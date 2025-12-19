عربي
الشرطة الأسترالية تعتقل 7 أشخاص على صلة بمنفذي هجوم "بوندي"
وذكرت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الجمعة، أن الشرطة الأسترالية اعتقلت 7 أشخاص على صلة أيديولوجية بالشخصين المتهمين بإطلاق النار على المئات خلال احتفالهم بـ"عيد الأنوار" اليهودي (حانوكا)، في شاطئ بوندي، والذي أسفر عن مقتل 15 شخصا.ونقلت عن نائب مفوض شرطة ولاية نيو ساوث ويلز، ديف هدسون، أنه "لم نرصد روابط محددة بين الشخصين اللذين ارتكبا هذه الفظائع يوم الأحد، وهؤلاء الذين احتُجزوا أمس باستثناء القواسم المشتركة المحتملة في بعض الأفكار، ولكن لا توجد روابط في هذه المرحلة".وشدد ديف هدسون على أن التحقيقات لا تزال في مرحلة أولية، وأحد المواقع التي كانت المجموعة تخطط لزيارتها هو شاطئ بوندي.يأتي هذا في وقت كشفت الحكومة الأسترالية أنها ستطلق برنامجا لشراء قطع الأسلحة من المواطنين وإتلافها، حيث أوضح رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي، أن الاستخبارات أكدت أن هجوم بوندي يحمل بصمات تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدد من الدول) الإرهابي، وبأن هناك وطنية ستطرح لتنظيم بيع الأسلحة.وكان الهجوم الدامي في بوندي، الأحد الماضي، قد أسفر عن مقتل 15 شخصا كانوا مجتمعين على الشاطئ للاحتفال بعيد الأنوار (حانوكا) اليهودي.وأقامت أستراليا، الأربعاء، مراسم جنازات عدد من ضحايا حادث إطلاق النار الجماعي، الذي أودى بحياة 15 شخصا خلال احتفال بعيد الأنوار اليهودي" في شاطئ بوندي بمدينة سيدني، ووقعت الحادثة عندما فتح مسلحان النار على حشد يضم أكثر من ألف شخص كانوا يحتفلون بأول أيام عيد "حانوكا"، بحسب وسائل إعلام أسترالية.وأعلنت شرطة نيو ساوث ويلز الأسترالية، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن المنفذين هما أب وابنه، الأب (50 عاما) قُتل برصاص الشرطة في الموقع، بينما الابن (24 عاما) في حالة حرجة في المستشفى تحت حراسة أمنية مشددة.وصنفت الشرطة الهجوم "عملا إرهابيا" يستهدف الجالية اليهودية بشكل مباشر، ووصفه رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، بـ"عمل شر خالص ومعاداة للسامية"، مشيرًا إلى أنه "شوه إلى الأبد" صورة شاطئ "بوندي" الرمزي للفرح والاحتفال.وأشاد المسؤولون بشجاعة مدنيين تدخلوا لنزع سلاح أحد المهاجمين، ما حال دون وقوع مزيد من الضحايا.
أحتجزت الشرطة الأسترالية 7 أشخاص، في جنوب غرب سيدني، لديهم صلات بمنفذي هجوم "بوندي"، الأحد الماضي.
وذكرت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الجمعة، أن الشرطة الأسترالية اعتقلت 7 أشخاص على صلة أيديولوجية بالشخصين المتهمين بإطلاق النار على المئات خلال احتفالهم بـ"عيد الأنوار" اليهودي (حانوكا)، في شاطئ بوندي، والذي أسفر عن مقتل 15 شخصا.
بجرأة بطولية ... أحد المارة يتمكن من تحييد شخص مسلح في سيدني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
بضربة استباقية.. الشرطة الأسترالية تحبط مخططا لـ"عمل عنيف"
أمس, 11:00 GMT
ونقلت عن نائب مفوض شرطة ولاية نيو ساوث ويلز، ديف هدسون، أنه "لم نرصد روابط محددة بين الشخصين اللذين ارتكبا هذه الفظائع يوم الأحد، وهؤلاء الذين احتُجزوا أمس باستثناء القواسم المشتركة المحتملة في بعض الأفكار، ولكن لا توجد روابط في هذه المرحلة".
وشدد ديف هدسون على أن التحقيقات لا تزال في مرحلة أولية، وأحد المواقع التي كانت المجموعة تخطط لزيارتها هو شاطئ بوندي.
يأتي هذا في وقت كشفت الحكومة الأسترالية أنها ستطلق برنامجا لشراء قطع الأسلحة من المواطنين وإتلافها، حيث أوضح رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي، أن الاستخبارات أكدت أن هجوم بوندي يحمل بصمات تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدد من الدول) الإرهابي، وبأن هناك وطنية ستطرح لتنظيم بيع الأسلحة.
وكان الهجوم الدامي في بوندي، الأحد الماضي، قد أسفر عن مقتل 15 شخصا كانوا مجتمعين على الشاطئ للاحتفال بعيد الأنوار (حانوكا) اليهودي.
وأقامت أستراليا، الأربعاء، مراسم جنازات عدد من ضحايا حادث إطلاق النار الجماعي، الذي أودى بحياة 15 شخصا خلال احتفال بعيد الأنوار اليهودي" في شاطئ بوندي بمدينة سيدني، ووقعت الحادثة عندما فتح مسلحان النار على حشد يضم أكثر من ألف شخص كانوا يحتفلون بأول أيام عيد "حانوكا"، بحسب وسائل إعلام أسترالية.
وأعلنت شرطة نيو ساوث ويلز الأسترالية، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن المنفذين هما أب وابنه، الأب (50 عاما) قُتل برصاص الشرطة في الموقع، بينما الابن (24 عاما) في حالة حرجة في المستشفى تحت حراسة أمنية مشددة.
وصنفت الشرطة الهجوم "عملا إرهابيا" يستهدف الجالية اليهودية بشكل مباشر، ووصفه رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، بـ"عمل شر خالص ومعاداة للسامية"، مشيرًا إلى أنه "شوه إلى الأبد" صورة شاطئ "بوندي" الرمزي للفرح والاحتفال.
وأشاد المسؤولون بشجاعة مدنيين تدخلوا لنزع سلاح أحد المهاجمين، ما حال دون وقوع مزيد من الضحايا.
