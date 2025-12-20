https://sarabic.ae/20251220/وزير-الخارجية-بالإنابة-في-حكومة-الوحدة-الوطنية-الليبية-التعاون-مع-روسيا-يدعم-التنمية-بأفريقيا-1108386045.html

وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية: التعاون مع روسيا يدعم التنمية بأفريقيا

صرّح الطاهر الباعور، وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم السبت، بأن "العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين الدول الأفريقية والاتحاد...

وأضاف الباعور، في كلمة له خلال المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية" بالقاهرة اليوم السبت، أن "التنسيق والعمل المشترك اليوم يجب أن يقوم على العدالة بعيدًا عن ازدواجية المعايير الدولية، وأن الشراكة العادلة التي تتطلب التعاون الثنائي والتعاون المتعدد مع الاتحاد الروسي، الذي يسهم في دعم البنيات التكنولوجية في القارة الأفريقية لتحقيق التنمية في القارة والتنمية المسدامة وخلق الفرص الحقيقية في ظل التحديات الراهنة".وأردف وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية: "تتطلع أفريقيا للدعم الروسي في كثير من المجالات والقطاعات، تجسيدًا للعلاقات المبنية على الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة".ويعقد المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية"، في القاهرة يومي 19 و20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري. وسيكون هذا أول حدث من نوعه يُعقد في أفريقيا.ويأتي المؤتمر استكمالًا للزخم الذي أُرسيت دعائمه خلال المؤتمر الوزاري الأول في سوتشي، في نوفمبر 2024، حيث تركز النسخة الحالية على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ودعم السلم والأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية المستدامة.وتم إنشاء شكل جديد للحوار، وهو منتدى "الشراكة الروسية الأفريقية"، في عام 2019. تضمن قمتين، في مدينة سوتشي عام 2019، وفي سان بطرسبورغ عام 2023، بالإضافة إلى المؤتمر الوزاري الأول في نوفمبر 2024.

