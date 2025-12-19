عربي
وزير التعليم العالي في مالي: التعاون بين روسيا وجمهورية مالي يشهد تطورا ديناميكيا وإيجابيا للغاية
وزير التعليم العالي في مالي: التعاون بين روسيا وجمهورية مالي يشهد تطورا ديناميكيا وإيجابيا للغاية
ذكر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في مالي، بورما كانساي، أن المنتدى الوزاري الثاني للشراكة الروسية الأفريقية يعد منصة بالغة الأهمية للدول... 19.12.2025, سبوتنيك عربي
وفي حوار حصري مع وكالة "سبوتنيك"، أضاف كانساي، أن التعاون بين روسيا وجمهورية مالي تشهد تطورًا ديناميكيًا وإيجابيًا للغاية.كيف تتطور علاقات التعاون بين البلدين، ولا سيما في مجال التعليم وغيره من القطاعات؟يشهد التعاون بين روسيا وجمهورية مالي تطورًا ديناميكيًا وإيجابيا للغاية.ففي مجال التعليم، تم توقيع مذكرة تفاهم عام 2003، ومنذ ذلك الحين انطلقت مسيرة عمل جادة ومكثفة. ويواصل عدد كبير من الطلاب الماليين دراستهم في الجامعات الروسية، كما تم توقيع اتفاقيات تعاون بين الجامعات في البلدين. إلى جانب ذلك، تقوم وفود روسية بزيارات منتظمة إلى مالي، بما يسهم في تعزيز هذا التعاون وتطويره.ما مدى أهمية العلاقات بين مالي وروسيا في سياق التعاون الروسي–الأفريقي؟بالنظر إلى القمة السابقة، يتضح أن هذا المنتدى يعد منصة بالغة الأهمية للدول الأفريقية، إذ يتيح لها مناقشة مجموعة واسعة من القضايا المرتبطة بالتعليم، والتجارة، والتصنيع، وغيرها من مجالات التنمية.
وزير التعليم العالي في مالي: التعاون بين روسيا وجمهورية مالي يشهد تطورا ديناميكيا وإيجابيا للغاية

17:04 GMT 19.12.2025 (تم التحديث: 17:45 GMT 19.12.2025)
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
ذكر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في مالي، بورما كانساي، أن المنتدى الوزاري الثاني للشراكة الروسية الأفريقية يعد منصة بالغة الأهمية للدول الأفريقية، إذ يتيح لها مناقشة مجموعة واسعة من القضايا المرتبطة بالتعليم، والتجارة، والتصنيع، وغيرها من مجالات التنمية.
وفي حوار حصري مع وكالة "سبوتنيك"، أضاف كانساي، أن التعاون بين روسيا وجمهورية مالي تشهد تطورًا ديناميكيًا وإيجابيًا للغاية.

كيف تتطور علاقات التعاون بين البلدين، ولا سيما في مجال التعليم وغيره من القطاعات؟

يشهد التعاون بين روسيا وجمهورية مالي تطورًا ديناميكيًا وإيجابيا للغاية.
ففي مجال التعليم، تم توقيع مذكرة تفاهم عام 2003، ومنذ ذلك الحين انطلقت مسيرة عمل جادة ومكثفة. ويواصل عدد كبير من الطلاب الماليين دراستهم في الجامعات الروسية، كما تم توقيع اتفاقيات تعاون بين الجامعات في البلدين. إلى جانب ذلك، تقوم وفود روسية بزيارات منتظمة إلى مالي، بما يسهم في تعزيز هذا التعاون وتطويره.
ما مدى أهمية العلاقات بين مالي وروسيا في سياق التعاون الروسي–الأفريقي؟

تكتسب هذه العلاقات أهمية كبيرة بالنسبة لنا، إذ تعدّ روسيا شريكًا استراتيجيًا لجمهورية مالي. وفي ظل التحديات المرتبطة بمكافحة الإرهاب، تقدم روسيا دعمًا ملموسًا لبلادنا في مجال الأمن، ونحن نعرب عن بالغ تقديرنا وامتناننا سنتحدث عن أهمية هذا المنتدى.

بالنظر إلى القمة السابقة، يتضح أن هذا المنتدى يعد منصة بالغة الأهمية للدول الأفريقية، إذ يتيح لها مناقشة مجموعة واسعة من القضايا المرتبطة بالتعليم، والتجارة، والتصنيع، وغيرها من مجالات التنمية.
