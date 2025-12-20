https://sarabic.ae/20251220/غوتيريش-الفلسطينيون-بحاجة-إلى-أفق-من-الأمل-ويجب-تنفيذ-وقف-إطلاق-النار-بالكامل-1108384769.html

غوتيريش: الفلسطينيون بحاجة إلى أفق من الأمل ويجب تنفيذ وقف إطلاق النار بالكامل

غوتيريش: الفلسطينيون بحاجة إلى أفق من الأمل ويجب تنفيذ وقف إطلاق النار بالكامل

ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن "الفلسطينيين بحاجة إلى أفق من الأمل ويجب تنفيذ وقف إطلاق النار بالكامل". 20.12.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، في تصريحات موجّهة للصحفيين حول القضية الفلسطينية، أنه "يجب كسر حلقة العنف، التي لا تنتهي، وتمهيد الطريق لحل الدولتين بشكل نهائي لا رجعة فيه".وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: "نقوم بإعداد أكثر من 1.5 مليون وجبة ساخنة يوميًا، ونوزع طرود المساعدات الغذائية في مختلف أنحاء غزة، كما تصل المياه النظيفة إلى مزيد من المجتمعات المحلية، وأُعيد فتح بعض المرافق الصحية".وحذّر الأمين العام للمنظمة الأممية من أن "هذه المكاسب هشة للغاية، بل هشة بشكل خطير، حيث من المتوقع أن يواجه 1.6 مليون شخص في غزة، أي أكثر من 75% من السكان، مستويات قصوى من انعدام الأمن الغذائي الحاد ومخاطر سوء التغذية الحرجة".

