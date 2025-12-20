https://sarabic.ae/20251220/ميروشنيك-من-الأفضل-لأوكرانيا-وأوروبا-التحرك-نحو-التوصل-إلى-تسوية-1108364025.html
ميروشنيك: من الأفضل لأوكرانيا وأوروبا التحرك نحو التوصل إلى تسوية
صرح سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك، اليوم السبت، بأنه من الأفضل لأوكرانيا والاتحاد الأوروبي أن يتحركا باتجاه التوصل إلى تسوية للأزمة [ألأوكرانية] بدلاً من أبتكار حواجز مصطنعة أمام المفاوضات.
وقال ميروشنيك في حديث لصحيفة "إزفستيا" الروسية، "الحل المنطقي هو التحرك نحو التوصل إلى تسوية، بدلاً من ابتكار عقبات مصطنعة لوقف عملية التفاوض، وهو ما تفعله كل من أوكرانيا وأوروبا اليوم".
وتابع، قائلا، يبقى الخيار لهما: إما أن يغيرا رأيهما أو يستمرا في السخرية من أنفسهما وبلدانهم.
كان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أكد أن روسيا ملتزمة بتسوية سياسية للصراع في أوكرانيا ، لكن الولايات المتحدة فقط مستعدة لذلك حتى الآن.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العطا عقب محادثات في القاهرة: "نحن (روسيا) ملتزمون التزاما راسخا بالتسوية السياسية، وحتى الآن ، نرى أن الولايات المتحدة هي الوحيدة، من بين الأطراف المشاركة مباشرة في المفاوضات
، المستعدة لذلك".
وفي ذات السياق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، الأسبوع الماضي، انفتاح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على السلام والحلول الجادة بشأن أوكرانيا، ويرفض أي حلول "التفافية" قصيرة الأمد، تهدف لخلق فترات راحة مؤقتة، لدى نظام كييف وقواته.
وقال بيسكوف، للصحفيين ردًا على سؤال حول إمكانية التوصل إلى موقف متفق عليه بشأن أوكرانيا بحلول عيد الميلاد، كما يرغب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، "هنا، لا يسعني إلا التحدث باسم الجانب الروسي، باسم الرئيس بوتين. إنه منفتح على السلام، وعلى سلام جاد، وعلى حلول جادة. وهو يرفض رفضاً قاطعاً أي ’حيل’ تهدف إلى المماطلة وخلق فترات راحة مؤقتة مصطنعة".
وأكد بيسكوف على أن الحديث عن "جدول زمني محتمل" لتسوية الصراع في أوكرانيا، "أمر لا طائل من وراءه".
ولف إلى أن العمل يجري الآن على مقترحات السلام لأوكرانيا بين ممثلين عن الولايات المتحدة الأميركية والأوروبيين والأوكرانيين. وقال إن ترامب وإدارته يعملون بصدق للوصول إلى تسوية في أوكرانيا، وإن موسكو تقدر ذلك عاليا، وأعرب عن أمله في أن تقدم الولايات المتحدة رؤية سلمية في أوكرانيا بعد المناقشات مع الأوروبيين والأوكرانيين.