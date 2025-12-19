https://sarabic.ae/20251219/رئيس-سيراليون-روسيا-شريك-رئيسي-لدول-غرب-أفريقيا-ونسعى-لتعزيز-الشراكة-في-جميع-المجالات-1108355363.html
رئيس سيراليون: روسيا شريك رئيسي لدول غرب أفريقيا... ونسعى لتعزيز الشراكة في جميع المجالات
رئيس سيراليون: روسيا شريك رئيسي لدول غرب أفريقيا... ونسعى لتعزيز الشراكة في جميع المجالات
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس جوليوس مادابيو، رئيس جمهورية سيراليون والرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، أن روسيا تمثل شريكًا رئيسيًا لدول أعضاء المنظمة. 19.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-19T16:21+0000
2025-12-19T16:21+0000
2025-12-19T16:33+0000
أخبار مصر الآن
مصر
أفريقيا
أخبار روسيا اليوم
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/13/1108340307_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_52914a8a3b2143066dfbd6e526fb3e8d.jpg
وجاءت تصريحات الرئيس مادابيو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، على هامش المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية المنعقد في القاهرة. وأعرب عن سعادته بالتطمينات التي قدمها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والذي أكد فيها أن موسكو مستعدة لمواصلة العمل مع غرب أفريقيا في جميع المجالات. وانطلقت، اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية في القاهرة، بحضور أكثر من 50 دولة أفريقية ومشاركة واسعة على المستوى الوزاري بالإضافة إلى عدد من رؤساء المنظمات الإقليمية.يأتي المؤتمر للبناء على الزخم الذي تم إرساء دعائمه خلال المؤتمر الوزاري الأول الذي عُقد في مدينة سوتشي الروسية في نوفمبر 2024.ومن المقرر أن تسلط النسخة الثانية من المؤتمر الوزاري الضوء على قضايا التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار، ودعم الاستقرار والسلم والأمن وتحقيق التنمية.يمثل هذا الاجتماع مرحلة سياسية وتنفيذية مهمة ضمن منتدى الشراكة الروسية الأفريقية، ومرحلة تحضيرية رئيسية للقمة الروسية الأفريقية الثالثة، المقرر عقدها عام 2026.وسيكون مؤتمر القاهرة أول اجتماع وزاري لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية يعقد في القارة الأفريقية.
https://sarabic.ae/20251219/انطلاق-فعاليات-المؤتمر-الوزاري-الثاني-لمنتدى-الشراكة-الروسية-الأفريقية-بالقاهرة-1108342036.html
https://sarabic.ae/20251218/لافروف-يصل-إلى-القاهرة-للمشاركة-في-المؤتمر-الوزاري-لمنتدى-الشراكة-الروسية-الأفريقية-1108313786.html
مصر
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/13/1108340307_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_285eacd0562d4d6656c7bc281ac75633.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
أخبار مصر الآن, مصر, أفريقيا, أخبار روسيا اليوم, حصري
أخبار مصر الآن, مصر, أفريقيا, أخبار روسيا اليوم, حصري
رئيس سيراليون: روسيا شريك رئيسي لدول غرب أفريقيا... ونسعى لتعزيز الشراكة في جميع المجالات
16:21 GMT 19.12.2025 (تم التحديث: 16:33 GMT 19.12.2025)
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
أكد الرئيس جوليوس مادابيو، رئيس جمهورية سيراليون والرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، أن روسيا تمثل شريكًا رئيسيًا لدول أعضاء المنظمة.
وجاءت تصريحات الرئيس مادابيو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، على هامش المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية
المنعقد في القاهرة.
وقال مادابيو: "الهدف من اجتماعنا هو إيجاد طرق لتعزيز هذه الشراكة".
وأعرب عن سعادته بالتطمينات التي قدمها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والذي أكد فيها أن موسكو مستعدة لمواصلة العمل مع غرب أفريقيا في جميع المجالات.
وأوضح الرئيس السيراليوني أن التعاون لا يقتصر على مجالات السلام والأمن فحسب، بل يمتد إلى المجالات الاقتصادية والتنموية، وكذلك الاستثمار، مشددًا على أن ذلك "أمر بالغ الأهمية" بالنسبة لدول المنطقة.
وانطلقت، اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر الوزاري
الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية في القاهرة، بحضور أكثر من 50 دولة أفريقية ومشاركة واسعة على المستوى الوزاري بالإضافة إلى عدد من رؤساء المنظمات الإقليمية.
يأتي المؤتمر للبناء على الزخم الذي تم إرساء دعائمه خلال المؤتمر الوزاري الأول الذي عُقد في مدينة سوتشي الروسية في نوفمبر 2024.
ومن المقرر أن تسلط النسخة الثانية من المؤتمر الوزاري
الضوء على قضايا التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار، ودعم الاستقرار والسلم والأمن وتحقيق التنمية.
يمثل هذا الاجتماع مرحلة سياسية وتنفيذية مهمة ضمن منتدى الشراكة الروسية الأفريقية، ومرحلة تحضيرية رئيسية للقمة الروسية الأفريقية الثالثة، المقرر عقدها عام 2026.
وسيكون مؤتمر القاهرة أول اجتماع وزاري لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية يعقد في القارة الأفريقية.