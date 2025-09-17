https://sarabic.ae/20250917/سبوتنيك-تنظم-ورشة-عمل-مع-اليمن-اليوم-حول-آليات-حصد-المشاهدات-في-زمن-الأزمات-1104946294.html

"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل مع "اليمن اليوم" حول آليات حصد المشاهدات في زمن الأزمات

"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل مع "اليمن اليوم" حول آليات حصد المشاهدات في زمن الأزمات

نظمت وكالة الأنباء الدولية وإذاعة "سبوتنيك"، في إطار مشروع "سبوتنيك برو" ورشة عمل بالتعاون مع قناة "اليمن اليوم"، حول أساليب وطرق زيادة المشاهدات في وسائل... 17.09.2025, سبوتنيك عربي

وحملت الورشة التي حضرها عدد من الإعلاميين والصحفيين اليمنيين، عنوان "طرق وأساليب زيادة المشاهدات في زمن الأزمات"، وتطرقت إلى عدد من المواضيع المرتبطة بالجمهور وتفاعل الجمهور مع الخبر على مختلف المنصات.بالإضافة إلى ذلك، أشار سليمان إلى الإشكاليات التقنية والفنية المرتبطة بموضوع رفع نسبة المشاهدات خلال الأزمات العالمية، والمعايير الأخلاقية والإنسانية للموضوع، مشيرا إلى أن مهمة الصحفي هو تحليل الحدث وإظهار الحقائق، بعكس المؤثر الذي ربما تكون مهمته الإبهار في أغلب الحالات.وحدثت الندوة في جو من النقاش والتفاعل حيث أجاب سليمان عن أسئلة عدة مرتبطة بطرق جذب القراء إلى قصة إخبارية محددة من خلال تناول مواضيع تهم الجمهور المستهدف بشكل مباشر.واختتم اللقاء بتبادل مجموعة من النصائح والتوصيات التي من الممكن أن تعزز المشاهدات في مجال العمل الإعلامي والصحفي، وكيفية إثراء العمل الصحفي في ورفع جودة المنتج الإعلامي في مواجهة الأزمات العالمية.

