سياسي أردني: أي اتفاقات تتعلق بأوكرانيا مرهونة بقدرة الردع الروسية
علق السياسي ووزير الزراعة الأردني السابق، سعيد المصري، من عمّان، على ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر "نتائج العام"، عن أنه "لن تكون هناك... 19.12.2025, سبوتنيك عربي
وأشار المصري إلى أن الرئيس بوتين أراد التأكيد أن "أي اتفاقات لاحقة تتعلق بأوكرانيا ستبقى مرهونة باحترام القدرة العسكرية الروسية وبقدرتها على الردع".وأوضح المصري أن "قدرات روسيا تمتد الى خارج حدودها، وهي قادرة على حماية اسطولها أينما وجد في العالم"، مرجحا أن "تنشط الاتصالات لتهدئة الأوضاع، لأن نقل الصراع الى خارج الحدود الأوكرانية لن يكون في مصلحة أي طرف".وأجاب بوتين، ردا على سؤال من صحفي في "بي بي سي": "سألتم: هل ستكون هناك عمليات عسكرية خاصة جديدة؟ لن تكون هناك أي عمليات إذا عاملتمونا باحترام واحترمتم مصالحنا، كما سعينا جاهدين لاحترام مصالحكم. إذا لم تخدعونا، كما فعلوا مع توسع الناتو شرقا".
الأخبار
علق السياسي ووزير الزراعة الأردني السابق، سعيد المصري، من عمّان، على ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر "نتائج العام"، عن أنه "لن تكون هناك عمليات عسكرية خاصة جديدة إذا عامل الغرب روسيا باحترام"، معتبرا أن هذه التصريحات تشكل "رسالة واضحة إلى الغرب وإلى الدولة العميقة في الولايات المتحدة".
وأشار المصري إلى أن الرئيس بوتين أراد التأكيد أن "أي اتفاقات لاحقة تتعلق بأوكرانيا ستبقى مرهونة باحترام القدرة العسكرية الروسية وبقدرتها على الردع".
وأكد وزير الزراعة الأردني السابق أن "الاتحاد الأوروبي لم يعد كما كان سابقا"، معتبرا أنه "أصبح أداة بيد الولايات المتحدة"، وأن المرحلة المقبلة هي مرحلة "عض الأصابع"، لافتا إلى أن "الصراع في أوكرانيا استنزف الاقتصاد الأوروبي بشكل خطير، وأن الاتحاد الأوروبي مرشّح لمزيد من الضعف نتيجة تفاقم الخلافات الداخلية".
وأوضح المصري أن "قدرات روسيا تمتد الى خارج حدودها، وهي قادرة على حماية اسطولها أينما وجد في العالم"، مرجحا أن "تنشط الاتصالات لتهدئة الأوضاع، لأن نقل الصراع الى خارج الحدود الأوكرانية لن يكون في مصلحة أي طرف".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأنه لن تكون هناك أي عمليات عسكرية خاصة جديدة إذا تعامل الغرب مع روسيا باحترام.
وأجاب بوتين، ردا على سؤال من صحفي في "بي بي سي": "سألتم: هل ستكون هناك عمليات عسكرية خاصة جديدة؟ لن تكون هناك أي عمليات إذا عاملتمونا باحترام واحترمتم مصالحنا، كما سعينا جاهدين لاحترام مصالحكم. إذا لم تخدعونا، كما فعلوا مع توسع الناتو شرقا".