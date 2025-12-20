https://sarabic.ae/20251220/لافروف-ونظيره-المصري-يعقدان-مؤتمرا-صحفيا-عقب-المؤتمر-الثاني-لمنتدى-الشراكة-الروسية-الأفريقية-1108393011.html

لافروف ونظيره المصري يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب المؤتمر الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية"

يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره المصري بدر عبد العاطي، مؤتمرا صحفيا عقب المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية".

وأضاف وزير الخارجية المصري، أن "استضافة مصر للمؤتمر الوزاري الثاني يأتي ضمن الجهود المبذولة والتعاون المصري الروسي لدعم تحقيق أهداف القارة الأفريقية 2063، بعد عقد المؤتمر في سياق دولي معقد خاصة في ظل التحديات التي تشهدها القارة الأفريقية وكذلك العالم".وأضاف وزير الخارجية المصري، أن "استضافة مصر للمؤتمر الوزاري الثاني يأتي ضمن الجهود المبذولة والتعاون المصري الروسي لدعم تحقيق أهداف القارة الأفريقية 2063، بعد عقد المؤتمر في سياق دولي معقد خاصة في ظل التحديات التي تشهدها القارة الأفريقية وكذلك العالم".يبعث المؤتمر برسالة واضحة تقوم على ضرورة احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والحفاظ على الاستقرار والأمن، وفقا لوزير الخارجية المصري.وأكد عبد العاطي على أن الشراكة الروسية الأفريقية تعد نموذجا للشراكة القائمة على التعاون الحقيقي في عديد من القطاعات بما يعود على المنطقة الأفريقية بالاستفادة.تبادل وزراء الخارجية في أفريقيا الرؤى مع الوزير لافروف خاصة فيما يتعلق بضرورة الحاجة لنظام عالمي قائم على التعددية والتنمية والاستقرار، وفقا لعبد العاطي.وقال الوزير المصري: عكس الاجتماع الوزاري التوافق على العديد من النقاط في مقدمتها بناء مؤسسات وطنية قادرة على مواجهة التحديات الإرهابية، كذلك الحفاظ على الاستقرار ودعم الموسسات الوطنية، كما أكدت مصر على رفض اي اجراءات احادية تؤدي لتوترات في القارة الأفريقية مع ضرورة الحفاظ على التنسيق والاستقرار.كما تناقشنا حول العديد من القضايا والصراعات وأكدنا على ان تحقيق السلام العادل والشامل يتطلب حل الدولتين على حدود 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وضرورة العمل على إحلال السلام على اساس القرارات الدولية والشرعية الدولية، وفقا لوزير الخارجية المصري.وبدوره ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنه "اهنئ المصريين بمناسبة إجراء هذا المنتدى بنجاح والشكر والتقدير لحسن الضيافة والترحيب".وأشار لافروف إلى أنه "ناقشنا بشكل مفصل العديد من الملفات الأفريقية والعالمية وتعزيز خطة العمل المشتركة".ووفقا لوزير الخارجية الروسي، فإنه "ركزنا على التعاون لتعاون في التجارة والاقتصاد والطاقة والاستثمار بشكل سريع، وتسريع المساعدة في التطوير".وقال أيضا: اتفقنا بفضل الجهود المبذولة على تنفيذ مشروعات مثمرة في التقنيات والاستثمارات، واتفقنا على تطوير العلاقات والتعاون في المجال الثقافي والإنساني.وأكد وزير الخارجية الروسي، أن العلاقات المصرية الأفريقية الروسية طويلة وتنعكس على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.وذكر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا وأفريقيا لا ترى داعياً للشكوى من العقوبات الغربية، بل تركزان على آليات التعاون.ووفقا لوزير الخارجية الروسي، فإن "المشاركون بالمؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية اتفقوا على بذل الجهود لزيادة التبادل التجاري".وأشار وزير الخارجية الروسية لإلى أن "المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية ناقش التنسيق في الجهود المشتركة لإصلاح مجلس الأمن الدولي".

