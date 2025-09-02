https://sarabic.ae/20250902/أردوغان-المطلوب-من-أمريكا-هو-أن-تقول-كفى-لمجازر-إسرائيل-1104416962.html

أردوغان: المطلوب من أمريكا هو أن تقول كفى لمجازر إسرائيل

أردوغان: المطلوب من أمريكا هو أن تقول كفى لمجازر إسرائيل

سبوتنيك عربي

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن "قرار واشنطن حظر التأشيرات للمسؤولين الفلسطينيين لا يتماشى مع مبرر وجود الأمم المتحدة ويدعوها لمراجعة القرار في أقرب وقت". 02.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-02T12:06+0000

2025-09-02T12:06+0000

2025-09-02T12:06+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار تركيا اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

رجب طيب أردوغان

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0b/1102600980_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_ee9ed4396c674dbba022d171c62249ce.jpg

وأوضح أردوغان، في بيان له، أن "مجلس الأمن الدولي موجود لمناقشة القضايا العالمية وإيجاد حلول لها وغياب الوفد الفلسطيني عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يسعد إسرائيل"، مضيفًا أنه "يستحيل إسكات صوت فلسطين وليس من الصواب فعل ذلك والمطلوب من أمريكا هو أن تقول كفى لمجازر إسرائيل"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.وأكد الرئيس التركي أنه "من المرجح أن تهيمن القضية الفلسطينية على أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وبعض الدول الأوروبية تستعد للاعتراف بدولة فلسطين"، مشيرا إلى أن "مجازر إسرائيل لن تنسى أبدا ولن ينسى المنصفون من الآباء والأمهات كيف ذُبح الأطفال والآباء والأمهات في فلسطين".وناقش مجلس الأمن الدولي، الأحد الماضي، قرار الحكومة الإسرائيلية احتلال مدينة غزة، وسط مطالبات دولية بوقف فوري للعمليات العسكرية وإدانات لما وصف بـ"الكارثة الإنسانية" المتوقعة.وأكد مندوب بريطانيا في المجلس أن على إسرائيل "رفع جميع القيود عن المساعدات إلى غزة فورا"، مشددا على أن "التحرك الإسرائيلي في غزة لن يؤدي إلى إعادة الرهائن"، وفقا لوسائل إعلام غربية.من جهته، أدان مندوب فرنسا بشدة قرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في غزة، داعياً إياها إلى "التراجع عن قرار الاحتلال"، ومطالبًا بـ"وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن".كما شدد على ضرورة فتح المعابر لتوزيع المساعدات الإنسانية، ودعا المجلس إلى "دعم حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية".وفي بيان مشترك، أدان وزراء خارجية إسبانيا، وآيسلندا، وأيرلندا، ولوكسمبورغ، ومالطا، والنرويج، والبرتغال، وسلوفينيا خطة إسرائيل للسيطرة على غزة، محذرين من أنها "ستفاقم الأزمة الإنسانية وتهدد حياة الرهائن".وأشاروا إلى أن العملية قد تتسبب في "مقتل أعداد كبيرة من المدنيين ونزوح نحو مليون فلسطيني قسريا".بدوره، حذر سفير سلوفينيا لدى الأمم المتحدة، سامويل زبوغار، من أن القرار الإسرائيلي "لن يضمن عودة الرهائن، بل قد يعرض حياتهم لخطر أكبر"، مضيفًا أنه "سيزيد الوضع الإنساني الكارثي في غزة سوءا، مع مخاطر الموت والنزوح الجماعي للمدنيين".وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من أن الخطة الإسرائيلية قد تتسبب في "كارثة جديدة"، وفقا لمساعد الأمين العام ميروسلاف جينكا، الذي أكد أن تنفيذ الخطة سيؤدي إلى "مزيد من النزوح القسري والقتل والدمار"، مع تداعيات تمتد خارج القطاع.وكان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي صادق، الجمعة الماضية، على خطة للسيطرة على مدينة غزة، بعد ساعات فقط من إعلان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، عزمه بسط السيطرة العسكرية على كامل القطاع، رغم تصاعد موجة الانتقادات الداخلية والخارجية للحرب المستمرة منذ قرابة عامين على الأراضي الفلسطينية.وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، أن إسرائيل تعتزم فرض سيطرتها على قطاع غزة بأكمله بهدف إقامة محيط أمني، ثم تسليمه إلى "حكومة مدنية" جديدة، مضيفا أن دولة إسرائيل لا تنوي الاحتفاظ بالسيطرة على القطاع، بل إن هدف العملية هو إقامة "محيط أمني".وأكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقلا عن بيان صادر عن مكتب نتنياهو، قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي.ووفقا للبيان، ستقدّم إسرائيل مساعدات إنسانية للمدنيين خارج مناطق القتال. إضافةً إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على خمسة مطالب ستطرح مقابل إنهاء الصراع مع حركة حماس الفلسطينية.

https://sarabic.ae/20250902/بيان-عاجل-من-الجيش-الإسرائيلي-إلى-سكان-غزة-تمهيدا-لتوسيع-العملية-العسكرية-في-القطاع-1104413801.html

https://sarabic.ae/20250902/وزير-الخارجية-الأردني-إسرائيل-هي-من-فرضت-المجاعة-في-قطاع-غزة-1104409157.html

https://sarabic.ae/20250901/ملك-الأردن-في-اتصال-مع-ماكرون-نرفض-خطط-إسرائيل-لترسيخ-احتلال-غزة-1104396079.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, رجب طيب أردوغان, أخبار العالم الآن, العالم