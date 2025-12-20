https://sarabic.ae/20251220/إعلام-الولايات-المتحدة-تعد-مشروع-شروق-الشمس-لتحويل-قطاع-غزة-إلى-منتجع-سياحي-1108364174.html

إعلام: الولايات المتحدة تعد مشروع "شروق الشمس" لتحويل قطاع غزة إلى "منتجع سياحي"

إعلام: الولايات المتحدة تعد مشروع "شروق الشمس" لتحويل قطاع غزة إلى "منتجع سياحي"

سبوتنيك عربي

قدّم جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤسس شركة "أفينيتي بارتنرز"، والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، خطة لإعادة إعمار قطاع غزة... 20.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-20T04:38+0000

2025-12-20T04:38+0000

2025-12-20T04:38+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار فلسطين اليوم

قطاع غزة

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/12/1108308338_0:95:1456:914_1920x0_80_0_0_46c517ce0932bd56e4d5db0cc28c19f4.jpg

وقالت صحيفة أمريكية: "فريق بقيادة صهر الرئيس، جاريد كوشنر، والمبعوث للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، واثنين من كبار مساعدي البيت الأبيض، قاموا بصياغة اقتراح لتحويل القطاع المدمر إلى مدينة متألقة، مشروع "شروق الشمس".وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إلى أن "الخطة لم تتضمن تفاصيل محددة بشأن الشركات التي ستمول المشروع، ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة مستعدة لتغطية ما يقارب 20% من تكاليف إعادة الإعمار على مدى 10 سنوات. ولم تُقدّم أي معلومات حول أماكن إقامة مليوني فلسطيني خلال فترة إعادة الإعمار".وذكرت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن "المشروع، الذي سيكلف 112.1 مليار دولار على مدى السنوات العشر الأولى، تم تطويره من قبل فريق بقيادة كوشنر وويتكوف، على مدى الـ45 يوما الماضية".وتعرض الخطة خارطة طريق تمتد لأكثر من 20 عامًا، تبدأ بإزالة المباني المدمرة والذخائر غير المنفجرة وأنفاق "حماس"، مع توفير ملاجئ مؤقتة ومستشفيات ميدانية وعيادات متنقلة للسكان."رفح الجديدة"وبحسب المقترح، سيتم تنفيذ إعادة الإعمار عبر 4 مراحل، تبدأ من الجنوب في رفح وخان يونس، ثم ينتقل شمالًا إلى المخيمات الوسطى، وصولًا إلى مدينة غزة.وبحلول السنة العاشرة، من المتوقع أن يتم استثمار 70% من ساحل غزة، حيث تشير التقديرات الواردة في الاقتراح إلى أن "القطاع يمكن أن يحقق عوائد استثمارية طويلة الأجل تزيد عن 55 مليار دولار".وتصرّ كلٌّ من إسرائيل والولايات المتحدة على ضرورة نزع سلاح "حماس" قبل إعادة تأهيل غزة. وصرح مسؤولون في إدارة ترامب لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "الخطة قد تبدأ في غضون شهرين، إذا سمحت الظروف الأمنية بذلك".وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على قرارٍ اقترحته الولايات المتحدة لدعم خطة ترامب الشاملة للتسوية في قطاع غزة. وصوّت 13 عضوًا من أصل 15 عضوًا في المجلس لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت. وتقترح "الخطة الأمريكية" لغزة إدارةً دوليةً مؤقتةً للقطاع، وإنشاء "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تنص على تفويض عسكري لقوة استقرار دولية تُنشر بالتنسيق مع إسرائيل ومصر . ولم تُعلن بعد تفاصيل تشكيل هذه القوة.في وقت سابق من هذا العام، طرح ترامب فكرةً مفادها أن تستولي الولايات المتحدة على قطاع غزة وتعيد بناءه ليصبح "ريفييرا الشرق الأوسط"، بينما يتم تهجير السكان الفلسطينيين بشكل دائم. وقد لاقى إعلانه في فبراير/ شباط الماضي، استنكارًا من دول عدة، بينما رحّبت به الحكومة الإسرائيلية.‏عباس يؤكد اعتراضه لخطة ترامب "ريفييرا الشرق الأوسط" خلال محادثات مع بوتين‏ترامب: غزة أصبحت أرضا للموت والدمار وسأكون فخورا لو امتلكتها أمريكا

https://sarabic.ae/20250902/ما-خطورة-ودلالات-الخطة-الأمريكية-لـالوصاية-على-غزة-وما-إمكانية-تنفيذها؟-1104436493.html

https://sarabic.ae/20250831/إعلام-يكشف-عن-خطة-أمريكية-للوصاية-على-غزة-مع-تعويضات-مالية-لمغادرة-السكان-1104348485.html

الولايات المتحدة الأمريكية

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, أخبار العالم الآن