انطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى "الشراكة الروسية الأفريقية" في القاهرة بمشاركة واسعة
وزيرة شؤون مجلس الوزراء السوداني: ندعو لتعزيز الشراكة الروسية - الأفريقية لتحقيق السلام والاستقرار
وزيرة شؤون مجلس الوزراء السوداني: ندعو لتعزيز الشراكة الروسية - الأفريقية لتحقيق السلام والاستقرار
صرّحت لمياء عبد الغفار خلف الله، وزيرة شؤون مجلس الوزراء السوداني، اليوم السبت، بأن "العالم اليوم يشهد توترات واستقطابات حادة تستدعي تعزيز التنسيق والتشاور...
وأضافت خلف الله، في كلمتها خلال المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية" المنعقد في القاهرة اليوم السبت، أن "السودان يثمّن المبادئ الروسية القائمة على السيادة المتساوية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتبادل المنافع على أساس المصلحة المشتركة"، داعية إلى "إصلاح شامل للمنظومة الدولية، خاصة مجلس الأمن والمنظومة الاقتصادية، بما يضمن التوزيع العادل للفرص".وأكدت أن "ممارسات بعض الدول المخالفة تزيد التصدعات والنزاعات"، مشددة على أهمية أن "تضع الشراكة الروسية - الأفريقية، أسس علاقات متينة تسهم في محاربة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود وتعزيز السلام والأمن والاستقرار".كما نوّهت الوزيرة إلى المواقف الروسية الداعمة للسودان خلال الأزمة الراهنة، مشيرة إلى "الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيات الدعم السريع بحق المدنيين، بما في ذلك جرائم حرب وإبادة جماعية في مناطق مثل مدينة الفاشر"، مطالبة المجتمع الدولي بـ"التحرك لردع هذه الانتهاكات وحماية المدنيين".وانطلقت صباح، اليوم السبت، بالعاصمة المصرية القاهرة أعمال اليوم الثاني من منتدى الشراكة الروسية - الأفريقية، بمشاركة أكثر من 50 دولة.وتسلط النسخة الثانية الضوء على قضايا التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار، ودعم الاستقرار والسلم والأمن وتحقيق التنمية، وفقا لمراسل "سبوتنيك".ويأتي المؤتمر استكمالا للزخم الذي أُرسيت دعائمه خلال المؤتمر الوزاري الأول في سوتشي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، إذ تركز النسخة الحالية على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ودعم السلم والأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية المستدامة.وتم إنشاء شكل جديد للحوار، وهو منتدى الشراكة بين روسيا وأفريقيا، في عام 2019، وقد تضمن قمتين - في سوتشي عام 2019 وفي سانت بطرسبرغ عام 2023 - بالإضافة إلى المؤتمر الوزاري الأول في نوفمبر 2024.
صرّحت لمياء عبد الغفار خلف الله، وزيرة شؤون مجلس الوزراء السوداني، اليوم السبت، بأن "العالم اليوم يشهد توترات واستقطابات حادة تستدعي تعزيز التنسيق والتشاور ووضع أسس نظام دولي متعدد الأقطاب قائم على قيم السلام والعدالة".
وأضافت خلف الله، في كلمتها خلال المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية" المنعقد في القاهرة اليوم السبت، أن "السودان يثمّن المبادئ الروسية القائمة على السيادة المتساوية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتبادل المنافع على أساس المصلحة المشتركة"، داعية إلى "إصلاح شامل للمنظومة الدولية، خاصة مجلس الأمن والمنظومة الاقتصادية، بما يضمن التوزيع العادل للفرص".
وأكدت أن "ممارسات بعض الدول المخالفة تزيد التصدعات والنزاعات"، مشددة على أهمية أن "تضع الشراكة الروسية - الأفريقية، أسس علاقات متينة تسهم في محاربة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود وتعزيز السلام والأمن والاستقرار".

وأشارت الوزيرة لمياء عبد الغفار خلف الله، إلى أن "الشراكة الروسية - الأفريقية، وخطط العمل للفترة 2023-2026، تسهم في تحقيق الحلم الأفريقي وتنفيذ أجندة 2063، مع نمو العلاقات الثنائية بين روسيا وعدد من الدول الأفريقية بما فيها السودان"، مؤكدة "الإرادة السياسية لتطوير هذه العلاقات، التي تستند إلى 70 عاما من التعاون والتفاهم المشترك".

كما نوّهت الوزيرة إلى المواقف الروسية الداعمة للسودان خلال الأزمة الراهنة، مشيرة إلى "الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيات الدعم السريع بحق المدنيين، بما في ذلك جرائم حرب وإبادة جماعية في مناطق مثل مدينة الفاشر"، مطالبة المجتمع الدولي بـ"التحرك لردع هذه الانتهاكات وحماية المدنيين".
وانطلقت صباح، اليوم السبت، بالعاصمة المصرية القاهرة أعمال اليوم الثاني من منتدى الشراكة الروسية - الأفريقية، بمشاركة أكثر من 50 دولة.
وتسلط النسخة الثانية الضوء على قضايا التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار، ودعم الاستقرار والسلم والأمن وتحقيق التنمية، وفقا لمراسل "سبوتنيك".
ويعقد المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية"، بمشاركة أكثر من 50 دولة أفريقية وحضور واسع على المستوى الوزاري، إلى جانب عدد من رؤساء المنظمات الإقليمية.
ويأتي المؤتمر استكمالا للزخم الذي أُرسيت دعائمه خلال المؤتمر الوزاري الأول في سوتشي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، إذ تركز النسخة الحالية على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ودعم السلم والأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية المستدامة.
وتم إنشاء شكل جديد للحوار، وهو منتدى الشراكة بين روسيا وأفريقيا، في عام 2019، وقد تضمن قمتين - في سوتشي عام 2019 وفي سانت بطرسبرغ عام 2023 - بالإضافة إلى المؤتمر الوزاري الأول في نوفمبر 2024.
