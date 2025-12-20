لبنان يعلن وضع أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
663 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
تركيا لا ترغب في اللجوء لعمل عسكري ضد "قسد"، وموسكو تؤيد نهج مادورو في حماية مصالح فنزويلا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
بوتين: روسيا مستعدة لوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا فورا إذا تم تحقيق شروط موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أمس الجمعة، أن حكومته وضعت إطارا قانونيا متكاملا لمعالجة أزمة الودائع المصرفية، قائلا: "نتقدم اليوم بأول قانون متكامل... 20.12.2025, سبوتنيك عربي
راديو
ملفات ساخنة
لبنان
وأكد سلام، في مؤتمر صحفي في السرايا الحكومية، أن "المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار، سيستعيدون كامل أموالهم فيما سيحصل الذين تتجاوز ودائعهم 100 ألف دولار على المبلغ نفسه، بالإضافة إلى سندات قابلة للتداول بقيمة رصيد ودائعهم، دون أي اقتطاع من أصلها، ضمن آلية منظمة تضمن العدالة والاستدامة المالية".وأكد أبو شقرا أن "هناك مخاوف رئيسية من أن صندوق النقد الدولي قد يرفض المشروع نظرا لعدم تصفية رساميل المصارف، التي تقدّر بـ9 مليارات دولار، والخلاف بشأن الضمانات والنزاعات القضائية المحتملة والأموال المشكوك بمصدرها والإجراءات القضائية المتعلقة بها"، مشيرًا إلى أن "الفترات الطويلة لاسترجاع الودائع تثقل المودعين، وبدون محاسبة صارمة للمسؤولين عن الأزمة، لن تعود الثقة".وفي السياق ذاته، أوضح الخبير الاقتصادي د. أمين صالح، أن "المشروع يواجه انتقادات شديدة من خبراء واقتصاديين، ويعتبر مخالفا للدستور الذي يحمي الملكية الخاصة، حيث يحمّل المودعين والدولة الخسائر، التي كان يتعين أن تتحملها المصارف في مقدمتها مصرف لبنان".وأكد الخبير أن "صندوق النقد الدولي، قد لا يوافق على القانون، إذ يطالب بشطب خسائر المساهمين أولًا والتوزيع العادل، بدلًا من تحميل الدولة العاجزة ماليًا"، معتبرًا أن هذا المشروع "يؤجل الإصلاح الحقيقي، الذي لن يتم إلا عبر تدقيق جنائي ومحاسبة ولن يؤدي إلى استعادة الثقة".إعداد وتقديم: صبري سراج وجيهان لطفي
لبنان
لبنان يعلن وضع أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية

راديو
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أمس الجمعة، أن حكومته وضعت إطارا قانونيا متكاملا لمعالجة أزمة الودائع المصرفية، قائلا: "نتقدم اليوم بأول قانون متكامل لاسترداد الودائع ومعالجة الفجوة المالية، كما أنه يضع حدا للانهيار والفوضى".
وأكد سلام، في مؤتمر صحفي في السرايا الحكومية، أن "المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار، سيستعيدون كامل أموالهم فيما سيحصل الذين تتجاوز ودائعهم 100 ألف دولار على المبلغ نفسه، بالإضافة إلى سندات قابلة للتداول بقيمة رصيد ودائعهم، دون أي اقتطاع من أصلها، ضمن آلية منظمة تضمن العدالة والاستدامة المالية".

وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال الباحث في المعهد اللبناني لدراسات السوق، خالد أبو شقرا، إن "مشروع القانون يهدف إلى توزيع الخسائر بين الدولة والمصارف والمودعين، مع حماية صغار المودعين، الذين يمثلون 85% من الحسابات الأقل من 100 ألف دولار، الذين سيستعيدون كامل أموالهم خلال 4 سنوات، أما الودائع الكبيرة التي تتجاوز ومجموعها 87 مليار دولار، فسيتم إعادة 12-20 مليار دولار منها نقدا على مدار 4 -7 سنوات، ويحول 40% منها إلى سندات مدتها 10-20 عاما، مدعومة بأصول مصرف لبنان ما يعني ضمنيًا تسييل الذهب"، مشيرًا إلى أن "هناك قانون في لبنان يمنع التصرف في الذهب وسيحتاج القرار إلى قانون جديد، فضلًا عن أن ثلث كمية الذهب موجودة في الخارج".

وأكد أبو شقرا أن "هناك مخاوف رئيسية من أن صندوق النقد الدولي قد يرفض المشروع نظرا لعدم تصفية رساميل المصارف، التي تقدّر بـ9 مليارات دولار، والخلاف بشأن الضمانات والنزاعات القضائية المحتملة والأموال المشكوك بمصدرها والإجراءات القضائية المتعلقة بها"، مشيرًا إلى أن "الفترات الطويلة لاسترجاع الودائع تثقل المودعين، وبدون محاسبة صارمة للمسؤولين عن الأزمة، لن تعود الثقة".
وفي السياق ذاته، أوضح الخبير الاقتصادي د. أمين صالح، أن "المشروع يواجه انتقادات شديدة من خبراء واقتصاديين، ويعتبر مخالفا للدستور الذي يحمي الملكية الخاصة، حيث يحمّل المودعين والدولة الخسائر، التي كان يتعين أن تتحملها المصارف في مقدمتها مصرف لبنان".

وأشار صالح إلى أن "تقييم الأصول يتم بسعر صرف قديم نحو 1500 ليرة للدولار، ويتم استبدال النقد بسندات غير موثوقة من مصرف مركزي ليس لديه أموال، وهناك خطر يتعلق بالمساس باحتياطي الذهب البالغ 38 مليار دولار، وهو أمر محظور قانونيا، ويهدد السيادة الوطنية".

وأكد الخبير أن "صندوق النقد الدولي، قد لا يوافق على القانون، إذ يطالب بشطب خسائر المساهمين أولًا والتوزيع العادل، بدلًا من تحميل الدولة العاجزة ماليًا"، معتبرًا أن هذا المشروع "يؤجل الإصلاح الحقيقي، الذي لن يتم إلا عبر تدقيق جنائي ومحاسبة ولن يؤدي إلى استعادة الثقة".
إعداد وتقديم: صبري سراج وجيهان لطفي
