استطلاع: غالبية الفنزويليين ترفض أي تدخل أمريكي في بلادهم
استطلاع: غالبية الفنزويليين ترفض أي تدخل أمريكي في بلادهم
أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة داتافيفا، أن الغالبية الساحقة من الشعب الفنزويلي ترفض أي تصعيد أو تدخل عسكري أمريكي ضد بلادها، حيث عبر ما يقرب من 100% من...
ووفق نتائج الاستطلاع، رفض 90% من المستطلعين احتمال قيام الولايات المتحدة بشن هجوم عسكري على الأراضي الفنزويلية، كما عارضوا أي وسيلة تُستخدم تحت ذريعة "الدفاع عن البلاد".كذلك، أعرب 92% عن رفضهم القاطع لفرض حصار بحري على فنزويلا.كما أظهر الاستطلاع أن 97% من المشاركين يرفضون تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها إن كاراكاس "استولت بشكل غير قانوني على نفطها"، في حين رفض 90% قرار البيت الأبيض تصنيف حكومة الرئيس نيكولاس مادورو كـ"منظمة إرهابية أجنبية".في هذا السياق، طالبت فنزويلا بوقف فوري لأي استخدام للقوة أو تدخل يعرقل تسويق نفطها بشكل قانوني، ودعت مجلس الأمن الدولي إلى "إدانة هذا العمل علناً باعتباره شكلاً من أشكال القرصنة التي تروّج لها دولة".
استطلاع: غالبية الفنزويليين ترفض أي تدخل أمريكي في بلادهم

أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة داتافيفا، أن الغالبية الساحقة من الشعب الفنزويلي ترفض أي تصعيد أو تدخل عسكري أمريكي ضد بلادها، حيث عبر ما يقرب من 100% من المشاركين عن معارضتهم للسياسات التصعيدية التي تنتهجها واشنطن تجاه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.
ووفق نتائج الاستطلاع، رفض 90% من المستطلعين احتمال قيام الولايات المتحدة بشن هجوم عسكري على الأراضي الفنزويلية، كما عارضوا أي وسيلة تُستخدم تحت ذريعة "الدفاع عن البلاد".
كذلك، أعرب 92% عن رفضهم القاطع لفرض حصار بحري على فنزويلا.
كما أظهر الاستطلاع أن 97% من المشاركين يرفضون تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها إن كاراكاس "استولت بشكل غير قانوني على نفطها"، في حين رفض 90% قرار البيت الأبيض تصنيف حكومة الرئيس نيكولاس مادورو كـ"منظمة إرهابية أجنبية".
الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
مادورو يبحث مع غوتيريش التهديدات الأمريكية ضد فنزويلا- بيان
أمس, 04:34 GMT
في هذا السياق، طالبت فنزويلا بوقف فوري لأي استخدام للقوة أو تدخل يعرقل تسويق نفطها بشكل قانوني، ودعت مجلس الأمن الدولي إلى "إدانة هذا العمل علناً باعتباره شكلاً من أشكال القرصنة التي تروّج لها دولة".
