البنتاغون: أمريكا توافق على توريد مكونات صواريخ "ستينغر" للناتو بقيمة 136 مليون دولار
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة محتملة لتوريد مكونات خاصة ببرنامج إطالة العمر التشغيلي لصواريخ "ستينغر"... 19.12.2025, سبوتنيك عربي
واشنطن -سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن "البنتاغون"، أن "وزارة الخارجية اتخذت قرارًا بالموافقة على البيع المحتمل لوكالة الدعم والمشتريات التابعة لحلف الناتو، ويشمل ذلك مكونات وقطع غيار وخدمات مرتبطة ببرنامج إطالة العمر التشغيلي لصواريخ ستينغر، إلى جانب معدات مرافقة، بقيمة تقارب 136.1 مليون دولار".وأوضح البيان أن كلًا من ألمانيا وإيطاليا وهولندا تقدمت بطلبات لشراء شحنات إضافية من الوقود الصلب، ومحركات الدفع، وخراطيش مولدات الغاز، إضافة إلى الرؤوس الحربية الخاصة بصواريخ "ستينغر".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرّح في وقت سابق، بأن واشنطن تبيع الأسلحة لحلف الناتو بالسعر الكامل. مشيرًا إلى أن الجزء الأكبر من هذه المعدات يتم توجيهه إلى أوكرانيا.
