https://sarabic.ae/20251220/من-الطين-والنار-خزاف-مصري-يعلم-أطفال-قريته-صناعة-الخزف-على-طريقة-القدماء-المصريين-1108236431.html

من الطين والنار… خزاف مصري يعلم أطفال قريته صناعة الخزف على طريقة "القدماء المصريين"

من الطين والنار… خزاف مصري يعلم أطفال قريته صناعة الخزف على طريقة "القدماء المصريين"

سبوتنيك عربي

في واحة فنية مطلة على بحيرة قارون بمحافظة الفيوم، بشمال صعيد مصر، يقضي الخزاف المصري إبراهيم سمير ساعات طويلة من يومه أمام الطين والنار، في تعليم الأطفال... 20.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-20T12:30+0000

2025-12-20T12:30+0000

2025-12-20T12:30+0000

مصر

حصري

تقارير سبوتنيك

العالم العربي

منوعات

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/10/1108234242_3:0:1278:717_1920x0_80_0_0_9881a4a73bf001206509f0042fb48181.jpg

تتربع قرية تونس كلوحة فنية نادرة شكلتها الطبيعة عبر قرون، لا تكتمل تفاصيلها إلا بلمسة الطين والنار والألوان، تلك القرية التي كانت مجرد بقعة هادئة على الخريطة المصرية، تحولت خلال عقود أخيرة بفضل سحر صناعة الخزف إلى منارة ثقافية ومقصد للفنانين والباحثين عن الجمال الأصيل.في قرية تونس، لم تكن "صناعة الخزف، مجرد حرفة تمارس، بل روح المكان التي تتجسد في كل قطعة فخارية، حاملة معها عبق التاريخ ودفء الطبيعة الخلابة التي ألهمت أجيالا من المبدعين، إذ تحمل معالم المحافظة وقريتها بزهورها وطيورها ونخيلها، إلى نطاقات جغرافية بعيدة خارج القارة الأفريقية".قبل عقود، التحق سمير بمدرسة تعلم الفخار في قرية تونس، إحدى أشهر قرى الخزف في مصر، التي أصبحت قبلة الخزافين في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت منازل القرية عبارة عن ورش لصناعة الخزف، بعد أن تتلمذوا جميعا على يد السيدة السويسرية إيفلين بوريه، التي اتخذت من القرية مقرا لها لتعليم الأطفال صناعة الخزف قبل عقود.من تلميذ بدأ العمل مع الطين بتوجيه من فنانة رائدة، إلى فنان وخزاف ذي أسلوب مميز، ثم إلى معلم ومدير لمدرسة الفخار، تمثل قصة إبراهيم سمير حكاية نجاح لقرية لمع اسمها عالميا بسبب صناعة الخزف، ويقام بها سنويا "مهرجان الخزف" الذي يشارك فيه العديد من الخزافين من أنحاء الدولة، ويزوره الآلاف من مصر وخارجها.يقول إبراهيم سمير خزاف مصري لـ"سبوتنيك"، إن صناعة الفخار في قرية تونس، مرتبط بالسيدة إيفيلين التي كانت تعمل في صناعة الفخار بإحدى قرى فرنسا، وانتقلت لمصر عام 1978، وقررت تعليم الأطفال "الخزف".يوضح إبراهيم أن الأطفال في القرية وهو من بينهم تعلموا صناعة الخزف على طريقة المصري القديم، حيث يتم إدخال الفخار للفرن مرة واحدة، على عكس أوروبا وبعض الخزافين في مصر، الذين يحتاجون لإدخال الخزف للفرن أكثر من مرة.كان إبراهيم من أوائل الخزافين الذين عايشوا التحول الفني للقرية منذ بداياته، حيث استوعب مبادئ الحرفة على يد المؤسسة الرائدة. لم يتوقف طموحه عند التعلم العملي، بل سعى إلى صقل موهبته بالدراسة الأكاديمية، حيث درس الخزف في الجامعة الألمانية، مما أضاف بعدا علميا وفنيا لمهاراته اليدوية.