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة، وأُطلق عام 2018، وأصبح منذ ذلك الحين رائدًا في قطاع تطبيقات الفيديو القصير داخل الصين، كما يواصل اكتساب شعبية واسعة عالميًا.وفي بيان، شكرت شركة "بايت دانس" قادة البلدين على جهودهم لضمان استمرار عمل التطبيق في الولايات المتحدة، مؤكدة التزامها بالعمل وفق القوانين المعمول بها.

