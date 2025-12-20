https://sarabic.ae/20251220/ميروشنيك-من-الأفضل-لأوكرانيا-وأوروبا-التحرك-نحو-التوصل-إلى-تسوية-1108364025.html

ميروشنيك: من الأفضل لأوكرانيا وأوروبا التحرك نحو التوصل إلى تسوية

ميروشنيك: من الأفضل لأوكرانيا وأوروبا التحرك نحو التوصل إلى تسوية

سبوتنيك عربي

صرح سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك، اليوم السبت، بأنه من الأفضل لأوكرانيا والاتحاد الأوروبي أن يتحركا باتجاه التوصل إلى تسوية... 20.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-20T04:03+0000

2025-12-20T04:03+0000

2025-12-20T04:03+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

التسوية السياسية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/12/1058830653_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_f2ed8772b3c897948ffc8d57d8798313.jpg

وقال ميروشنيك في حديث لصحيفة "إزفستيا" الروسية، "الحل المنطقي هو التحرك نحو التوصل إلى تسوية، بدلاً من ابتكار عقبات مصطنعة لوقف عملية التفاوض، وهو ما تفعله كل من أوكرانيا وأوروبا اليوم".كان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أكد أن روسيا ملتزمة بتسوية سياسية للصراع في أوكرانيا ، لكن الولايات المتحدة فقط مستعدة لذلك حتى الآن.وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العطا عقب محادثات في القاهرة: "نحن (روسيا) ملتزمون التزاما راسخا بالتسوية السياسية، وحتى الآن ، نرى أن الولايات المتحدة هي الوحيدة، من بين الأطراف المشاركة مباشرة في المفاوضات، المستعدة لذلك".وفي ذات السياق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، الأسبوع الماضي، انفتاح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على السلام والحلول الجادة بشأن أوكرانيا، ويرفض أي حلول "التفافية" قصيرة الأمد، تهدف لخلق فترات راحة مؤقتة، لدى نظام كييف وقواته.وأكد بيسكوف على أن الحديث عن "جدول زمني محتمل" لتسوية الصراع في أوكرانيا، "أمر لا طائل من وراءه".ولف إلى أن العمل يجري الآن على مقترحات السلام لأوكرانيا بين ممثلين عن الولايات المتحدة الأميركية والأوروبيين والأوكرانيين. وقال إن ترامب وإدارته يعملون بصدق للوصول إلى تسوية في أوكرانيا، وإن موسكو تقدر ذلك عاليا، وأعرب عن أمله في أن تقدم الولايات المتحدة رؤية سلمية في أوكرانيا بعد المناقشات مع الأوروبيين والأوكرانيين.

https://sarabic.ae/20251128/الخارجية-الروسية-زيلينسكي-يعتقد-بسذاجة-أنه-قادر-على-البقاء-بمفرده-1107600230.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, التسوية السياسية