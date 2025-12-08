https://sarabic.ae/20251208/سبوتنيك-تنظم-ورشة-عمل-مع-اليمن-اليوم-حول-أخلاقيات-الذكاء-الاصطناعي-في-العمل-الصحفي-1107940663.html

"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل مع "اليمن اليوم" حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي

"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل مع "اليمن اليوم" حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي

سبوتنيك عربي

نظمت وكالة وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" ورشة عمل مع موقع "اليمن اليوم"، حول القضايا الأخلاقية وتفاصيل استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الإعلامي... 08.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-08T14:01+0000

2025-12-08T14:01+0000

2025-12-08T14:01+0000

سبوتنيك

العالم العربي

أخبار اليمن الأن

روسيا

إعلام

أخبار الذكاء الاصطناعي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/08/1107937348_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d3382a148131ea0e3d5d735b7bc3ea43.jpg

وعقدت الندوة في مقر وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" في موسكو، وانضم 13 صحفيا من موقع "اليمن اليوم" إلى الورشة المتقدمة، حيث استكشف المشاركون بالتفصيل تفاصيل استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام، وتعرفوا على أمثلة محددة تتطلب فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي حذرا ومسؤولية خاصة.وفي السياق ذاته، قدم رئيس تحرير القسم العربي لدى وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، وسيم سليمان، شرحا وافيا كيف أصبح الذكاء الاصطناعي أداة لدعم العمل الصحفي وتسريع الإنتاج، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يحل محل الصحفيين تماما.وقال سليمان: "مهمتنا هي استخدام الذكاء الاصطناعي بما يخدم الخبر ويحترم الحقوق العامة، مع الحفاظ على جودة اللغة العربية والصورة المهنية للمؤسسة الإعلامية"، مشددا على ضرورة الحفاظ على دور الإنسان في هذا المجال.من جانبه، تحدث رئيس التحرير في القسم العربي لدى وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، يزن عجوز، عن المبادئ التي يلتزم بها فريق التحرير عند استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.وقال: "الذكاء الاصطناعي أداة حيوية بالنسبة لنا، نستخدمه لتحسين جودة النصوص، والتحقق من المعلومات، وتحليل البيانات، إلا أن القرار النهائي وصياغة الرسالة يبقىان وظيفة بشرية بحتة".وعُقدت ورشة العمل في إطار مذكرة التعاون بين وكالة "سبوتنيك" و"اليمن اليوم" الموقعة في يوليو/ تموز من هذا العام.واختتم اللقاء بتبادل مجموعة من النصائح والتوصيات التي من الممكن أن تعزز أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في مجال العمل الإعلامي والصحفي، وكيفية إثراء العمل الصحفي في ورفع جودة المنتج الإعلامي في مواجهة الأزمات العالمية."سبوتنيك" تستعرض تجربتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي في منتدى مصر للإعلام... صور وفيديو"سبوتنيك" و"يونا" تنظمان ورشة عمل للتعرف على حالات التزييف باستخدام الذكاء الاصطناعي

https://sarabic.ae/20251010/سبوتنيك-تنظم-محاضرة-حول-الإعلام-الرقمي-بمشاركة-صحفيين-من-وكالة-الأنباء-العراقية--1105839974.html

https://sarabic.ae/20241212/صحفيون-من-اليمن-ينضمون-إلى-برنامج-سبوتنيك-برو-1095732174.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

سبوتنيك, العالم العربي, أخبار اليمن الأن, روسيا, إعلام, أخبار الذكاء الاصطناعي