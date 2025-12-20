https://sarabic.ae/20251220/فيلم-الأمير-عبد-القادر-في-الجزائربين-الإرادة-السياسية-وأنانية-السينمائيين-1108358900.html

فيلم "الأمير عبد القادر" في الجزائر...بين الإرادة السياسية وأنانية السينمائيين

يحظى الفيلم السينمائي المقرر إنتاجه حول مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة الأمير عبد القادر، بعناية خاصة من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حيث ترأس أخيرا... 20.12.2025, سبوتنيك عربي

ويراوح المشروع مكانه منذ أكثر من عشرين سنة، رغم وجود نية حقيقية من قبل السلطات الجزائرية لإنجاز الفيلم، وتخصيص ميزانية كبيرة له، إلا أنه لم ير النور سواء من ناحية كتابة السيناريو أو اختيار المخرج، أو حتى الجهة المنتجة.وكتبت أربعة سيناريوهات في تاريخ الجزائر حول شخصية الأمير عبد القادر، أول سيناريو كان بطلب من الرئيس الجزائري الأسبق الراحل هواري بومدين سنة 1978، لكنه لم ير النور، ثم في عهد الرئيس الشاذلي بن جديد كتبه الكاتب بوعلام بسايح في الثمانينات، لكن الجزائر مرت بأزمة اقتصادية لم تسمح بإنجازه، مع مطلع التسعينات عاشت البلاد العشرية السوداء التي أثرت على الصناعة السينمائية، وصولا إلى عهد وزيرة الثقافة خليدة تومي التي بعثت المشروع، حيث كتب السيناريو وقتها السيناريست زهير خنشلاوي مع كاتب أمريكي لم يكتمل الفيلم وواجه عدة مشاكل، وصولا إلى عهد الرئيس عبد المجيد تبون الذي أعلن عن تشجيعه السينما وأعلن عن تجسيد الفيلم وقرر إنشاء مؤسسة خاصة بالفيلم، سواء من ناحية الكتابة، الإخراج، والإنتاج والتسويق.المستشار بوزارة الثقافة عبد القادر جمعة لـ"سبوتنيك": نسعى لإنجاز فيلم بمقاييس عالميةقال المستشار بوزارة الثقافة الجزائرية عبد القادر جمعة لـ"سبوتنيك": "لا شك أن التأخير الذي عرفه مشروع فيلم الأمير عبد القادر هو تأخير غير طبيعي، حيث أنه البدايات الأولى لفكرة الفيلم تعود إلى حوالي عشرين سنة، وأعتقد أنه ليس من المجدي الخوض في الأسباب، والأجدى الحديث عن هذه الانطلاقة الجديدة للمشروع الكبير".مضيفا أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، منذ 2021، أعلن عزمه على رعاية الفيلم، وصرح أن سبب تأخر الفيلم تنافس السينمائيون وأنانيتهم، وهي صفة كل المبدعين مع رغبتهم أن يكون لكل واحد شرف المشاركة في إنجازه، وهذا التنافس تسبب في تأخير الفيلم لفترة أطول.واعتبر جمعة أن الخطوة الأساسية اتخذت، لأن مشروع أي فيلم سينمائي يبدأ بمؤسسة إنتاج تقرر تبني الفكرة لتحويلها إلى فيلم، وهذا تحقق من خلال مؤسسة الجزائري، التي هدفها الوحيد إنتاج وتوزيع فيلم عن الأمير عبد القادر والكرة في ملعبها الآن، لأن السلطة السياسية اتخذت ما هو ضروري من التمويل الذي تم توفيره للمؤسسة، على أن يتحقق هذا المشروع إذا قامت المؤسسة بالقيام بعملها علما أن كل الإمكانيات متوفرة لإنجاحه.ومن ناحية كتابة السيناريو، قال جمعة: "هناك لجنة من المؤرخين قامت بجمع المادة وتقديمها لمن سيكتبون السيناريو، وهم من الكتاب المحترفين، اللجنة سابقا مهامها جمع المادة وتحديد الأحداث التاريخية التي يتم إبرازها، ليس من مهامها كتابتها، السيناريو سيكتبه أشخاص مختصون، نظر لنقاط الخلاف والتضارب بين الباحثين والمختصين، لكن أظن في شخصية الأمير عبد القادر الكثير من نقاط الإشعاع التي تغطي على نقاط الاختلاف".

