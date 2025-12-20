عربي
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى "الشراكة الروسية الأفريقية" في القاهرة بمشاركة واسعة- عاجل
السيسي يستقبل لافروف ويؤكد أهمية منتدى "الشراكة الروسية الأفريقية" لأجندة 2063
السيسي يستقبل لافروف ويؤكد أهمية منتدى "الشراكة الروسية الأفريقية" لأجندة 2063
سبوتنيك عربي
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بحضور نظيره المصري بدر عبد العاطي، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين. 20.12.2025, سبوتنيك عربي
وطلب السيسي من لافروف، خلال اللقاء، نقل تحياته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدًا تقديره لمسار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والنمو المستمر في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.وأشار السيسي إلى أهمية تعزيز التعاون في مشاريع كبرى، مثل المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومحطة الضبعة النووية، إلى جانب ملفات التعاون الاستراتيجي الأخرى، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.وأشاد الرئيس المصري بعقد المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية" في مصر، مؤكدًا دوره في تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية والسلم والاستقرار بالقارة الأفريقية، بما يحقق أجندة 2063.وعبّر الوزير لافروف عن تقدير بلاده لمصر لاستضافة المؤتمر، مشيرًا إلى تطلع روسيا لعقد النسخة الثالثة عام 2026، وقمة روسيا والدول العربية في العام ذاته.وتمت مناقشة تطورات الأزمة الأوكرانية، إذ أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دعم بلاده لكافة الجهود لحل الأزمة سياسيًا واستعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم للجهود الدولية.
السيسي يستقبل لافروف ويؤكد أهمية منتدى "الشراكة الروسية الأفريقية" لأجندة 2063

11:33 GMT 20.12.2025
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بحضور نظيره المصري بدر عبد العاطي، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
وطلب السيسي من لافروف، خلال اللقاء، نقل تحياته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدًا تقديره لمسار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والنمو المستمر في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.
وأشار السيسي إلى أهمية تعزيز التعاون في مشاريع كبرى، مثل المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومحطة الضبعة النووية، إلى جانب ملفات التعاون الاستراتيجي الأخرى، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.
سيرغي لافروف يلتقي عبد الفتاح السيسي على هامش المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
لافروف يلتقي السيسي على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية"
08:15 GMT

من جانبه، نقل الوزير لافروف، تحيات الرئيس بوتين لنظيره المصري، معربًا عن تطلع روسيا لتطوير العلاقات الثنائية والبناء على تفاهمات زيارة الرئيس السيسي لموسكو، في مايو/ أيار 2025.

وأشاد الرئيس المصري بعقد المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية" في مصر، مؤكدًا دوره في تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية والسلم والاستقرار بالقارة الأفريقية، بما يحقق أجندة 2063.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
السيسي: روسيا ومصر تعززان التعاون وتعقدان مشاورات سياسية خلال أيام
9 مايو, 16:24 GMT
وعبّر الوزير لافروف عن تقدير بلاده لمصر لاستضافة المؤتمر، مشيرًا إلى تطلع روسيا لعقد النسخة الثالثة عام 2026، وقمة روسيا والدول العربية في العام ذاته.

كما تناول اللقاء عددًا من القضايا الإقليمية والدولية المشتركة، بما في ذلك قطاع غزة والسودان وليبيا، إذ تم التأكيد على ضرورة وقف الحرب وتثبيت وقف إطلاق النار، والحفاظ على سيادة الدول وسلامة أراضيها.

وتمت مناقشة تطورات الأزمة الأوكرانية، إذ أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دعم بلاده لكافة الجهود لحل الأزمة سياسيًا واستعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم للجهود الدولية.
