"سبوتنيك" و"أوسبو" تنظمان ورشة عمل حول استثمار الذكاء الاصطناعي في الإعلام العربي
"سبوتنيك" و"أوسبو" تنظمان ورشة عمل حول استثمار الذكاء الاصطناعي في الإعلام العربي
وتحت عنوان "خصائص استخدام الذكاء الاصطناعي في وسائل الإعلام الناطقة باللغة العربية"، عقدت ورشة العمل في مقر إذاعة "سبوتنيك" الدولية للإعلام في موسكو، وشارك فيها عدد من الإعلاميين والصحفيين من دول عربية عدة، عبر تقنية الفيديو، وذلك في إطار مشروع "سبوتنيك برو".وأضاف: "بدأنا هذا التعاون بالإعلام التقليدي، ثم تطور لاحقًا لمواكبة التحولات السريعة وصعود الذكاء الاصطناعي، الذي يفتح أمام إعلاميينا آفاقًا جديدة لمواكبة الثورة الرقمية بكفاءة واقتدار".وركّزت الجلسة على أساليب استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، التي يتم الاعتماد عليها حاليًا في الإعلام، والعمل الإعلامي بشكل عام، وعلى المنهجية، التي يتبعها فريق تحرير القسم العربي لدى وكالة "سبوتنيك"، في مجال استثمار الذكاء الاصطناعي.وقدم رئيس تحرير القسم العربي لدى وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، وسيم سليمان، عرضا حول المشكلات التي تواجه الصحفي، والأخلاقيات المرتبطة باستثمار الذكاء الاصطناعي في الإعلام، والتي تؤثر بشكل مباشر على المجتمع.وشرح سليمان، طرق استخدام عدد من أدوات الذكاء الاصطناعي، وأمثلة تطبيقية على أساليب الاستخدام، مشيرا إلى "الجوانب الإيجابية والسلبية لكل أداة مستخدمة في المجال الإعلامي، وإلى الجانب البشري والعاطفي، الذي تفقدة هذه الأدوات".من جانبه، قدّم رئيس تحرير القسم العربي في وكالة "سبوتنيك" الدولية للأنباء والإذاعة، يزن عجوز، لمحة عن أدوات الذكاء الاصطناعي التي يستخدمها فريق التحرير في القسم، والطريقة المثلى لاستثمار هذه الأدوات في مجال العمل الإعلامي.وإذ أكد عجوز أهمية "استثمار أدوات الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي"، شدد على ضرورة "تعزيز هذا القطاع في مجال الإعلام بشكل عام، وتدريب الكوارد البشرية على استخدام الأدوات".وعقب شرح المحاضران عن أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي، والتحديات التي تواجه العمل الإعلامي عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، طرح عدد من الصحفيين، الأسئلة التي عكست تفاعل المشاركين بشكل بناء مع محاور ورشة العمل.واختتم اللقاء بتقديم مجموعة من النصائح والتوصيات التي من شأنها أن تُسهم في توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال العمل الإعلامي والصحفي. كما حظيت الندوة بالتقدير لمساهمتها الكبيرة في تطوير الصحافة، وتحسين كفاءة وجودة الإنتاج الإعلامي.
وتحت عنوان "خصائص استخدام الذكاء الاصطناعي في وسائل الإعلام الناطقة باللغة العربية"، عقدت ورشة العمل في مقر إذاعة "سبوتنيك" الدولية للإعلام في موسكو، وشارك فيها عدد من الإعلاميين والصحفيين من دول عربية عدة، عبر تقنية الفيديو، وذلك في إطار مشروع "سبوتنيك برو
واستُهلت الندوة، بكلمة افتتاحية ألقاها رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، عمر الليثي، قال فيها: "تأتي هذه الورشة في إطار شراكة ممتدة تدخل عامها الثالث بين "أوسبو" و"سبوتنيك".
وأضاف: "بدأنا هذا التعاون بالإعلام التقليدي، ثم تطور لاحقًا لمواكبة التحولات السريعة وصعود الذكاء الاصطناعي، الذي يفتح أمام إعلاميينا آفاقًا جديدة لمواكبة الثورة الرقمية بكفاءة واقتدار".
وأعرب الليثي عن سعادته أن "تقدم هذه المحاضرة لأول مرة باللغة العربية، تعزيزًا لدور لغتنا في مواجهة التحديات ومواكبة الابتكارات العالمية".
وركّزت الجلسة على أساليب استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي
وقدم رئيس تحرير القسم العربي لدى وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، وسيم سليمان، عرضا حول المشكلات التي تواجه الصحفي، والأخلاقيات المرتبطة باستثمار الذكاء الاصطناعي في الإعلام، والتي تؤثر بشكل مباشر على المجتمع.
وقال سليمان: "يتوجب على الصحفي عند استخدام الذكاء الاصطناعي مراعاة الأخلاقيات والمشكلات المرتبطة بنوعية المحتوى المقدم، فالصحفي يتحمل مسؤولية أخلاقية أمام الجمهور، لذلك وضعنا معايير مهنية صارمة لتجنب أي أخطاء من هذا القبيل، مع العمل على تحسين أداء العمل من خلال تطويع أدوات الذكاء الاصطناعي في جميع قطاعات العمل الإعلامي".
وشرح سليمان، طرق استخدام عدد من أدوات الذكاء الاصطناعي، وأمثلة تطبيقية على أساليب الاستخدام، مشيرا إلى "الجوانب الإيجابية والسلبية لكل أداة مستخدمة في المجال الإعلامي، وإلى الجانب البشري والعاطفي، الذي تفقدة هذه الأدوات".
من جانبه، قدّم رئيس تحرير القسم العربي في وكالة "سبوتنيك" الدولية للأنباء والإذاعة، يزن عجوز، لمحة عن أدوات الذكاء الاصطناعي التي يستخدمها فريق التحرير في القسم، والطريقة المثلى لاستثمار هذه الأدوات في مجال العمل الإعلامي
وقال عجوز: "في وكالة "سبوتنيك"، بدأنا باستكشاف إمكانيات الذكاء الاصطناعي لدعم العمل الصحفي، وليس استبداله، فالهدف هو تحسين جودة العمل، تسريع الوصول للمعلومة، وتوسيع أدوات التحليل والتحقق".
وإذ أكد عجوز أهمية "استثمار أدوات الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي"، شدد على ضرورة "تعزيز هذا القطاع في مجال الإعلام بشكل عام، وتدريب الكوارد البشرية على استخدام الأدوات".
وعقب شرح المحاضران عن أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي، والتحديات التي تواجه العمل الإعلامي عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، طرح عدد من الصحفيين، الأسئلة التي عكست تفاعل المشاركين بشكل بناء مع محاور ورشة العمل.
وشهدت هذه الورشة حضورا من إعلاميي دول الاتحاد: السعودية وسلطنة عمان والسودان ومصر واليمن والجزائر وتونس والبحرين وجيبوتي والمغرب وجزر القمر وقطر، وتأتي ورشة العمل ضمن سلسلة من المحاضرات التي تهدف إلى تمكين الإعلاميين في الدول الأعضاء من أدوات العصر الرقمي، وتعزيز دور اللغة العربية في صناعة المحتوى الإعلامي.
واختتم اللقاء بتقديم مجموعة من النصائح والتوصيات التي من شأنها أن تُسهم في توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال العمل الإعلامي والصحفي. كما حظيت الندوة بالتقدير لمساهمتها الكبيرة في تطوير الصحافة
