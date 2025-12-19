https://sarabic.ae/20251219/ترامب-يوقع-قانون-الدفاع-الوطني-للعام-2026-الذي-أقره-الكونغرس-1108317487.html
أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع على مشروع قانون الدفاع الوطني لعام 2026 وذلك بعدما أقره الكونغرس. 19.12.2025, سبوتنيك عربي
واشنطن –سبوتنيك. وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقرّ، يوم الأربعاء، بأغلبية الأصوات، مشروع قانون ميزانية الدفاع للسنة المالية 2026، والتي تتجاوز قيمتها 900 مليار دولار، وتتضمن تخصيص 400 مليون دولار لتسليح أوكرانيا.وينص مشروع القانون على رصد تمويل حكومي لأوكرانيا ضمن برنامج "مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا" الخاصة بشراء أسلحة جديدة، بقيمة 400 مليون دولار خلال عام 2026، مع خطط لتخصيص المبلغ نفسه في 2027.
