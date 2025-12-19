https://sarabic.ae/20251219/العثور-على-المشتبه-به-في-إطلاق-النار-بجامعة-براون-بأمريكا-ميتا-1108318085.html
نقلت وسائل إعلام أمريكية، أمسالخميس، عن مصدر أنه تم العثور على المشتبه به في إطلاق النار الجماعي الذي وقع قبل أيام في جامعة براون ميتا متأثرا بطلق ناري... 19.12.2025
ووقع إطلاق النار، السبت الماضي، عندما اقتحم رجل مسلح ببندقية مبنى في الجامعة، حيث كانت تجري امتحانات وأطلق النار قبل أن يلوذ بالفرار.وعرض مسؤولو بروفيدنس، الثلاثاء، تسجيلا مصورا جديدا يظهر المشتبه به أثناء سيره في مناطق سكنية في المدينة.وأضاف أن المحققين تلقوا 200 بلاغ يمكن التحرّك على أساسهم.اعتقلت السلطات في البداية رجلا على خلفية إطلاق النار، لكنها أطلقت سراحه لاحقا، مشيرة إلى أن لا علاقة له بالعملية.وأفاد "إف بي آي" الذي عرض مكافأة قدرها 50 ألف دولار لقاء القبض على المشتبه به بأنه يتعيّن اعتباره "مسلحا وخطيرا".
العثور على المشتبه به في إطلاق النار بجامعة براون بأمريكا ميتا
03:00 GMT 19.12.2025 (تم التحديث: 03:54 GMT 19.12.2025)
نقلت وسائل إعلام أمريكية، أمسالخميس، عن مصدر أنه تم العثور على المشتبه به في إطلاق النار الجماعي الذي وقع قبل أيام في جامعة براون ميتا متأثرا بطلق ناري أطلقه على نفسه.
ووقع إطلاق النار، السبت الماضي، عندما اقتحم رجل مسلح ببندقية مبنى في الجامعة، حيث كانت تجري امتحانات وأطلق النار قبل أن يلوذ بالفرار.
وعرض مسؤولو بروفيدنس، الثلاثاء، تسجيلا مصورا جديدا يظهر المشتبه به أثناء سيره في مناطق سكنية في المدينة.
وقال قائد شرطة بروفيدنس أوسكار بيريز: "هناك تسجيل مصوّر محسّن لذا نطلب من العامة الانتباه لحركات الجسد ووضعية الجسم.. التي يمكن أن تساعدكم في تحديد هوية هذا الشخص".
اعتقلت السلطات في البداية رجلا على خلفية إطلاق النار، لكنها أطلقت سراحه لاحقا، مشيرة إلى أن لا علاقة له بالعملية.
28 أكتوبر 2023, 11:54 GMT
وأفاد "إف بي آي" الذي عرض مكافأة قدرها 50 ألف دولار لقاء القبض على المشتبه به بأنه يتعيّن اعتباره "مسلحا وخطيرا".