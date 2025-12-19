لافروف: بوتين مستعد للتحدث مع ماكرون شريطة الالتزام بقواعد اللياقة

عربي
من العملية العسكرية إلى الاقتصاد والعلاقات الدولية... أبرز ما جاء في "نتائج العام" مع بوتين
أمساليوم
بث مباشر
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد للحوار مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشرط أن تكون الاتصالات ضمن إطار من...
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد للحوار مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشرط أن تكون الاتصالات ضمن إطار من اللياقة والاحترام.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري في القاهرة: "تصريحات ماكرون حول ضرورة الحوار مع روسيا… لن أعلق عليها. اقرأوا ما قاله خلال الشهرين الماضيين، بدءًا من اتهامه روسيا والرئيس بوتين شخصيًا بأنهما الجانيين الوحيدين في هذه القصة. إذا كان مستعدًا للحوار، فقد أكد رئيسنا مرارًا أنه منفتح دائمًا على الاتصالات، شريطة أن يكون الطرف المقابل متحليًا باللباقة وبحد أدنى من آداب السلوك".
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن الضمانات الأمنية التي تدعو إلى إنشاء قوة متعددة الجنسيات بقيادة أوروبية في أوكرانيا هي محاولة لاستعادة الأراضي الأوكرانية عسكريا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
بوتين: لن تكون هناك عمليات عسكرية خاصة جديدة إذا تعامل الغرب مع روسيا باحترام
12:01 GMT
قال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عقب محادثات في القاهرة: "الضمانات الأمنية تفترض إنشاء قوة متعددة الجنسيات لأوكرانية بقيادة أوروبا... أي أننا لا نتحدث عن ضمانة أمنية بقدر ما نتحدث عن محاولة أخرى، وقحة للغاية، كما تعلمون لتطوير الأراضي الأوكرانية عسكريًا كمنصة لخلق تهديدات لروسيا. وليس فقط لخلق التهديدات".
وأشار إلى أن القوات المنتشرة على الأراضي الأوكرانية ستساعد، على ما يبدو، في إعادة بناء القوات المسلحة الأوكرانية، وفي ضمان السيطرة على المجال الجوي للبلاد، وفي ضمان الأمن البحري، وكذلك من خلال تنفيذ عمليات على الأرض داخل أوكرانية.
وتابع: "نحن (روسيا) ملتزمون التزاما راسخا بالتنظيم السياسي. وحتى الآن، نرى أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة، من بين الدول المشاركة مباشرة في المفاوضات، المستعدة لذلك".
وأضاف: "في هذا العمل (حول حل الأزمة الأوكرانية ) مع الأمريكيين، نشعر بدعم الأغلبية العالمية، وأود أن أؤكد هذا مرة أخرى".
