وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية: التعاون مع روسيا يدعم التنمية بأفريقيا

عربي
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى "الشراكة الروسية الأفريقية" في القاهرة بمشاركة واسعة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
663 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
تركيا لا ترغب في اللجوء لعمل عسكري ضد "قسد"، وموسكو تؤيد نهج مادورو في حماية مصالح فنزويلا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
روسيا مستعدة لوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا فورا إذا تم تحقيق شروط موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251220/وزير-الخارجية-بالإنابة-في-حكومة-الوحدة-الوطنية-الليبية-التعاون-مع-روسيا-يدعم-التنمية-بأفريقيا-1108386045.html
وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية: التعاون مع روسيا يدعم التنمية بأفريقيا
وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية: التعاون مع روسيا يدعم التنمية بأفريقيا
سبوتنيك عربي
صرّح الطاهر الباعور، وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم السبت، بأن "العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين الدول الأفريقية والاتحاد... 20.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-20T13:27+0000
2025-12-20T13:27+0000
أخبار ليبيا اليوم
روسيا
أفريقيا
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/14/1108386509_0:15:1280:735_1920x0_80_0_0_b6d862ea2d7cea0091b3e7256afba32a.jpg
وأضاف الباعور، في كلمة له خلال المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية" بالقاهرة اليوم السبت، أن "التنسيق والعمل المشترك اليوم يجب أن يقوم على العدالة بعيدًا عن ازدواجية المعايير الدولية، وأن الشراكة العادلة التي تتطلب التعاون الثنائي والتعاون المتعدد مع الاتحاد الروسي، الذي يسهم في دعم البنيات التكنولوجية في القارة الأفريقية لتحقيق التنمية في القارة والتنمية المسدامة وخلق الفرص الحقيقية في ظل التحديات الراهنة".وأردف وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية: "تتطلع أفريقيا للدعم الروسي في كثير من المجالات والقطاعات، تجسيدًا للعلاقات المبنية على الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة".ويعقد المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية"، في القاهرة يومي 19 و20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري. وسيكون هذا أول حدث من نوعه يُعقد في أفريقيا.ويأتي المؤتمر استكمالًا للزخم الذي أُرسيت دعائمه خلال المؤتمر الوزاري الأول في سوتشي، في نوفمبر 2024، حيث تركز النسخة الحالية على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ودعم السلم والأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية المستدامة.وتم إنشاء شكل جديد للحوار، وهو منتدى "الشراكة الروسية الأفريقية"، في عام 2019. تضمن قمتين، في مدينة سوتشي عام 2019، وفي سان بطرسبورغ عام 2023، بالإضافة إلى المؤتمر الوزاري الأول في نوفمبر 2024.
https://sarabic.ae/20251220/وزيرة-شؤون-مجلس-الوزراء-السوداني-ندعو-لتعزيز-الشراكة-الروسية---الأفريقية-لتحقيق-السلام-والاستقرار-1108384442.html
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/14/1108386509_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_579fc9ddc093d50ef73e4c7a5c1bb6e2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, روسيا, أفريقيا, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, روسيا, أفريقيا, العالم العربي

وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية: التعاون مع روسيا يدعم التنمية بأفريقيا

13:27 GMT 20.12.2025
© Sputnik . mohamed Hemidaالطاهرالباعور، القائم بأعمال وزير خارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، خلال المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية"، القاهرة، 20 ديسمبر/ كانون الأول 2025
الطاهرالباعور، القائم بأعمال وزير خارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، خلال المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية، القاهرة، 20 ديسمبر/ كانون الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
© Sputnik . mohamed Hemida
تابعنا عبر
صرّح الطاهر الباعور، وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم السبت، بأن "العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين الدول الأفريقية والاتحاد الروسي، تقوم على التعاون والتنسيق، وتشهد تطورًا هامًا يعكس أهمية العمل المشترك".
وأضاف الباعور، في كلمة له خلال المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية" بالقاهرة اليوم السبت، أن "التنسيق والعمل المشترك اليوم يجب أن يقوم على العدالة بعيدًا عن ازدواجية المعايير الدولية، وأن الشراكة العادلة التي تتطلب التعاون الثنائي والتعاون المتعدد مع الاتحاد الروسي، الذي يسهم في دعم البنيات التكنولوجية في القارة الأفريقية لتحقيق التنمية في القارة والتنمية المسدامة وخلق الفرص الحقيقية في ظل التحديات الراهنة".

وتابع: "لقد عانت أفريقيا من مظاهر متعددة والظلم التاريخي وتسعى لتصحيح الاختلالات، ما يبرز الدور الذي يمكن أن تقوم به روسيا باعتبارها ضمن الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن وما تملكه من قوة اقتصادية ووزن سياسي".

وأردف وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية: "تتطلع أفريقيا للدعم الروسي في كثير من المجالات والقطاعات، تجسيدًا للعلاقات المبنية على الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة".
تصاعد أعمدة الدخان في الخرطوم إثر عمليات قتالية بين الجيش السوداني والدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
وزيرة شؤون مجلس الوزراء السوداني: ندعو لتعزيز الشراكة الروسية - الأفريقية لتحقيق السلام والاستقرار
12:50 GMT
ويعقد المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية"، في القاهرة يومي 19 و20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري. وسيكون هذا أول حدث من نوعه يُعقد في أفريقيا.
ويعقد المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية"، بمشاركة أكثر من 50 دولة أفريقية وحضور واسع على المستوى الوزاري، إلى جانب عدد من رؤساء المنظمات الإقليمية.
ويأتي المؤتمر استكمالًا للزخم الذي أُرسيت دعائمه خلال المؤتمر الوزاري الأول في سوتشي، في نوفمبر 2024، حيث تركز النسخة الحالية على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ودعم السلم والأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية المستدامة.
وتم إنشاء شكل جديد للحوار، وهو منتدى "الشراكة الروسية الأفريقية"، في عام 2019. تضمن قمتين، في مدينة سوتشي عام 2019، وفي سان بطرسبورغ عام 2023، بالإضافة إلى المؤتمر الوزاري الأول في نوفمبر 2024.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала