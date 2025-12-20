عربي
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى "الشراكة الروسية الأفريقية" في القاهرة بمشاركة واسعة
وزير الخارجية الجزائري: الشراكة الروسية الأفريقية رافد أساسي لبناء نظام دولي قائم على العدالة
وزير الخارجية الجزائري: الشراكة الروسية الأفريقية رافد أساسي لبناء نظام دولي قائم على العدالة
وقال عطاف، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية" المنعقد بالقاهرة اليوم السبت، إن "الجزائر تعتز بالشراكة الروسية الأفريقية، وبما تحمله من تاريخ مشترك وحاضر مميز"، معربًا عن تطلع بلاده إلى استكشاف آفاقها المستقبلية وتعزيزها على مختلف المستويات.وأوضح الوزير الجزائري أن "التوافق السياسي بين روسيا والدول الأفريقية يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم القضايا العادلة"، مشيرًا إلى أن "الجزائر استضافت مؤتمرًا دوليًا لتجريم الاستعمار، وتواصل دعمها القوي لقضايا إنهاء الاستعمار في القارة الأفريقية".وعلى الصعيد الأمني، ثمّن عطاف "تجديد الالتزام الأفريقي الروسي بتغليب الحلول السياسية في معالجة النزاعات، وتعزيز التعاون في مواجهة ظواهر التطرف والإرهاب، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".أما على المستوى الاقتصادي، فرحب وزير الخارجية الجزائري بتنامي حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول الأفريقية، مؤكدًا أهمية تمكين الدول الأفريقية من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.وانطلقت صباح، اليوم السبت، بالعاصمة المصرية القاهرة أعمال اليوم الثاني من منتدى الشراكة الروسية - الأفريقية، بمشاركة أكثر من 50 دولة.وتسلط النسخة الثانية الضوء على قضايا التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار، ودعم الاستقرار والسلم والأمن وتحقيق التنمية، وفقا لمراسل "سبوتنيك".ويعقد المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية"، بمشاركة أكثر من 50 دولة أفريقية وحضور واسع على المستوى الوزاري، إلى جانب عدد من رؤساء المنظمات الإقليمية.وتم إنشاء شكل جديد للحوار، وهو منتدى الشراكة بين روسيا وأفريقيا، في عام 2019، وقد تضمن قمتين - في سوتشي عام 2019 وفي سانت بطرسبرغ عام 2023 - بالإضافة إلى المؤتمر الوزاري الأول في نوفمبر 2024.
السيسي يستقبل لافروف ويؤكد أهمية منتدى "الشراكة الروسية الأفريقية" لأجندة 2063
عبد العاطي: منتدى "الشراكة الروسية الأفريقية" خطوة عملية لتعزيز التعاون القاري والدولي
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أن "الشراكة الروسية الأفريقية تمثّل ركيزة مهمة في بناء نظام دولي أكثر عدالة وإنصافًا، يقوم على المساواة بين الأمم واحترام التعددية وعدم إقصاء أي طرف".
وقال عطاف، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية" المنعقد بالقاهرة اليوم السبت، إن "الجزائر تعتز بالشراكة الروسية الأفريقية، وبما تحمله من تاريخ مشترك وحاضر مميز"، معربًا عن تطلع بلاده إلى استكشاف آفاقها المستقبلية وتعزيزها على مختلف المستويات.
وأوضح الوزير الجزائري أن "التوافق السياسي بين روسيا والدول الأفريقية يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم القضايا العادلة"، مشيرًا إلى أن "الجزائر استضافت مؤتمرًا دوليًا لتجريم الاستعمار، وتواصل دعمها القوي لقضايا إنهاء الاستعمار في القارة الأفريقية".
وعلى الصعيد الأمني، ثمّن عطاف "تجديد الالتزام الأفريقي الروسي بتغليب الحلول السياسية في معالجة النزاعات، وتعزيز التعاون في مواجهة ظواهر التطرف والإرهاب، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".
أما على المستوى الاقتصادي، فرحب وزير الخارجية الجزائري بتنامي حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول الأفريقية، مؤكدًا أهمية تمكين الدول الأفريقية من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
السيسي يستقبل لافروف ويؤكد أهمية منتدى "الشراكة الروسية الأفريقية" لأجندة 2063
11:33 GMT
وشدد عطاف على أن "الجزائر تشيد بمستوى التنسيق الروسي الأفريقي في المحافل الدولية"، معتبرًا أن هذا "التعاون يشكل رافدًا أساسيًا لتوحيد الجهود الدولية من أجل تحقيق السلم والأمن والرخاء لكافة الشعوب".
وانطلقت صباح، اليوم السبت، بالعاصمة المصرية القاهرة أعمال اليوم الثاني من منتدى الشراكة الروسية - الأفريقية، بمشاركة أكثر من 50 دولة.
وتسلط النسخة الثانية الضوء على قضايا التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار، ودعم الاستقرار والسلم والأمن وتحقيق التنمية، وفقا لمراسل "سبوتنيك".
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في الجلسة العامة الأولى للمؤتمر الوزاري الثاني روسيا – أفريقيا في القاهرة، 20 ديسمبر/ كانون الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
عبد العاطي: منتدى "الشراكة الروسية الأفريقية" خطوة عملية لتعزيز التعاون القاري والدولي
11:22 GMT
ويعقد المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية"، بمشاركة أكثر من 50 دولة أفريقية وحضور واسع على المستوى الوزاري، إلى جانب عدد من رؤساء المنظمات الإقليمية.
ويأتي المؤتمر استكمالا للزخم الذي أُرسيت دعائمه خلال المؤتمر الوزاري الأول في سوتشي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، إذ تركز النسخة الحالية على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ودعم السلم والأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية المستدامة.
وتم إنشاء شكل جديد للحوار، وهو منتدى الشراكة بين روسيا وأفريقيا، في عام 2019، وقد تضمن قمتين - في سوتشي عام 2019 وفي سانت بطرسبرغ عام 2023 - بالإضافة إلى المؤتمر الوزاري الأول في نوفمبر 2024.
