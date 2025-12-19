https://sarabic.ae/20251219/بمشاركة-سبوتنيكالأكاديمية-الرئاسية-في-موسكو-تستضيف-محاضرة-عن-الإعلام-الدولي-1108348275.html

بمشاركة "سبوتنيك"...الأكاديمية الرئاسية في موسكو تستضيف محاضرة عن الإعلام الدولي

شاركت "سبوتنيك" في محاضرة نظّمتها الأكاديمية الرئاسية في موسكو بعنوان "المسيرة المهنية للإعلاميين في وسائل الإعلام الدولية وتأثيرهم على قرارات المنظمات... 19.12.2025, سبوتنيك عربي

وتطرقت المحاضرة التي قدمتها مذيعة "سبوتنيك" نغم كباس، إلى العلاقات الروسية – العربية، مسلطة الضوء على دور شبكة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الدولية، بما في ذلك "سبوتنيك" و"أر تي"، في تعزيز هذه العلاقات، والتعريف بالثقافة واللغة العربية لدى الشعب الروسي، إلى جانب الإسهام في نشر اللغة الروسية والتقريب الثقافي مع الشعوب العربية.وشهدت المحاضرة اختبارات عملية للطلاب، حيث تم تكليفهم بمهام افتراضية تحاكي العمل في وزارة الخارجية الروسية أو الكرملين، مع وضع تحديات أمامهم تتطلب حلولا عملية، وتمكن الطلاب من اجتياز الاختبارات بنجاح، عبر إعداد خارطة طريق متكاملة شملت الجوانب السياسية والاقتصادية والسياحية والثقافية لمعالجة المهام الموكلة إليهم.

