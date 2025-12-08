"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل مع "اليمن اليوم" حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي
"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل مع "اليمن اليوم" حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي
© Sputnik
نظمت وكالة وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" ورشة عمل مع موقع "اليمن اليوم"، حول القضايا الأخلاقية وتفاصيل استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الإعلامي الحديث، ضمن برنامج "سبوتنيك برو" بحضور عدد من أبرز الصحفين والإعلاميين.
وعقدت الندوة في مقر وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" في موسكو، وانضم 13 صحفيا من موقع "اليمن اليوم" إلى الورشة المتقدمة، حيث استكشف المشاركون بالتفصيل تفاصيل استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام، وتعرفوا على أمثلة محددة تتطلب فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي حذرا ومسؤولية خاصة.
"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل مع "اليمن اليوم" حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي
"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل مع "اليمن اليوم" حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي
© Sputnik
وفي السياق ذاته، قدم رئيس تحرير القسم العربي لدى وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، وسيم سليمان، شرحا وافيا كيف أصبح الذكاء الاصطناعي أداة لدعم العمل الصحفي وتسريع الإنتاج، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يحل محل الصحفيين تماما.
"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل مع "اليمن اليوم" حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي
"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل مع "اليمن اليوم" حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي
© Sputnik
وقال سليمان: "مهمتنا هي استخدام الذكاء الاصطناعي بما يخدم الخبر ويحترم الحقوق العامة، مع الحفاظ على جودة اللغة العربية والصورة المهنية للمؤسسة الإعلامية"، مشددا على ضرورة الحفاظ على دور الإنسان في هذا المجال.
وأوضح سليمان أبرز التحديات والإشكاليات التي تواجه العمل الصحفي خلال استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بما يحص الدقة والتحقق والخصوصية والشفافية.
من جانبه، تحدث رئيس التحرير في القسم العربي لدى وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، يزن عجوز، عن المبادئ التي يلتزم بها فريق التحرير عند استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل مع "اليمن اليوم" حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي
"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل مع "اليمن اليوم" حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي
© Sputnik
وقال: "الذكاء الاصطناعي أداة حيوية بالنسبة لنا، نستخدمه لتحسين جودة النصوص، والتحقق من المعلومات، وتحليل البيانات، إلا أن القرار النهائي وصياغة الرسالة يبقىان وظيفة بشرية بحتة".
وأوضح عجوز بعض الحلول والآليات المعتمدة للتأكد من صحة البيانات المستخدمة وإنشاء منظومة موثوقة لحماية البيانات الخاصة من الانتهاك والاختراق.
بدورها، شكرت مندوبة "اليمن اليوم"، الأستاذة عبير علي، فريق "سبوتنيك" على تنظيم ورشة العمل، مشيرة إلى أن "اللقاء كان مفيدا جدا".
"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل مع "اليمن اليوم" حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي
"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل مع "اليمن اليوم" حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي
© Sputnik
وعُقدت ورشة العمل في إطار مذكرة التعاون بين وكالة "سبوتنيك" و"اليمن اليوم" الموقعة في يوليو/ تموز من هذا العام.
واختتم اللقاء بتبادل مجموعة من النصائح والتوصيات التي من الممكن أن تعزز أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في مجال العمل الإعلامي والصحفي، وكيفية إثراء العمل الصحفي في ورفع جودة المنتج الإعلامي في مواجهة الأزمات العالمية.