مروحية الاستطلاع والهجوم "كا-52إي"
19.12.2025
تتمتع مروحية "التمساح" الروسية بقدرة عالية على العمل في جميع الظروف الجوية والمناخية، وبقدرتها على إنجاز أي مهمة قتالية بكفاءة عالية، بدءا من الاستطلاع وصولا إلى تدمير الأهداف البرية والبحرية والجوية. تعرف على تفاصيل المروحية من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".