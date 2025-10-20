https://sarabic.ae/20251020/سبوتنيك-ويونا-تنظمان-ورشة-عمل-للتعرف-على-حالات-التزييف-باستخدام-الذكاء-الاصطناعي-1106213385.html
"سبوتنيك" و"يونا" تنظمان ورشة عمل للتعرف على حالات التزييف باستخدام الذكاء الاصطناعي
نظمت وكالة "سبوتنيك" بالتعاون مع اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا)، ورشة عمل ضمن مشروع "سبوتنيك برو"، ركزت على كيفية كشف التزييف العميق... 20.10.2025
وقدم دنيس لوكيانوف، كبير محرري وسائل التواصل الاجتماعي في "سبوتنيك"، شرحا للمشاركين حول الأدوات الرئيسية التي تساعد على التعرف على الصور المنتجة بواسطة الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى العلامات التي يجب الانتباه إليها عند تحليل المحتوى بصريا.وأشار محمد بن عبد الرحمن اليامي، المدير العام لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي، في كلمته الافتتاحية إلى أن "أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أن توفر فوائد كبيرة، مثل الإبداع في التصميم، لكن مخاطر استخدامها في الإعلام كبيرة، حيث تسهم في تزييف الأخبار.من جانبه، أكد لوكيانوف على أهمية تطوير مهارات كشف التزييف العميق، قائلًا: "في ظل تنوع التهديدات، أصبح اكتساب هذه المهارات أمرا بالغ الأهمية للصحفيين، ومع تطور الذكاء الاصطناعي المستمر، يتعين علينا تحسين تحسين أساليب التعرف عليه للحفاظ على سمعتنا المهنية".
نظمت وكالة "سبوتنيك" بالتعاون مع اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا)، ورشة عمل ضمن مشروع "سبوتنيك برو"، ركزت على كيفية كشف التزييف العميق باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بمشاركة أكثر من 150 صحفيا.
وقدم دنيس لوكيانوف، كبير محرري وسائل التواصل الاجتماعي في "سبوتنيك"، شرحا للمشاركين حول الأدوات الرئيسية التي تساعد على التعرف على الصور المنتجة بواسطة الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى العلامات التي يجب الانتباه إليها عند تحليل المحتوى بصريا.
وأشار محمد بن عبد الرحمن اليامي، المدير العام لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي، في كلمته الافتتاحية إلى أن "أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أن توفر فوائد كبيرة، مثل الإبداع في التصميم، لكن مخاطر استخدامها في الإعلام كبيرة، حيث تسهم في تزييف الأخبار.
من جانبه، أكد لوكيانوف على أهمية تطوير مهارات كشف التزييف العميق، قائلًا: "في ظل تنوع التهديدات، أصبح اكتساب هذه المهارات أمرا بالغ الأهمية للصحفيين، ومع تطور الذكاء الاصطناعي المستمر، يتعين علينا تحسين تحسين أساليب التعرف عليه للحفاظ على سمعتنا المهنية".