ما خطورة ودلالات الخطة الأمريكية لـ"الوصاية" على غزة وما إمكانية تنفيذها؟

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القرار الذي اتخذه الرئيس الإندونيسي مناسبا لإرضاء الشارع وكبح الفاسدين
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التوجه الإفريقي نحو روسيا هو من أجل مواجهة التحديات الأمنية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
10:33 GMT
22 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: مكافحة تهريب المخدرات في فنزويلا ليست سوى ذريعة للعدوان على هذا البلد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
ما خطورة ودلالات الخطة الأمريكية لـ"الوصاية" على غزة وما إمكانية تنفيذها؟
ما خطورة ودلالات الخطة الأمريكية لـ"الوصاية" على غزة وما إمكانية تنفيذها؟
سبوتنيك عربي
مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفشل كافة الوسطاء في التوصل لحل ينهي الحرب ويبادل الأسرى، كشفت وسائل إعلام عن تفاصيل خطة أمريكية "للوصاية" على غزة. 02.09.2025
2025-09-02T17:44+0000
2025-09-02T17:44+0000
قطاع غزة
إسرائيل
فلسطين المحتلة
بنيامين نتنياهو
العالم العربي
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/04/1099227927_0:0:1561:878_1920x0_80_0_0_418b8558ed34c279b74c0daa9798481c.jpg
الخطة التي وصفها المراقبون بـ "الخطيرة"، تتداولها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتتضمن خطة طموحة لإعادة تشكيل مستقبل قطاع غزة بعد الحرب، حيث تتحدث عن وضع القطاع تحت وصاية أمريكية لمدة لا تقل عن عشر سنوات، مع تحويله إلى ما أطلق عليه ترامب لقب "ريفييرا الشرق الأوسط".وتتضمن الوثيقة، عرضا غير مسبوق يمنح سكان غزة خيارين: إما المغادرة الطوعية للقطاع مقابل تعويضات مالية، أو الانتقال مؤقتا إلى مناطق آمنة ومحددة داخل غزة حتى اكتمال عمليات إعادة الإعمار.وقال خبراء إن الخطة الأمريكية المطروحة تتبنى الرؤى الإسرائيلية في تهجير سكان قطاع غزة، مؤكدين أنها تمثل خطرًا وكارثة على القضية الوطنية الفلسطينية.تفاصيل الخطةووفقا للخطة، سيحصل كل فلسطيني يملك أرضا على "رمز رقمي" صادر عن صندوق خاص بإعادة التكوين الاقتصادي. يمكن استبدال هذا الرمز لاحقا بشقة في واحدة من ست إلى ثماني مدن ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مخطط بناؤها في القطاع، أو استخدامه لتمويل بداية حياة جديدة في الخارج.وتشمل التعويضات المالية لمن يختار المغادرة دفعة نقدية بقيمة 5000 دولار، بالإضافة إلى دعم مالي لتغطية إيجار لمدة أربع سنوات ومصاريف غذاء لعام كامل.وتشير الحسابات الواردة في الوثيقة إلى أن كل مغادرة فردية ستخفض التكاليف على الصندوق بنحو 23 ألف دولار مقارنة بتكاليف إبقاء الأفراد في مناطق محمية مع توفير خدمات دعم الحياة.وتسعى الخطة إلى تجسيد رؤية ترامب لتحويل غزة إلى مركز اقتصادي مزدهر، بعيدا عن الاعتماد على التبرعات كما في مبادرات سابقة مثل مؤسسة غزة الإنسانية.وتعتمد الخطة على استثمارات عامة وخاصة في مشاريع ضخمة تشمل مصانع سيارات كهربائية، مراكز بيانات، منتجعات ساحلية، وأبراج سكنية. وتتوقع الحسابات الاقتصادية أن استثمارا بقيمة 100 مليار دولار قد يحقق عائدا يصل إلى أربعة أضعاف خلال عقد من الزمن.مخططات أمريكية إسرائيليةأكد خليل أبو كرش، خبير الشؤون الإسرائيلية، أن الحديث الأمريكي حول "الوصاية" على غزة ليس جديدًا ولكنه يعكس صيغة أقرب لوجهة النظر الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن هذه الوصاية تتضمن في مجملها تهجير الفلسطينيين واستكمال الحرب، مما يدل على أن المخططات الأمريكية الإسرائيلية هي نتاج نقاش وتفاهم مشترك حول اليوم التالي في غزة.وأشار أبو كرش لـ "سبوتنيك" إلى أن الكابينت الإسرائيلي أقر الرؤية السياسية لليوم التالي في غزة، والتي تتلخص في إسقاط حكم حماس، ونزع السلاح، وضمان عدم تشكيل غزة أي تهديد أو تكرار لتجربة 7 أكتوبر، مؤكدًا أن كل المخططات في هذا السياق هي مخططات أمريكية إسرائيلية مشتركة.وأضاف أبو كرش أن قضية الوصاية تعيدنا إلى فكرة "الريفيرا" التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لافتًا إلى اجتماع مهم عقد في البيت الأبيض حضره جاريد كوشنر، وتوني بلير، ومن الجانب الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية والشخص الأقرب لنتنياهو.وأوضح أن الحديث في هذا الاجتماع كان من زاوية اقتصادية وليس سياسية، مما يشكل خطرًا وكارثة على القضية الوطنية الفلسطينية، حيث يتم التعامل مع الحالة الفلسطينية من زاوية اقتصادية وإنمائية، بعيدًا عن الجانب السياسي، وهو ما يفتح الباب على مزيد من الطرد والتهجير، وفصل غزة عن الضفة، مؤكدًا أن حكومة نتنياهو هي حكومة طرد وتهجير، فمنذ أن وصلت إلى السلطة وبدأ برنامج الحسم والتهجير بخطوات فعلية على الأرض.وقال أبو كرش إن هذا المخطط ليس بالضرورة أن يتم تنفيذه على الأرض، لكنه يعكس حالة من التفكير في الدوائر الأمريكية والإسرائيلية حول غزة والفلسطينيين واليوم التالي، ويمثل انقلابًا على كل التفاهمات السياسية واتفاق أوسلو، ويأتي كرد فعل ومحاولة لإحباط كل الجهود العربية والأوروبية للاعتراف بفلسطين، وحق الفلسطينيين في سياق حل وأفق سياسي مبني على حل الدولتين.وشدد أبو كرش على أن الولايات المتحدة هي الجهة الوحيدة القادرة على الضغط على إسرائيل لإحداث تحول في المشهد برمته، مؤكدًا أن بقاء الحكومة الإسرائيلية يستمد شرعيته من التفاهم الأمريكي الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن واشنطن توفر غطاءً ومظلة دبلوماسية وسياسية وعسكرية لإسرائيل، وتدعم تل أبيب بشكل كبير، مما تستغله إسرائيل لتنفيذ مخططات على الأرض تتعلق بالحسم والتهجير وشطب القضية الوطنية الفلسطينية بشكل كامل وللأبد.ولفت أبو كرش إلى التدخل الأمريكي المباشر في قضية محاكمة نتنياهو، ودعوة الرئيس ترامب لإعفاء نتنياهو من المحاكمات، بالإضافة إلى حضور السفير الأمريكي بعض جلسات المحاكمة. وأضاف أن هناك توافقًا أيديولوجيًا بين القيادة الأمريكية والإسرائيلية لمحاربة "الدول العميقة" واستمرار حكم اليمين.خطورة كبيرةمن جانبه، كشف الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، عن تفاصيل الخطة الخطيرة التي تهدف إلى تهجير سكان قطاع غزة وفرض الوصاية الأمريكية عليه، مشيرًا إلى أن هذه الخطة أصبحت الأكثر تداولًا مؤخرًا.وقال لـ "سبوتنيك"، إنهم يتابعون الخطط والمشاريع حول مستقبل غزة منذ اجتماع واشنطن الذي شارك فيه توني بلير وكوشنر، مؤكدًا أن أخطر ما تم الإشارة إليه في الساعات الماضية هو الحديث عن وصاية أمريكية على القطاع بالتزامن مع إكمال مشروع تهجير سكان غزة.وأضاف الرقب أن الخطة، كما تم نشرها، تتحدث عن تهجير سكان قطاع غزة مع سيطرة أمريكية على القطاع وإنشاء مدن جديدة مثل "ريفيرا ترامب" ومدن ذكية، مشيرًا إلى أن هذا الطرح يعامل الشعب الفلسطيني وكأنه بضاعة يمكن التصرف بها كيفما يشاءون.وشدد الدكتور الرقب على أن كسر هذا المشروع يتم من خلال صمود الشعب الفلسطيني ورفضه للتهجير، وتحمل كل هذه المعاناة من قتل ودم وتجويع، بهدف كسر هيبة الاحتلال وقرارات الولايات المتحدة الأمريكية.وأعرب الرقب عن استهجانه الشديد للإصرار على تهجير سكان قطاع غزة والحديث بتفاصيل دقيقة حول منح 5 آلاف دولار و4 سنوات بدل إيجار، بالإضافة إلى توفير طعام لمدة عام. وقال إن هذه التفاصيل تثير الاشمئزاز والسخرية في نفس الوقت، حيث يحددون شعبًا ليهجروه ويحددون له الأموال التي سيمنحونها له بدل وطنه، دون تحديد حتى الوطن الذي سيذهب إليه.ونوه بأن الدول التي طرحت كخيارات مثل إثيوبيا وليبيا والصومال وإندونيسيا قد نفت استعدادها لاستقبال الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن القائمين على الخطة يستغلون حاجات الدول ويبتزونها.ولم يستبعد الرقب أن تكون الخريطة التي خطها نتنياهو في سبتمبر 2023، قبل أحداث 7 أكتوبر بنحو شهر، والتي وضع فيها خطًا أحمر على قناة فاصلة تمر من الهند إلى الشرق الأوسط والبحر، جزءًا من هذه الخطة، وقال إن نتنياهو أشار إلى أن هذا الخط يبدأ من الهند ويمر بالشرق الأوسط إلى أوروبا، كطريق بري بحري بديل لطريق الحرير.وأوضح الرقب أن هذا المشروع يروق للأمريكان، لأن هذه القناة تلامس حدود غزة الشمالية، وبالتالي لابد أن يكون سكان قطاع غزة أقل من النصف لتنفيذ مشروعهم وتهجير وتطهير مناطق الشمال التي سيمر منها هذا الميناء.ويرى أن هذه قد تكون الخطة التي بنيت في عقل الأمريكان الذين يتحدثون عن مبانٍ ذكية ومجمعات سكنية صغيرة سيُسمح لبعض سكان قطاع غزة بالانتقال إليها في المستقبل، مع تهجير نصف السكان وتغيير ملامح وشكل قطاع غزة بشكل كامل.وأنهى الرقب حديثه بالقول، إن هذا المشروع، وفي ظل الرفض العربي والدولي، قد يسقط أمام الصمود الفلسطيني، وأقر بأن الثمن قد يكون كبيرًا في الدم، لكنه أكد أنه لا سبيل للفلسطينيين سوى الصمود لإسقاط المشروع الذي خطط له ترامب والصهيونية العالمية.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ورغم محاولات الوساطة العربية والدولية والأصوات المعارضة داخل إسرائيل، إلا أن حكومة نتنياهو تصرّ على مواصلة القتال، وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة السيطرة على مدينة غزة، التي تشير تحذيرات دولية من أنها ستؤدي إلى كارثة إنسانية تزيد من معاناة سكان القطاع، الذين قتلت الحرب منهم نحو 60 ألف شخص وأصابت نحو 163 ألفا آخرين.
حصري
مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفشل كافة الوسطاء في التوصل لحل ينهي الحرب ويبادل الأسرى، كشفت وسائل إعلام عن تفاصيل خطة أمريكية "للوصاية" على غزة.
الخطة التي وصفها المراقبون بـ "الخطيرة"، تتداولها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتتضمن خطة طموحة لإعادة تشكيل مستقبل قطاع غزة بعد الحرب، حيث تتحدث عن وضع القطاع تحت وصاية أمريكية لمدة لا تقل عن عشر سنوات، مع تحويله إلى ما أطلق عليه ترامب لقب "ريفييرا الشرق الأوسط".
وتتضمن الوثيقة، عرضا غير مسبوق يمنح سكان غزة خيارين: إما المغادرة الطوعية للقطاع مقابل تعويضات مالية، أو الانتقال مؤقتا إلى مناطق آمنة ومحددة داخل غزة حتى اكتمال عمليات إعادة الإعمار.
وقال خبراء إن الخطة الأمريكية المطروحة تتبنى الرؤى الإسرائيلية في تهجير سكان قطاع غزة، مؤكدين أنها تمثل خطرًا وكارثة على القضية الوطنية الفلسطينية.

تفاصيل الخطة

فلسطينيون يحملون أكياس الدقيق المأخوذة من قافلة مساعدات إنسانية في طريقها إلى مدينة غزة، على مشارف بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 1 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
إعلام يكشف عن خطة أمريكية للوصاية على غزة مع تعويضات مالية لمغادرة السكان
31 أغسطس, 14:02 GMT
ووفقا للخطة، سيحصل كل فلسطيني يملك أرضا على "رمز رقمي" صادر عن صندوق خاص بإعادة التكوين الاقتصادي. يمكن استبدال هذا الرمز لاحقا بشقة في واحدة من ست إلى ثماني مدن ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مخطط بناؤها في القطاع، أو استخدامه لتمويل بداية حياة جديدة في الخارج.
وتشمل التعويضات المالية لمن يختار المغادرة دفعة نقدية بقيمة 5000 دولار، بالإضافة إلى دعم مالي لتغطية إيجار لمدة أربع سنوات ومصاريف غذاء لعام كامل.
وتشير الحسابات الواردة في الوثيقة إلى أن كل مغادرة فردية ستخفض التكاليف على الصندوق بنحو 23 ألف دولار مقارنة بتكاليف إبقاء الأفراد في مناطق محمية مع توفير خدمات دعم الحياة.
وتسعى الخطة إلى تجسيد رؤية ترامب لتحويل غزة إلى مركز اقتصادي مزدهر، بعيدا عن الاعتماد على التبرعات كما في مبادرات سابقة مثل مؤسسة غزة الإنسانية.
وتعتمد الخطة على استثمارات عامة وخاصة في مشاريع ضخمة تشمل مصانع سيارات كهربائية، مراكز بيانات، منتجعات ساحلية، وأبراج سكنية. وتتوقع الحسابات الاقتصادية أن استثمارا بقيمة 100 مليار دولار قد يحقق عائدا يصل إلى أربعة أضعاف خلال عقد من الزمن.

مخططات أمريكية إسرائيلية

أوضاع المدنيين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
"حماس" تعلق على الخطة الأمريكية: قطاع غزة ليس للبيع
أمس, 15:05 GMT
أكد خليل أبو كرش، خبير الشؤون الإسرائيلية، أن الحديث الأمريكي حول "الوصاية" على غزة ليس جديدًا ولكنه يعكس صيغة أقرب لوجهة النظر الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن هذه الوصاية تتضمن في مجملها تهجير الفلسطينيين واستكمال الحرب، مما يدل على أن المخططات الأمريكية الإسرائيلية هي نتاج نقاش وتفاهم مشترك حول اليوم التالي في غزة.
