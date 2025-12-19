https://sarabic.ae/20251219/سياسي-أردني-أي-اتفاقات-تتعلق-بأوكرانيا-مرهونة-بقدرة-الردع-الروسية-1108354202.html

سياسي أردني: أي اتفاقات تتعلق بأوكرانيا مرهونة بقدرة الردع الروسية

علق السياسي ووزير الزراعة الأردني السابق، سعيد المصري، من عمّان، على ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر "نتائج العام"، عن أنه "لن تكون هناك... 19.12.2025, سبوتنيك عربي

وأشار المصري إلى أن الرئيس بوتين أراد التأكيد أن "أي اتفاقات لاحقة تتعلق بأوكرانيا ستبقى مرهونة باحترام القدرة العسكرية الروسية وبقدرتها على الردع".وأوضح المصري أن "قدرات روسيا تمتد الى خارج حدودها، وهي قادرة على حماية اسطولها أينما وجد في العالم"، مرجحا أن "تنشط الاتصالات لتهدئة الأوضاع، لأن نقل الصراع الى خارج الحدود الأوكرانية لن يكون في مصلحة أي طرف".وأجاب بوتين، ردا على سؤال من صحفي في "بي بي سي": "سألتم: هل ستكون هناك عمليات عسكرية خاصة جديدة؟ لن تكون هناك أي عمليات إذا عاملتمونا باحترام واحترمتم مصالحنا، كما سعينا جاهدين لاحترام مصالحكم. إذا لم تخدعونا، كما فعلوا مع توسع الناتو شرقا".

