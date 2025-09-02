https://sarabic.ae/20250902/الخارجية-القطرية-إسرائيل-لم-ترد-حتى-الآن-على-المقترح-الأخير-لوقف-إطلاق-النار-بغزة-1104415536.html

الخارجية القطرية: إسرائيل لم ترد حتى الآن على المقترح الأخير لوقف إطلاق النار بغزة

أكدت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، أن "خطة إسرائيل لاحتلال غزة، تضع الجميع أمام تهديد بمن فيهم المحتجزون". 02.09.2025, سبوتنيك عربي

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

حركة حماس

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104176366_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4524d179bc165d2f21a1880b84d970e8.jpg

وقالت الخارجية القطرية، في بيان، إن "إسرائيل لم ترد حتى الآن على المقترح الأخير لوقف إطلاق النار بغزة"، مضيفة أنه "لا يمكن ربط القضية الإنسانية بالصفقة المطروحة لوقف إطلاق النار بغزة".وتابعت: "يجب فتح معابر غزة وإدخال مزيد من المساعدات"، مشددة على "ضرورة تشكيل المجتمع الدولي موقفا موحدا لإيقاف إسرائيل".وأردف بيان الخارجية القطرية: "لا فائدة من انتظار عملية السلام في ظل رفض إسرائيل لتحقيقه"، مؤكدًا أن "الإجراءات الإسرائيلية تلقى معارضة إقليمية ودولية واضحة".وأكد مندوب بريطانيا في المجلس أن على إسرائيل "رفع جميع القيود عن المساعدات إلى غزة فورا"، مشددا على أن "التحرك الإسرائيلي في غزة لن يؤدي إلى إعادة الرهائن"، وفقا لوسائل إعلام غربية.من جهته، أدان مندوب فرنسا بشدة قرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في غزة، داعيًا إياها إلى "التراجع عن قرار الاحتلال"، مطالبًا بـ"وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن".كما شدد المندوب الفرنسي على ضرورة فتح المعابر لتوزيع المساعدات الإنسانية، ودعا المجلس إلى "دعم حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية".وأشاروا إلى أن العملية قد تتسبب في "مقتل أعداد كبيرة من المدنيين ونزوح نحو مليون فلسطيني قسريا".بدوره، حذر سفير سلوفينيا لدى الأمم المتحدة، سامويل زبوغار، من أن القرار الإسرائيلي "لن يضمن عودة الرهائن، بل قد يعرض حياتهم لخطر أكبر"، مضيفاً أنه "سيزيد الوضع الإنساني الكارثي في غزة سوءا، مع مخاطر الموت والنزوح الجماعي للمدنيين".وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من أن الخطة الإسرائيلية قد تتسبب في "كارثة جديدة"، وفقا لمساعد الأمين العام ميروسلاف جينكا، الذي أكد أن تنفيذ الخطة سيؤدي إلى "مزيد من النزوح القسري والقتل والدمار"، مع تداعيات تمتد خارج القطاع.وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، أن إسرائيل تعتزم فرض سيطرتها على قطاع غزة بأكمله بهدف إقامة محيط أمني، ثم تسليمه إلى "حكومة مدنية" جديدة، مضيفا أن دولة إسرائيل لا تنوي الاحتفاظ بالسيطرة على القطاع، بل إن هدف العملية هو إقامة "محيط أمني".وأكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقلا عن بيان صادر عن مكتب نتنياهو، قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي.ووفقا للبيان، ستقدم إسرائيل مساعدات إنسانية للمدنيين خارج مناطق القتال. إضافةً إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على خمسة مطالب ستطرح مقابل إنهاء الصراع مع حركة "حماس" الفلسطينية.

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي