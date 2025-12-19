صحفي روسي يفاجئ الجميع بطلب زواج خلال بث برنامج "نتائج العام" مع بوتين.. فيديو

عربي
من العملية العسكرية إلى الاقتصاد والعلاقات الدولية... أبرز ما جاء في "نتائج العام" مع بوتين
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
17:33 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبير: القوات الروسية هي التي تفرض المعادلة السياسية التي تتفاعل اليوم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
663 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
تركيا لا ترغب في اللجوء لعمل عسكري ضد "قسد"، وموسكو تؤيد نهج مادورو في حماية مصالح فنزويلا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251219/صحفي-روسي-يفاجئ-الجميع-بطلب-زواج-خلال-بث-برنامج-نتائج-العام-مع-بوتين-فيديو-1108349111.html
صحفي روسي يفاجئ الجميع بطلب زواج خلال بث برنامج "نتائج العام" مع بوتين.. فيديو
صحفي روسي يفاجئ الجميع بطلب زواج خلال بث برنامج "نتائج العام" مع بوتين.. فيديو
سبوتنيك عربي
تقدّم صحفي من مدينة يكاترينبورغ الروسية، بطلب الزواج من صديقته خلال البث المباشر لـ"نتائج العام مع فلاديمير بوتين"، كما وجّه دعوة للرئيس الروسي لحضور حفل... 19.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-19T13:36+0000
2025-12-19T13:36+0000
روسيا
نادي الفيديو
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/13/1108348132_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_725a8d24216a76d84f16b3cf4e6c1191.jpg
وتبين المشاهد لحظة تقدّم صحفي من مدينة يكاترينبورغ الروسية، بطلب الزواج من صديقته، وذلك بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وبُثّ برنامج "استعراض العام مع فلاديمير بوتين"، الذي يجمع بين المؤتمر الصحفي الرئيسي لرئيس الدولة وجلسة أسئلة وأجوبة مباشرة، جيث بدأ جمع الأسئلة للبرنامج في 4 ديسمبر/كانون الأول الساعة 3:00 مساءً بتوقيت موسكو، وسيستمر حتى نهاية البرنامج. وكما في عام 2024، تقوم شبكةGigaChat العصبية هذا العام بترجمة الأسئلة لجلسة الأسئلة والأجوبة المباشرة.ويناقش الرئيس بوتين خلال حوار هذا العام الوضع العام في البلاد، وقضايا السياسة الاقتصادية، والشؤون الداخلية، إلى جانب الملفات الدولية التي تهم روسيا في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/13/1108348132_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_fad6d3917759fe4e79757cdaec03cc5d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, نادي الفيديو, فلاديمير بوتين
روسيا, نادي الفيديو, فلاديمير بوتين

صحفي روسي يفاجئ الجميع بطلب زواج خلال بث برنامج "نتائج العام" مع بوتين.. فيديو

13:36 GMT 19.12.2025
© POOL / الانتقال إلى بنك الصور. صحفيون خلال البرنامج الخاص "نتائج العام" مع فلاديمير بوتين في موسكو.
. صحفيون خلال البرنامج الخاص نتائج العام مع فلاديمير بوتين في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تقدّم صحفي من مدينة يكاترينبورغ الروسية، بطلب الزواج من صديقته خلال البث المباشر لـ"نتائج العام مع فلاديمير بوتين"، كما وجّه دعوة للرئيس الروسي لحضور حفل زفافهما.
وتبين المشاهد لحظة تقدّم صحفي من مدينة يكاترينبورغ الروسية، بطلب الزواج من صديقته، وذلك بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وبُثّ برنامج "استعراض العام مع فلاديمير بوتين"، الذي يجمع بين المؤتمر الصحفي الرئيسي لرئيس الدولة وجلسة أسئلة وأجوبة مباشرة، جيث بدأ جمع الأسئلة للبرنامج في 4 ديسمبر/كانون الأول الساعة 3:00 مساءً بتوقيت موسكو، وسيستمر حتى نهاية البرنامج. وكما في عام 2024، تقوم شبكةGigaChat العصبية هذا العام بترجمة الأسئلة لجلسة الأسئلة والأجوبة المباشرة.
ويناقش الرئيس بوتين خلال حوار هذا العام الوضع العام في البلاد، وقضايا السياسة الاقتصادية، والشؤون الداخلية، إلى جانب الملفات الدولية التي تهم روسيا في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала