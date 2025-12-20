https://sarabic.ae/20251220/لبنان-يعلن-وضع-أول-إطار-قانوني-شامل-لاسترداد-الودائع-المصرفية-1108385352.html

لبنان يعلن وضع أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية

لبنان يعلن وضع أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية

أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أمس الجمعة، أن حكومته وضعت إطارا قانونيا متكاملا لمعالجة أزمة الودائع المصرفية، قائلا: "نتقدم اليوم بأول قانون متكامل...

وأكد سلام، في مؤتمر صحفي في السرايا الحكومية، أن "المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار، سيستعيدون كامل أموالهم فيما سيحصل الذين تتجاوز ودائعهم 100 ألف دولار على المبلغ نفسه، بالإضافة إلى سندات قابلة للتداول بقيمة رصيد ودائعهم، دون أي اقتطاع من أصلها، ضمن آلية منظمة تضمن العدالة والاستدامة المالية".وأكد أبو شقرا أن "هناك مخاوف رئيسية من أن صندوق النقد الدولي قد يرفض المشروع نظرا لعدم تصفية رساميل المصارف، التي تقدّر بـ9 مليارات دولار، والخلاف بشأن الضمانات والنزاعات القضائية المحتملة والأموال المشكوك بمصدرها والإجراءات القضائية المتعلقة بها"، مشيرًا إلى أن "الفترات الطويلة لاسترجاع الودائع تثقل المودعين، وبدون محاسبة صارمة للمسؤولين عن الأزمة، لن تعود الثقة".وفي السياق ذاته، أوضح الخبير الاقتصادي د. أمين صالح، أن "المشروع يواجه انتقادات شديدة من خبراء واقتصاديين، ويعتبر مخالفا للدستور الذي يحمي الملكية الخاصة، حيث يحمّل المودعين والدولة الخسائر، التي كان يتعين أن تتحملها المصارف في مقدمتها مصرف لبنان".وأكد الخبير أن "صندوق النقد الدولي، قد لا يوافق على القانون، إذ يطالب بشطب خسائر المساهمين أولًا والتوزيع العادل، بدلًا من تحميل الدولة العاجزة ماليًا"، معتبرًا أن هذا المشروع "يؤجل الإصلاح الحقيقي، الذي لن يتم إلا عبر تدقيق جنائي ومحاسبة ولن يؤدي إلى استعادة الثقة".إعداد وتقديم: صبري سراج وجيهان لطفي

