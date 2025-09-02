عربي
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
10:33 GMT
22 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
16:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
"سبوتنيك" و"أوسبو" تنظمان ورشة عمل حول استثمار الذكاء الاصطناعي في الإعلام العربي
"سبوتنيك" و"أوسبو" تنظمان ورشة عمل حول استثمار الذكاء الاصطناعي في الإعلام العربي

نظمت وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، بالتعاون مع أكاديمية "أوسبو" للتدريب الإعلامي التابعة لاتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، ندوة وورشة عمل حول أساليب استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام، والتحديات التي تواجه العمل الإعلامي عند استخدام الذكاء الاصطناعي.
وتحت عنوان "خصائص استخدام الذكاء الاصطناعي في وسائل الإعلام الناطقة باللغة العربية"، عقدت ورشة العمل في مقر إذاعة "سبوتنيك" الدولية للإعلام في موسكو، وشارك فيها عدد من الإعلاميين والصحفيين من دول عربية عدة، عبر تقنية الفيديو، وذلك في إطار مشروع "سبوتنيك برو".

واستُهلت الندوة، بكلمة افتتاحية ألقاها رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، عمر الليثي، قال فيها: "تأتي هذه الورشة في إطار شراكة ممتدة تدخل عامها الثالث بين "أوسبو" و"سبوتنيك".

وأضاف: "بدأنا هذا التعاون بالإعلام التقليدي، ثم تطور لاحقًا لمواكبة التحولات السريعة وصعود الذكاء الاصطناعي، الذي يفتح أمام إعلاميينا آفاقًا جديدة لمواكبة الثورة الرقمية بكفاءة واقتدار".

وأعرب الليثي عن سعادته أن "تقدم هذه المحاضرة لأول مرة باللغة العربية، تعزيزًا لدور لغتنا في مواجهة التحديات ومواكبة الابتكارات العالمية".

وركّزت الجلسة على أساليب استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، التي يتم الاعتماد عليها حاليًا في الإعلام، والعمل الإعلامي بشكل عام، وعلى المنهجية، التي يتبعها فريق تحرير القسم العربي لدى وكالة "سبوتنيك"، في مجال استثمار الذكاء الاصطناعي.
وقدم رئيس تحرير القسم العربي لدى وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، وسيم سليمان، عرضا حول المشكلات التي تواجه الصحفي، والأخلاقيات المرتبطة باستثمار الذكاء الاصطناعي في الإعلام، والتي تؤثر بشكل مباشر على المجتمع.

وقال سليمان: "يتوجب على الصحفي عند استخدام الذكاء الاصطناعي مراعاة الأخلاقيات والمشكلات المرتبطة بنوعية المحتوى المقدم، فالصحفي يتحمل مسؤولية أخلاقية أمام الجمهور، لذلك وضعنا معايير مهنية صارمة لتجنب أي أخطاء من هذا القبيل، مع العمل على تحسين أداء العمل من خلال تطويع أدوات الذكاء الاصطناعي في جميع قطاعات العمل الإعلامي".

وشرح سليمان، طرق استخدام عدد من أدوات الذكاء الاصطناعي، وأمثلة تطبيقية على أساليب الاستخدام، مشيرا إلى "الجوانب الإيجابية والسلبية لكل أداة مستخدمة في المجال الإعلامي، وإلى الجانب البشري والعاطفي، الذي تفقدة هذه الأدوات".
من جانبه، قدّم رئيس تحرير القسم العربي في وكالة "سبوتنيك" الدولية للأنباء والإذاعة، يزن عجوز، لمحة عن أدوات الذكاء الاصطناعي التي يستخدمها فريق التحرير في القسم، والطريقة المثلى لاستثمار هذه الأدوات في مجال العمل الإعلامي.
وقال عجوز: "في وكالة "سبوتنيك"، بدأنا باستكشاف إمكانيات الذكاء الاصطناعي لدعم العمل الصحفي، وليس استبداله، فالهدف هو تحسين جودة العمل، تسريع الوصول للمعلومة، وتوسيع أدوات التحليل والتحقق".
وإذ أكد عجوز أهمية "استثمار أدوات الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي"، شدد على ضرورة "تعزيز هذا القطاع في مجال الإعلام بشكل عام، وتدريب الكوارد البشرية على استخدام الأدوات".
وعقب شرح المحاضران عن أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي، والتحديات التي تواجه العمل الإعلامي عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، طرح عدد من الصحفيين، الأسئلة التي عكست تفاعل المشاركين بشكل بناء مع محاور ورشة العمل.

وشهدت هذه الورشة حضورا من إعلاميي دول الاتحاد: السعودية وسلطنة عمان والسودان ومصر واليمن والجزائر وتونس والبحرين وجيبوتي والمغرب وجزر القمر وقطر، وتأتي ورشة العمل ضمن سلسلة من المحاضرات التي تهدف إلى تمكين الإعلاميين في الدول الأعضاء من أدوات العصر الرقمي، وتعزيز دور اللغة العربية في صناعة المحتوى الإعلامي.

واختتم اللقاء بتقديم مجموعة من النصائح والتوصيات التي من شأنها أن تُسهم في توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال العمل الإعلامي والصحفي. كما حظيت الندوة بالتقدير لمساهمتها الكبيرة في تطوير الصحافة، وتحسين كفاءة وجودة الإنتاج الإعلامي.