تتميز أعمال سمير بكونها "حكايات تروى" من خلال الشكل واللون، مما يعكس تجربة فنية متراكمة وخبرة واسعة، ومكنه هذا الإتقان من تمثيل فنه في المحافل الدولية، حيث سافر إلى فرنسا للمشاركة في معارض دولية، حاملا معه فن قرية تونس إلى العالم، ولوحات فنية من الطبيعة التي تشتهر بها المحافظة مجسدة على الأواني الفخارية.تولى منصب مدير مدرسة الخزف لسنوات طويلة، وهي فترة حاسمة أسهم فيها في ترسيخ مكانة المدرسة كأداة تنمية فنية واجتماعية في المحافظة، ولم يتوقف عند تلك المرحلة بل يعمل حتى اليوم داخل ورشته في القرية، ويتردد عليه عشرات الأطفال ووافدات من الخارج لتعلم أسرار فن الخزف.يسعى إبراهيم للمزج بين العلم والموهبة، إذ يمتلك العديد من أطفال القرية موهبة تشكيل الطين بالطريقة التقليدية القديمة، لكن سمير يعمل على تعزيز الموهبة لدى الأطفال من خلال إطلاعهم على الجوانب العلمية والفنية في صناعة الخزف، وكيفية معرفة جودة الطين قبل التشكيل ودرجات الحرارة المطلوبة لحرق الخزف، وكذلك درجات الألوان قبل وبعد الحرق.مراحل صناعة الفخار والخزفيستخدم أهالي القرية الطين الأسوانلي، نسبة إلى أسوان، ومنه ثلاثة أنواع "الطمي الأسواني والكاولین والبوركليه" ويغمر الطمي في الأحواض، ويتم فلترته في حوض آخر، ومن ثم يتم إخراجه على القماش، ويستغرق الأمر نحو أسبوعين حتى تكون الطينة جاهزة للعمل، وفي الشتاء يحتاج الأمر إلى نحو الشهر، نظرا لانخفاض درجات الحرارة.تتمثل المرحلة الأولى في التشكيل، ويمكن القيام بها يدويا أو على الدولاب الكهربائي، أو على الفرمات الخشب أو القماش أو الجبس، ويمكن إعداد 20 قطعة في المرحلة الأولى فقط أو أكثر، من ثم المراحل التالية، حيث تكون المرحلة الثانية هي التنظيف، والثالثة هي الدهان بالطين الرمادي والطين الأبيض، ثم الرسم بالحفر أو الفرش، وبعد ذلك ينتظر حتى تجف القطع، وأنه يستخدم بودرة الزجاج التي تتحمل 10150 درجة مئوية وهي الدرجة التي تحرق عندها القطع داخل الفرن.مدة الحريقتستغرق فترة الحريق نحو 7 أو 10 ساعات، ويتم استخدام السولار في أول 3 ساعات حتى يصل الفرن إلى 300 درجة مئوية، وبعد ذلك تستخدم الكهرباء في تقليب هواء الأكسجين لتصل درجة الحرارة إلى الدرجة المطلوبة، ويكون جهاز قياس الحرارة بجانب الفرن، ولا تخرج القطع من الفرن إلا بعد 10 ساعات من الإطفاء ، وذلك حتى تنخفض درجة الحرارة بحيث لا تتكسر القطع نتيجة تعرضها لدرجات حرارة متفاوتة، خاصة أنه إذا فتح الفرن قبل انخفاض الحرارة يمكن أن تكسر جميع القطع أو تصاب بالشروخ.مسيرة مستمرةتقول روان كامل، 16 عاما، إنها بدأت تعلم صناعة الخزف قبل سنوات، كما معظم أطفال القرية، لكنها كانت ترى في الحرفة حالة خاصة.وفق حديث روان لـ"سبوتنيك"، فإنها ترى في الوقت الذي تقضيه في صناعة الفخار حالة خاصة، يمكنها النعزال عن العالم، ووأن تصبح في حالة نفسية جيدة بمجرد البدء في تشكيل الطين على "الدولاب".رغم تفوقها في دراستها، أصبحت روان ضمن أمهر التلاميذ في القرية الذين يتقنون صناعة الخزف، وتحمل أعمالها التي تشارك في معارض عالمية اسمها.

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

مصر, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, منوعات, الأخبار