الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
16:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل مع "اليمن اليوم" حول آليات حصد المشاهدات في زمن الأزمات
"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل مع "اليمن اليوم" حول آليات حصد المشاهدات في زمن الأزمات
"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل مع "اليمن اليوم" حول آليات حصد المشاهدات في زمن الأزمات

تابعنا عبر
نظمت وكالة الأنباء الدولية وإذاعة "سبوتنيك"، في إطار مشروع "سبوتنيك برو" ورشة عمل بالتعاون مع قناة "اليمن اليوم"، حول أساليب وطرق زيادة المشاهدات في وسائل الإعلام خلال الأزمات.
وحملت الورشة التي حضرها عدد من الإعلاميين والصحفيين اليمنيين، عنوان "طرق وأساليب زيادة المشاهدات في زمن الأزمات"، وتطرقت إلى عدد من المواضيع المرتبطة بالجمهور وتفاعل الجمهور مع الخبر على مختلف المنصات.

وتحدث رئيس تحرير النسخة العربية من وكالة الأنباء والإذاعة "سبوتنيك"، وسيم سليمان، بالتفصيل عن الأساليب والأدوات التي يمكن استخدامها في وسائل الإعلام لزيادة المشاهدات، حيث تطرق إلى الأساليبب التحريرية التي تعتمد على طبيعة المادة وجودتها والأساليب الحديثة المرتبطة بأدوات الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على الميزات التي تمنحها أدوات الذكاء الاصطناعي، منوها إلى أهمية بناء جمهور خاص بالوسيلة الإعلامية وتعزيز انتماء هذا الجمهور لها.

بالإضافة إلى ذلك، أشار سليمان إلى الإشكاليات التقنية والفنية المرتبطة بموضوع رفع نسبة المشاهدات خلال الأزمات العالمية، والمعايير الأخلاقية والإنسانية للموضوع، مشيرا إلى أن مهمة الصحفي هو تحليل الحدث وإظهار الحقائق، بعكس المؤثر الذي ربما تكون مهمته الإبهار في أغلب الحالات.
وناقشت الصحفية عبير علي، من جانبها، دور صحفيي "اليمن اليوم" في هذه العملية والأساليب والطرق التي يتم اتباعها لتعزيز جودة المادة وزيادة الوصول، بما في ذلك محاولة استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز هذا الهدف.

وحدثت الندوة في جو من النقاش والتفاعل حيث أجاب سليمان عن أسئلة عدة مرتبطة بطرق جذب القراء إلى قصة إخبارية محددة من خلال تناول مواضيع تهم الجمهور المستهدف بشكل مباشر.
واختتم اللقاء بتبادل مجموعة من النصائح والتوصيات التي من الممكن أن تعزز المشاهدات في مجال العمل الإعلامي والصحفي، وكيفية إثراء العمل الصحفي في ورفع جودة المنتج الإعلامي في مواجهة الأزمات العالمية.