وأشار أبو كرش لـ "سبوتنيك" إلى أن الكابينت الإسرائيلي أقر الرؤية السياسية لليوم التالي في غزة، والتي تتلخص في إسقاط حكم حماس، ونزع السلاح، وضمان عدم تشكيل غزة أي تهديد أو تكرار لتجربة 7 أكتوبر، مؤكدًا أن كل المخططات في هذا السياق هي مخططات أمريكية إسرائيلية مشتركة.
وأضاف أبو كرش أن قضية الوصاية تعيدنا إلى فكرة "الريفيرا" التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لافتًا إلى اجتماع مهم عقد في البيت الأبيض حضره جاريد كوشنر، وتوني بلير، ومن الجانب الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية والشخص الأقرب لنتنياهو.
وأوضح أن الحديث في هذا الاجتماع كان من زاوية اقتصادية وليس سياسية، مما يشكل خطرًا وكارثة على القضية الوطنية الفلسطينية، حيث يتم التعامل مع الحالة الفلسطينية من زاوية اقتصادية وإنمائية، بعيدًا عن الجانب السياسي، وهو ما يفتح الباب على مزيد من الطرد والتهجير، وفصل غزة عن الضفة، مؤكدًا أن حكومة نتنياهو هي حكومة طرد وتهجير، فمنذ أن وصلت إلى السلطة وبدأ برنامج الحسم والتهجير بخطوات فعلية على الأرض.
وقال أبو كرش إن هذا المخطط ليس بالضرورة أن يتم تنفيذه على الأرض، لكنه يعكس حالة من التفكير في الدوائر الأمريكية والإسرائيلية حول غزة والفلسطينيين واليوم التالي، ويمثل انقلابًا على كل التفاهمات السياسية واتفاق أوسلو، ويأتي كرد فعل ومحاولة لإحباط كل الجهود العربية والأوروبية للاعتراف بفلسطين، وحق الفلسطينيين في سياق حل وأفق سياسي مبني على حل الدولتين.
وشدد أبو كرش على أن الولايات المتحدة هي الجهة الوحيدة القادرة على الضغط على إسرائيل لإحداث تحول في المشهد برمته، مؤكدًا أن بقاء الحكومة الإسرائيلية يستمد شرعيته من التفاهم الأمريكي الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن واشنطن توفر غطاءً ومظلة دبلوماسية وسياسية وعسكرية لإسرائيل، وتدعم تل أبيب بشكل كبير، مما تستغله إسرائيل لتنفيذ مخططات على الأرض تتعلق بالحسم والتهجير وشطب القضية الوطنية الفلسطينية بشكل كامل وللأبد.
ولفت أبو كرش إلى التدخل الأمريكي المباشر في قضية محاكمة نتنياهو، ودعوة الرئيس ترامب لإعفاء نتنياهو من المحاكمات، بالإضافة إلى حضور السفير الأمريكي بعض جلسات المحاكمة. وأضاف أن هناك توافقًا أيديولوجيًا بين القيادة الأمريكية والإسرائيلية لمحاربة "الدول العميقة" واستمرار حكم اليمين.

خطورة كبيرة

قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
الخارجية القطرية: إسرائيل لم ترد حتى الآن على المقترح الأخير لوقف إطلاق النار بغزة
11:37 GMT
من جانبه، كشف الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، عن تفاصيل الخطة الخطيرة التي تهدف إلى تهجير سكان قطاع غزة وفرض الوصاية الأمريكية عليه، مشيرًا إلى أن هذه الخطة أصبحت الأكثر تداولًا مؤخرًا.
