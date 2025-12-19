البنتاغون: أمريكا توافق على توريد مكونات صواريخ "ستينغر" للناتو بقيمة 136 مليون دولار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
11:29 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: إيران تعتبر أنها مع روسيا في خندق واحد
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوداني: الأزمة الإنسانية في السودان هي الأسوأ في العالم
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ظواهر مناخية متطرفة تضرب العالم، وتطبيقات مذهلة للكيمياء
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
17:33 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبير: القوات الروسية هي التي تفرض المعادلة السياسية التي تتفاعل اليوم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
البنتاغون: أمريكا توافق على توريد مكونات صواريخ "ستينغر" للناتو بقيمة 136 مليون دولار
البنتاغون: أمريكا توافق على توريد مكونات صواريخ "ستينغر" للناتو بقيمة 136 مليون دولار
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة محتملة لتوريد مكونات خاصة ببرنامج إطالة العمر التشغيلي لصواريخ "ستينغر"... 19.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-19T00:02+0000
2025-12-19T00:02+0000
ستينغر
الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون الأمريكي
واشنطن -سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن "البنتاغون"، أن "وزارة الخارجية اتخذت قرارًا بالموافقة على البيع المحتمل لوكالة الدعم والمشتريات التابعة لحلف الناتو، ويشمل ذلك مكونات وقطع غيار وخدمات مرتبطة ببرنامج إطالة العمر التشغيلي لصواريخ ستينغر، إلى جانب معدات مرافقة، بقيمة تقارب 136.1 مليون دولار".وأوضح البيان أن كلًا من ألمانيا وإيطاليا وهولندا تقدمت بطلبات لشراء شحنات إضافية من الوقود الصلب، ومحركات الدفع، وخراطيش مولدات الغاز، إضافة إلى الرؤوس الحربية الخاصة بصواريخ "ستينغر".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرّح في وقت سابق، بأن واشنطن تبيع الأسلحة لحلف الناتو بالسعر الكامل. مشيرًا إلى أن الجزء الأكبر من هذه المعدات يتم توجيهه إلى أوكرانيا.
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة محتملة لتوريد مكونات خاصة ببرنامج إطالة العمر التشغيلي لصواريخ "ستينغر" إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 136 مليون دولار.
واشنطن -سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن "البنتاغون"، أن "وزارة الخارجية اتخذت قرارًا بالموافقة على البيع المحتمل لوكالة الدعم والمشتريات التابعة لحلف الناتو، ويشمل ذلك مكونات وقطع غيار وخدمات مرتبطة ببرنامج إطالة العمر التشغيلي لصواريخ ستينغر، إلى جانب معدات مرافقة، بقيمة تقارب 136.1 مليون دولار".
وأوضح البيان أن كلًا من ألمانيا وإيطاليا وهولندا تقدمت بطلبات لشراء شحنات إضافية من الوقود الصلب، ومحركات الدفع، وخراطيش مولدات الغاز، إضافة إلى الرؤوس الحربية الخاصة بصواريخ "ستينغر".
صواريخ ستينغر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
الصين: وصول صواريخ "ستينغر" أمريكية إلى تايوان "خطوة خاطئة وخطيرة للغاية"‏
27 مايو 2023, 08:23 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرّح في وقت سابق، بأن واشنطن تبيع الأسلحة لحلف الناتو بالسعر الكامل. مشيرًا إلى أن الجزء الأكبر من هذه المعدات يتم توجيهه إلى أوكرانيا.
