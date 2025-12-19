https://sarabic.ae/20251219/لافروف-بوتين-مستعد-للتحدث-مع-ماكرون-شريطة-الالتزام-بقواعد-اللياقة-1108350488.html

لافروف: بوتين مستعد للتحدث مع ماكرون شريطة الالتزام بقواعد اللياقة

لافروف: بوتين مستعد للتحدث مع ماكرون شريطة الالتزام بقواعد اللياقة

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد للحوار مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشرط أن تكون الاتصالات ضمن إطار من... 19.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري في القاهرة: "تصريحات ماكرون حول ضرورة الحوار مع روسيا… لن أعلق عليها. اقرأوا ما قاله خلال الشهرين الماضيين، بدءًا من اتهامه روسيا والرئيس بوتين شخصيًا بأنهما الجانيين الوحيدين في هذه القصة. إذا كان مستعدًا للحوار، فقد أكد رئيسنا مرارًا أنه منفتح دائمًا على الاتصالات، شريطة أن يكون الطرف المقابل متحليًا باللباقة وبحد أدنى من آداب السلوك".قال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عقب محادثات في القاهرة: "الضمانات الأمنية تفترض إنشاء قوة متعددة الجنسيات لأوكرانية بقيادة أوروبا... أي أننا لا نتحدث عن ضمانة أمنية بقدر ما نتحدث عن محاولة أخرى، وقحة للغاية، كما تعلمون لتطوير الأراضي الأوكرانية عسكريًا كمنصة لخلق تهديدات لروسيا. وليس فقط لخلق التهديدات".وتابع: "نحن (روسيا) ملتزمون التزاما راسخا بالتنظيم السياسي. وحتى الآن، نرى أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة، من بين الدول المشاركة مباشرة في المفاوضات، المستعدة لذلك".وأضاف: "في هذا العمل (حول حل الأزمة الأوكرانية ) مع الأمريكيين، نشعر بدعم الأغلبية العالمية، وأود أن أؤكد هذا مرة أخرى".

