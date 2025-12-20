https://sarabic.ae/20251220/وزير-الخارجية-الجزائري-الشراكة-الروسية-الأفريقية-رافد-أساسي-لبناء-نظام-دولي-قائم-على-العدالة-1108383381.html

وزير الخارجية الجزائري: الشراكة الروسية الأفريقية رافد أساسي لبناء نظام دولي قائم على العدالة

وزير الخارجية الجزائري: الشراكة الروسية الأفريقية رافد أساسي لبناء نظام دولي قائم على العدالة

أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أن "الشراكة الروسية الأفريقية تمثّل ركيزة مهمة في بناء نظام دولي أكثر عدالة وإنصافًا، يقوم على المساواة بين الأمم واحترام... 20.12.2025

وقال عطاف، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية" المنعقد بالقاهرة اليوم السبت، إن "الجزائر تعتز بالشراكة الروسية الأفريقية، وبما تحمله من تاريخ مشترك وحاضر مميز"، معربًا عن تطلع بلاده إلى استكشاف آفاقها المستقبلية وتعزيزها على مختلف المستويات.وأوضح الوزير الجزائري أن "التوافق السياسي بين روسيا والدول الأفريقية يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم القضايا العادلة"، مشيرًا إلى أن "الجزائر استضافت مؤتمرًا دوليًا لتجريم الاستعمار، وتواصل دعمها القوي لقضايا إنهاء الاستعمار في القارة الأفريقية".وعلى الصعيد الأمني، ثمّن عطاف "تجديد الالتزام الأفريقي الروسي بتغليب الحلول السياسية في معالجة النزاعات، وتعزيز التعاون في مواجهة ظواهر التطرف والإرهاب، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".أما على المستوى الاقتصادي، فرحب وزير الخارجية الجزائري بتنامي حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول الأفريقية، مؤكدًا أهمية تمكين الدول الأفريقية من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.وانطلقت صباح، اليوم السبت، بالعاصمة المصرية القاهرة أعمال اليوم الثاني من منتدى الشراكة الروسية - الأفريقية، بمشاركة أكثر من 50 دولة.وتسلط النسخة الثانية الضوء على قضايا التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار، ودعم الاستقرار والسلم والأمن وتحقيق التنمية، وفقا لمراسل "سبوتنيك".ويعقد المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية"، بمشاركة أكثر من 50 دولة أفريقية وحضور واسع على المستوى الوزاري، إلى جانب عدد من رؤساء المنظمات الإقليمية.وتم إنشاء شكل جديد للحوار، وهو منتدى الشراكة بين روسيا وأفريقيا، في عام 2019، وقد تضمن قمتين - في سوتشي عام 2019 وفي سانت بطرسبرغ عام 2023 - بالإضافة إلى المؤتمر الوزاري الأول في نوفمبر 2024.

