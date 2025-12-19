https://sarabic.ae/20251219/العثور-على-المشتبه-به-في-إطلاق-النار-بجامعة-براون-بأمريكا-ميتا-1108318085.html

العثور على المشتبه به في إطلاق النار بجامعة براون بأمريكا ميتا

العثور على المشتبه به في إطلاق النار بجامعة براون بأمريكا ميتا

سبوتنيك عربي

نقلت ‌وسائل إعلام أمريكية، أمسالخميس، عن مصدر ​أنه تم العثور ​على المشتبه به في ‍إطلاق النار ‌الجماعي الذي ‌وقع قبل أيام في ‌جامعة براون ميتا متأثرا ​بطلق ناري... 19.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-19T03:00+0000

2025-12-19T03:00+0000

2025-12-19T03:54+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

مشتبه به

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0c/1107055546_0:0:530:298_1920x0_80_0_0_e5ab82da27a786e8f818299f2578c757.png

ووقع إطلاق النار، السبت الماضي، عندما اقتحم رجل مسلح ببندقية مبنى في الجامعة، حيث كانت تجري امتحانات وأطلق النار قبل أن يلوذ بالفرار.وعرض مسؤولو بروفيدنس، الثلاثاء، تسجيلا مصورا جديدا يظهر المشتبه به أثناء سيره في مناطق سكنية في المدينة.وأضاف أن المحققين تلقوا 200 بلاغ يمكن التحرّك على أساسهم.اعتقلت السلطات في البداية رجلا على خلفية إطلاق النار، لكنها أطلقت سراحه لاحقا، مشيرة إلى أن لا علاقة له بالعملية.وأفاد "إف بي آي" الذي عرض مكافأة قدرها 50 ألف دولار لقاء القبض على المشتبه به بأنه يتعيّن اعتباره "مسلحا وخطيرا".

https://sarabic.ae/20231028/أمريكا-تعلن-العثور-على-جثة-المشتبه-به-في-حادث-إطلاق-النار-الجماعي-بولاية-ماين-1082559170.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, مشتبه به, العالم