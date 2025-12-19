https://sarabic.ae/20251219/ترامب-يوقع-قانون-الدفاع-الوطني-للعام-2026-الذي-أقره-الكونغرس-1108317487.html

ترامب يوقع قانون الدفاع الوطني للعام 2026 الذي أقره الكونغرس

ترامب يوقع قانون الدفاع الوطني للعام 2026 الذي أقره الكونغرس

سبوتنيك عربي

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع على مشروع قانون الدفاع الوطني لعام 2026 وذلك بعدما أقره الكونغرس. 19.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-19T01:41+0000

2025-12-19T01:41+0000

2025-12-19T01:41+0000

أخبار الاتحاد الأوروبي

ترامب

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105968267_0:0:2742:1543_1920x0_80_0_0_3e348147fdf651164e116dfa5f12abce.jpg

واشنطن –سبوتنيك. وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقرّ، يوم الأربعاء، بأغلبية الأصوات، مشروع قانون ميزانية الدفاع للسنة المالية 2026، والتي تتجاوز قيمتها 900 مليار دولار، وتتضمن تخصيص 400 مليون دولار لتسليح أوكرانيا.وينص مشروع القانون على رصد تمويل حكومي لأوكرانيا ضمن برنامج "مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا" الخاصة بشراء أسلحة جديدة، بقيمة 400 مليون دولار خلال عام 2026، مع خطط لتخصيص المبلغ نفسه في 2027.

https://sarabic.ae/20251218/ترامب-أنهينا-الحرب-في-غزة-وقضينا-على-القوة-النووية-الإيرانية-1108289255.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الاتحاد الأوروبي, ترامب, روسيا