المفرزة التابعة للأسطول العسكري الروسي ترسو في ميناء الجزائر... صور وفيديو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
11:29 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: إيران تعتبر أنها مع روسيا في خندق واحد
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوداني: الأزمة الإنسانية في السودان هي الأسوأ في العالم
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ظواهر مناخية متطرفة تضرب العالم، وتطبيقات مذهلة للكيمياء
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
17:33 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبير: القوات الروسية هي التي تفرض المعادلة السياسية التي تتفاعل اليوم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
المفرزة التابعة للأسطول العسكري الروسي ترسو في ميناء الجزائر... صور وفيديو
المفرزة التابعة للأسطول العسكري الروسي ترسو في ميناء الجزائر... صور وفيديو
رست، اليوم الخميس، في ميناء الجزائر مفرزة الأسطول العسكري الروسي المكونة من الغواصة "كراسنودار" والقاطرة البحرية للإنقاذ "ألطاي" في توقف مدته 4 أيام، ضمن برنامج التعاون العسكري الجزائري-الروسي لعام 2025.
الجزائر
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
وقام قائد المهمة والوفد المرافق له بزيارة مجاملة لقائد الواجهة البحرية الوسطى في القاعدة البحرية في الجزائر، حيث تناولت المحادثات سبل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين البحريتين الجزائرية والروسية، وفقا لبيان من وزارة الدفاع الجزائرية.وتابع البيان: " في هذا السياق، سيتم تنظيم زيارات متبادلة بين إطارات من القوات البحرية الجزائرية وطاقم المفرزة الروسية، ستسمح بتبادل المعارف المكتسبة في الميدان البحري، كما سيشمل برنامج التوقف تنظيم نشاطات ثقافية وسياحية لفائدة أفراد طاقم المفرزة الروسية".وفي مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان) إبراهيم بوغالي، أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين بلاده وروسيا وتفعيل شراكات أوسع تشمل مجالات الصناعة والزراعة والتبادل العلمي والتقني.وفي منتصف حزيران/يونيو 2023، أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والجزائري عبد المجيد تبون، محادثات في موسكو، ووقعا إعلانا مشتركا يحدد عددا من مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، وتضمنت حزمة الوثائق إعلانا حول تعزيز التعاون الاستراتيجي بين روسيا والجزائر، والذي قال عنه بوتين إنه "سيفتح مرحلة جديدة أكثر تقدما" في العلاقات الثنائية بين البلدين.وتعهد الرئيسان في الإعلان بتطوير الاتصالات المباشرة بين مؤسساتهما المالية والمصرفية الوطنية، وتعزيز التعاون الهادف إلى زيادة الاعتماد على العملات الوطنية في التجارة، وخلق قنوات مصرفية للمعاملات الآمنة والمستقلة عبر الحدود.
المفرزة التابعة للأسطول العسكري الروسي ترسو في ميناء الجزائر... صور وفيديو

رست، اليوم الخميس، في ميناء الجزائر مفرزة الأسطول العسكري الروسي المكونة من الغواصة "كراسنودار" والقاطرة البحرية للإنقاذ "ألطاي" في توقف مدته 4 أيام، ضمن برنامج التعاون العسكري الجزائري-الروسي لعام 2025.
وقام قائد المهمة والوفد المرافق له بزيارة مجاملة لقائد الواجهة البحرية الوسطى في القاعدة البحرية في الجزائر، حيث تناولت المحادثات سبل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين البحريتين الجزائرية والروسية، وفقا لبيان من وزارة الدفاع الجزائرية.
وتابع البيان: " في هذا السياق، سيتم تنظيم زيارات متبادلة بين إطارات من القوات البحرية الجزائرية وطاقم المفرزة الروسية، ستسمح بتبادل المعارف المكتسبة في الميدان البحري، كما سيشمل برنامج التوقف تنظيم نشاطات ثقافية وسياحية لفائدة أفراد طاقم المفرزة الروسية".
وفي مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان) إبراهيم بوغالي، أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين بلاده وروسيا وتفعيل شراكات أوسع تشمل مجالات الصناعة والزراعة والتبادل العلمي والتقني.
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
الجزائر وروسيا تعززان شراكتهما بتوقيع 9 اتفاقيات تعاون في مجالات متعددة
30 يناير, 17:15 GMT
وفي منتصف حزيران/يونيو 2023، أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والجزائري عبد المجيد تبون، محادثات في موسكو، ووقعا إعلانا مشتركا يحدد عددا من مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، وتضمنت حزمة الوثائق إعلانا حول تعزيز التعاون الاستراتيجي بين روسيا والجزائر، والذي قال عنه بوتين إنه "سيفتح مرحلة جديدة أكثر تقدما" في العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتعهد الرئيسان في الإعلان بتطوير الاتصالات المباشرة بين مؤسساتهما المالية والمصرفية الوطنية، وتعزيز التعاون الهادف إلى زيادة الاعتماد على العملات الوطنية في التجارة، وخلق قنوات مصرفية للمعاملات الآمنة والمستقلة عبر الحدود.
