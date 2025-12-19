https://sarabic.ae/20251219/صحفي-روسي-يفاجئ-الجميع-بطلب-زواج-خلال-بث-برنامج-نتائج-العام-مع-بوتين-فيديو-1108349111.html
صحفي روسي يفاجئ الجميع بطلب زواج خلال بث برنامج "نتائج العام" مع بوتين.. فيديو
صحفي روسي يفاجئ الجميع بطلب زواج خلال بث برنامج "نتائج العام" مع بوتين.. فيديو
سبوتنيك عربي
تقدّم صحفي من مدينة يكاترينبورغ الروسية، بطلب الزواج من صديقته خلال البث المباشر لـ"نتائج العام مع فلاديمير بوتين"، كما وجّه دعوة للرئيس الروسي لحضور حفل... 19.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-19T13:36+0000
2025-12-19T13:36+0000
2025-12-19T13:36+0000
روسيا
نادي الفيديو
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/13/1108348132_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_725a8d24216a76d84f16b3cf4e6c1191.jpg
وتبين المشاهد لحظة تقدّم صحفي من مدينة يكاترينبورغ الروسية، بطلب الزواج من صديقته، وذلك بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وبُثّ برنامج "استعراض العام مع فلاديمير بوتين"، الذي يجمع بين المؤتمر الصحفي الرئيسي لرئيس الدولة وجلسة أسئلة وأجوبة مباشرة، جيث بدأ جمع الأسئلة للبرنامج في 4 ديسمبر/كانون الأول الساعة 3:00 مساءً بتوقيت موسكو، وسيستمر حتى نهاية البرنامج. وكما في عام 2024، تقوم شبكةGigaChat العصبية هذا العام بترجمة الأسئلة لجلسة الأسئلة والأجوبة المباشرة.ويناقش الرئيس بوتين خلال حوار هذا العام الوضع العام في البلاد، وقضايا السياسة الاقتصادية، والشؤون الداخلية، إلى جانب الملفات الدولية التي تهم روسيا في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/13/1108348132_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_fad6d3917759fe4e79757cdaec03cc5d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, نادي الفيديو, فلاديمير بوتين
روسيا, نادي الفيديو, فلاديمير بوتين
صحفي روسي يفاجئ الجميع بطلب زواج خلال بث برنامج "نتائج العام" مع بوتين.. فيديو
تقدّم صحفي من مدينة يكاترينبورغ الروسية، بطلب الزواج من صديقته خلال البث المباشر لـ"نتائج العام مع فلاديمير بوتين"، كما وجّه دعوة للرئيس الروسي لحضور حفل زفافهما.
وتبين المشاهد لحظة تقدّم صحفي من مدينة يكاترينبورغ الروسية، بطلب الزواج من صديقته، وذلك بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وبُثّ برنامج "استعراض العام مع فلاديمير بوتين
"، الذي يجمع بين المؤتمر الصحفي الرئيسي لرئيس الدولة وجلسة أسئلة وأجوبة مباشرة، جيث بدأ جمع الأسئلة للبرنامج في 4 ديسمبر/كانون الأول الساعة 3:00 مساءً بتوقيت موسكو، وسيستمر حتى نهاية البرنامج. وكما في عام 2024، تقوم شبكةGigaChat العصبية هذا العام بترجمة الأسئلة لجلسة الأسئلة والأجوبة المباشرة.
ويناقش الرئيس بوتين خلال حوار هذا العام الوضع العام في البلاد، وقضايا السياسة الاقتصادية، والشؤون الداخلية، إلى جانب الملفات الدولية التي تهم روسيا في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية.