بمشاركة "سبوتنيك"...الأكاديمية الرئاسية في موسكو تستضيف محاضرة عن الإعلام الدولي
بمشاركة "سبوتنيك"...الأكاديمية الرئاسية في موسكو تستضيف محاضرة عن الإعلام الدولي
شاركت "سبوتنيك" في محاضرة نظّمتها الأكاديمية الرئاسية في موسكو بعنوان "المسيرة المهنية للإعلاميين في وسائل الإعلام الدولية وتأثيرهم على قرارات المنظمات الدولية"، والتي تناولت دور الإعلام الدولي في تشكيل الرأي العام وصنع القرار على المستوى العالمي.
وتطرقت المحاضرة التي قدمتها مذيعة "سبوتنيك" نغم كباس، إلى العلاقات الروسية – العربية، مسلطة الضوء على دور شبكة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الدولية، بما في ذلك "سبوتنيك" و"أر تي"، في تعزيز هذه العلاقات، والتعريف بالثقافة واللغة العربية لدى الشعب الروسي، إلى جانب الإسهام في نشر اللغة الروسية والتقريب الثقافي مع الشعوب العربية.وشهدت المحاضرة اختبارات عملية للطلاب، حيث تم تكليفهم بمهام افتراضية تحاكي العمل في وزارة الخارجية الروسية أو الكرملين، مع وضع تحديات أمامهم تتطلب حلولا عملية، وتمكن الطلاب من اجتياز الاختبارات بنجاح، عبر إعداد خارطة طريق متكاملة شملت الجوانب السياسية والاقتصادية والسياحية والثقافية لمعالجة المهام الموكلة إليهم.
شاركت "سبوتنيك" في محاضرة نظّمتها الأكاديمية الرئاسية في موسكو بعنوان "المسيرة المهنية للإعلاميين في وسائل الإعلام الدولية وتأثيرهم على قرارات المنظمات الدولية"، والتي تناولت دور الإعلام الدولي في تشكيل الرأي العام وصنع القرار على المستوى العالمي.
وتطرقت المحاضرة التي قدمتها مذيعة "سبوتنيك" نغم كباس، إلى العلاقات الروسية – العربية، مسلطة الضوء على دور شبكة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الدولية، بما في ذلك "سبوتنيك" و"أر تي"، في تعزيز هذه العلاقات، والتعريف بالثقافة واللغة العربية لدى الشعب الروسي، إلى جانب الإسهام في نشر اللغة الروسية والتقريب الثقافي مع الشعوب العربية.
كما ناقشت المحاضرة آليات فهم السياسة الدولية، ودور"روسيا سيغودنيا" في التأثير على الرأي العام العالمي، وعلى قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي من خلال التقارير الاستقصائية والوقائع التي تقدمها.
وتناولت الجلسة أهمية انتقاء الضيوف والخبراء وفقًا لموضوعات محددة، من المراكز التحليلية ومعاهد البحوث ومراكز الفكر، إلى جانب متخصصين في السياسة والاقتصاد الدوليين وشؤون الدول لدى شركات دولية.
وشهدت المحاضرة اختبارات عملية للطلاب، حيث تم تكليفهم بمهام افتراضية تحاكي العمل في وزارة الخارجية الروسية أو الكرملين، مع وضع تحديات أمامهم تتطلب حلولا عملية، وتمكن الطلاب من اجتياز الاختبارات بنجاح، عبر إعداد خارطة طريق متكاملة شملت الجوانب السياسية والاقتصادية والسياحية والثقافية لمعالجة المهام الموكلة إليهم.