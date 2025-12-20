https://sarabic.ae/20251220/وزير-الخارجية-بالإنابة-في-حكومة-الوحدة-الوطنية-الليبية-التعاون-مع-روسيا-يدعم-التنمية-بأفريقيا-1108386045.html
وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية: التعاون مع روسيا يدعم التنمية بأفريقيا
وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية: التعاون مع روسيا يدعم التنمية بأفريقيا
سبوتنيك عربي
صرّح الطاهر الباعور، وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم السبت، بأن "العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين الدول الأفريقية والاتحاد... 20.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-20T13:27+0000
2025-12-20T13:27+0000
2025-12-20T13:27+0000
أخبار ليبيا اليوم
روسيا
أفريقيا
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/14/1108386509_0:15:1280:735_1920x0_80_0_0_b6d862ea2d7cea0091b3e7256afba32a.jpg
وأضاف الباعور، في كلمة له خلال المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية" بالقاهرة اليوم السبت، أن "التنسيق والعمل المشترك اليوم يجب أن يقوم على العدالة بعيدًا عن ازدواجية المعايير الدولية، وأن الشراكة العادلة التي تتطلب التعاون الثنائي والتعاون المتعدد مع الاتحاد الروسي، الذي يسهم في دعم البنيات التكنولوجية في القارة الأفريقية لتحقيق التنمية في القارة والتنمية المسدامة وخلق الفرص الحقيقية في ظل التحديات الراهنة".وأردف وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية: "تتطلع أفريقيا للدعم الروسي في كثير من المجالات والقطاعات، تجسيدًا للعلاقات المبنية على الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة".ويعقد المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية"، في القاهرة يومي 19 و20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري. وسيكون هذا أول حدث من نوعه يُعقد في أفريقيا.ويأتي المؤتمر استكمالًا للزخم الذي أُرسيت دعائمه خلال المؤتمر الوزاري الأول في سوتشي، في نوفمبر 2024، حيث تركز النسخة الحالية على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ودعم السلم والأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية المستدامة.وتم إنشاء شكل جديد للحوار، وهو منتدى "الشراكة الروسية الأفريقية"، في عام 2019. تضمن قمتين، في مدينة سوتشي عام 2019، وفي سان بطرسبورغ عام 2023، بالإضافة إلى المؤتمر الوزاري الأول في نوفمبر 2024.
https://sarabic.ae/20251220/وزيرة-شؤون-مجلس-الوزراء-السوداني-ندعو-لتعزيز-الشراكة-الروسية---الأفريقية-لتحقيق-السلام-والاستقرار-1108384442.html
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/14/1108386509_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_579fc9ddc093d50ef73e4c7a5c1bb6e2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, روسيا, أفريقيا, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, روسيا, أفريقيا, العالم العربي
وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية: التعاون مع روسيا يدعم التنمية بأفريقيا
صرّح الطاهر الباعور، وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم السبت، بأن "العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين الدول الأفريقية والاتحاد الروسي، تقوم على التعاون والتنسيق، وتشهد تطورًا هامًا يعكس أهمية العمل المشترك".
وأضاف الباعور، في كلمة له خلال المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية" بالقاهرة اليوم السبت، أن "التنسيق والعمل المشترك اليوم يجب أن يقوم على العدالة بعيدًا عن ازدواجية المعايير الدولية، وأن الشراكة العادلة التي تتطلب التعاون الثنائي والتعاون المتعدد مع الاتحاد الروسي، الذي يسهم في دعم البنيات التكنولوجية في القارة الأفريقية لتحقيق التنمية في القارة والتنمية المسدامة وخلق الفرص الحقيقية في ظل التحديات الراهنة".
وتابع: "لقد عانت أفريقيا من مظاهر متعددة والظلم التاريخي وتسعى لتصحيح الاختلالات، ما يبرز الدور الذي يمكن أن تقوم به روسيا باعتبارها ضمن الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن وما تملكه من قوة اقتصادية ووزن سياسي".
وأردف وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية: "تتطلع أفريقيا للدعم الروسي في كثير من المجالات والقطاعات، تجسيدًا للعلاقات المبنية على الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة".
ويعقد المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية"، في القاهرة يومي 19 و20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري. وسيكون هذا أول حدث من نوعه يُعقد في أفريقيا.
ويعقد المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية"، بمشاركة أكثر من 50 دولة أفريقية وحضور واسع على المستوى الوزاري، إلى جانب عدد من رؤساء المنظمات الإقليمية.
ويأتي المؤتمر استكمالًا للزخم الذي أُرسيت دعائمه خلال المؤتمر الوزاري الأول في سوتشي، في نوفمبر 2024، حيث تركز النسخة الحالية على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ودعم السلم والأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية المستدامة.
وتم إنشاء شكل جديد للحوار، وهو منتدى "الشراكة الروسية الأفريقية"، في عام 2019. تضمن قمتين، في مدينة سوتشي عام 2019، وفي سان بطرسبورغ عام 2023، بالإضافة إلى المؤتمر الوزاري الأول في نوفمبر 2024.