وقال لـ "سبوتنيك"، إنهم يتابعون الخطط والمشاريع حول مستقبل غزة منذ اجتماع واشنطن الذي شارك فيه توني بلير وكوشنر، مؤكدًا أن أخطر ما تم الإشارة إليه في الساعات الماضية هو الحديث عن وصاية أمريكية على القطاع بالتزامن مع إكمال مشروع تهجير سكان غزة.
وأضاف الرقب أن الخطة، كما تم نشرها، تتحدث عن تهجير سكان قطاع غزة مع سيطرة أمريكية على القطاع وإنشاء مدن جديدة مثل "ريفيرا ترامب" ومدن ذكية، مشيرًا إلى أن هذا الطرح يعامل الشعب الفلسطيني وكأنه بضاعة يمكن التصرف بها كيفما يشاءون.
وشدد الدكتور الرقب على أن كسر هذا المشروع يتم من خلال صمود الشعب الفلسطيني ورفضه للتهجير، وتحمل كل هذه المعاناة من قتل ودم وتجويع، بهدف كسر هيبة الاحتلال وقرارات الولايات المتحدة الأمريكية.
وأعرب الرقب عن استهجانه الشديد للإصرار على تهجير سكان قطاع غزة والحديث بتفاصيل دقيقة حول منح 5 آلاف دولار و4 سنوات بدل إيجار، بالإضافة إلى توفير طعام لمدة عام. وقال إن هذه التفاصيل تثير الاشمئزاز والسخرية في نفس الوقت، حيث يحددون شعبًا ليهجروه ويحددون له الأموال التي سيمنحونها له بدل وطنه، دون تحديد حتى الوطن الذي سيذهب إليه.
ونوه بأن الدول التي طرحت كخيارات مثل إثيوبيا وليبيا والصومال وإندونيسيا قد نفت استعدادها لاستقبال الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن القائمين على الخطة يستغلون حاجات الدول ويبتزونها.
ولم يستبعد الرقب أن تكون الخريطة التي خطها نتنياهو في سبتمبر 2023، قبل أحداث 7 أكتوبر بنحو شهر، والتي وضع فيها خطًا أحمر على قناة فاصلة تمر من الهند إلى الشرق الأوسط والبحر، جزءًا من هذه الخطة، وقال إن نتنياهو أشار إلى أن هذا الخط يبدأ من الهند ويمر بالشرق الأوسط إلى أوروبا، كطريق بري بحري بديل لطريق الحرير.
وأوضح الرقب أن هذا المشروع يروق للأمريكان، لأن هذه القناة تلامس حدود غزة الشمالية، وبالتالي لابد أن يكون سكان قطاع غزة أقل من النصف لتنفيذ مشروعهم وتهجير وتطهير مناطق الشمال التي سيمر منها هذا الميناء.
ويرى أن هذه قد تكون الخطة التي بنيت في عقل الأمريكان الذين يتحدثون عن مبانٍ ذكية ومجمعات سكنية صغيرة سيُسمح لبعض سكان قطاع غزة بالانتقال إليها في المستقبل، مع تهجير نصف السكان وتغيير ملامح وشكل قطاع غزة بشكل كامل.
وأنهى الرقب حديثه بالقول، إن هذا المشروع، وفي ظل الرفض العربي والدولي، قد يسقط أمام الصمود الفلسطيني، وأقر بأن الثمن قد يكون كبيرًا في الدم، لكنه أكد أنه لا سبيل للفلسطينيين سوى الصمود لإسقاط المشروع الذي خطط له ترامب والصهيونية العالمية.
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ورغم محاولات الوساطة العربية والدولية والأصوات المعارضة داخل إسرائيل، إلا أن حكومة نتنياهو تصرّ على مواصلة القتال، وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة السيطرة على مدينة غزة، التي تشير تحذيرات دولية من أنها ستؤدي إلى كارثة إنسانية تزيد من معاناة سكان القطاع، الذين قتلت الحرب منهم نحو 60 ألف شخص وأصابت نحو 163 ألفا آخرين.
