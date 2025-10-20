"سبوتنيك" و"يونا" تنظمان ورشة عمل للتعرف على حالات التزييف باستخدام الذكاء الاصطناعي

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
10:30 GMT
29 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تواصل خرق اتفاق السلام.. وإيران تتهم العدو بمحاولة حذفها من الممرات التجارية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:28 GMT
13 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: المغرب يرفع راية العرب وإفريقيا.. تتويج تاريخي بلقب كأس العالم للشباب
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف سيكون الوضع الجديد للبرنامج النووي الإيراني بعد انتهاء فترة القرار 2231؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
"سبوتنيك" و"يونا" تنظمان ورشة عمل للتعرف على حالات التزييف باستخدام الذكاء الاصطناعي
"سبوتنيك" و"يونا" تنظمان ورشة عمل للتعرف على حالات التزييف باستخدام الذكاء الاصطناعي
"سبوتنيك" و"يونا" تنظمان ورشة عمل للتعرف على حالات التزييف باستخدام الذكاء الاصطناعي
"سبوتنيك" و"يونا" تنظمان ورشة عمل للتعرف على حالات التزييف باستخدام الذكاء الاصطناعي

15:29 GMT 20.10.2025
تابعنا عبر
نظمت وكالة "سبوتنيك" بالتعاون مع اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا)، ورشة عمل ضمن مشروع "سبوتنيك برو"، ركزت على كيفية كشف التزييف العميق باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بمشاركة أكثر من 150 صحفيا.
وقدم دنيس لوكيانوف، كبير محرري وسائل التواصل الاجتماعي في "سبوتنيك"، شرحا للمشاركين حول الأدوات الرئيسية التي تساعد على التعرف على الصور المنتجة بواسطة الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى العلامات التي يجب الانتباه إليها عند تحليل المحتوى بصريا.
وأشار محمد بن عبد الرحمن اليامي، المدير العام لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي، في كلمته الافتتاحية إلى أن "أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أن توفر فوائد كبيرة، مثل الإبداع في التصميم، لكن مخاطر استخدامها في الإعلام كبيرة، حيث تسهم في تزييف الأخبار.
من جانبه، أكد لوكيانوف على أهمية تطوير مهارات كشف التزييف العميق، قائلًا: "في ظل تنوع التهديدات، أصبح اكتساب هذه المهارات أمرا بالغ الأهمية للصحفيين، ومع تطور الذكاء الاصطناعي المستمر، يتعين علينا تحسين تحسين أساليب التعرف عليه للحفاظ على سمعتنا المهنية".
"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل مع "اليمن اليوم" حول آليات حصد المشاهدات في زمن الأزمات
"سبوتنيك" تنظم محاضرة حول الإعلام الرقمي بمشاركة صحفيين من وكالة الأنباء العراقية
