أمساليوم
بث مباشر
"سبوتنيك" تنظم محاضرة حول الإعلام الرقمي بمشاركة صحفيين من وكالة الأنباء العراقية
"سبوتنيك" تنظم محاضرة حول الإعلام الرقمي بمشاركة صحفيين من وكالة الأنباء العراقية
"سبوتنيك" تنظم محاضرة حول الإعلام الرقمي بمشاركة صحفيين من وكالة الأنباء العراقية

13:58 GMT 10.10.2025
تابعنا عبر
شارك صحفيون من العراق في ورشة تدريبية نظمها مشروع "سبوتنيك برو" عبر الإنترنت، بعنوان: "كيف نكتب الأخبار في عصر المنصات الرقمية: من الموقع الثابت إلى خوارزميات التواصل الاجتماعي المتغيرة".
وتناولت الورشة طبيعة العمل الإعلامي الحديث، والفروق بين النشر عبر المواقع والمنصات، والتحديات التي تواجه الصحفيين في ظل تغيّر سلوك الجمهور والخوارزميات، مع أمثلة عملية من واقع العمل الصحفي.
قدّم الورشة، رئيسا التحرير في القسم العربي لوكالة "سبوتنيك"، يزن عجوز ووسيم سليمان، اللذان استعرضا أبرز التحديات التي تواجه الصحافة في العصر الرقمي، حيث تتراجع الأساليب التقليدية أمام ديناميكية الخوارزميات وسرعة تغيّر اهتمامات الجمهور.
وتحدث سليمان عن خصوصية النشر على المواقع الإلكترونية والمعوقات التي تواجه الصحفي خلال النشر على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن "الصحفي يجب عليه تتبع تغيرات اتجاهات الجمهور بشكل دائم"، ودعا لـ"ضرورة الانتباه من حالة "عدوى الإعلام" التي نشاهدها في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام مؤخرا".

وأوضح سليمان "آليات تأثر الخبر بخوارزميات الإنترنت، وآلية تصدر الخبر إعلاميا، وتأثير ذلك على باقي الأخبار على المنصة نفسها".
من جانبه، تناول عجوز، التحولات التي طرأت على أسلوب كتابة الأخبار في عصر المنصات الرقمية، موضحًا الفروق الجوهرية بين طبيعة المحتوى المنشور في المواقع الإلكترونية وبين ما يُقدّم عبر المنصات الاجتماعية، حيث يختلف الأسلوب والجمهور المستهدف لكل وسيلة.
وأشار عجوز إلى أن "أبرز التحديات التي تواجه الصحفيين اليوم هي الموازنة بين السرعة والدقة في نقل الأخبار"، مؤكدًا أهمية "تحقيق توازن بين العمل على الموقع والمنصات لضمان الوصول إلى جمهور أوسع مع الحفاظ على المصداقية والمهنية".
وفي ختام الورشة، عبّرت مديرة وكالة الأنباء العراقية، الدكتورة سوزان حميد، عن امتنانها، قائلة: "أود أن أعبّر عن خالص الشكر والتقدير على الندوة الرائعة التي قدمتموها. لقد كانت تجربة ثرية زودتنا بأفكار قيّمة ومعارف عملية مهمة".
وأضافت: "لقد أظهرتم مهنية عالية وحماسًا كبيرًا، مما جعل التدريب فعالًا وملهمًا. نثمّن بشدة فرصة الاستفادة من خبرتكم المتميزة، فقد كان تبادل الآراء معكم مصدر إلهام لنا جميعًا".
