"الأغذية العالمي" يحذر: دعم اللاجئين في الأردن مهدد بالنقص بحلول مارس 2026

عربي
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني- وزارة الدفاع
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
بوتين: روسيا مستعدة لوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا فورا إذا تم تحقيق شروط موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
12:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:39 GMT
21 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251221/الأغذية-العالمي-يحذر-دعم-اللاجئين-في-الأردن-مهدد-بالنقص-بحلول-مارس-2026-1108415940.html
"الأغذية العالمي" يحذر: دعم اللاجئين في الأردن مهدد بالنقص بحلول مارس 2026
"الأغذية العالمي" يحذر: دعم اللاجئين في الأردن مهدد بالنقص بحلول مارس 2026
سبوتنيك عربي
كشف تقرير لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن، أن "التمويل الحالي لا يكفي لتغطية المساعدات الغذائية والنقدية للاجئين، سوى حتى نهاية مارس/ آذار 2026". 21.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-21T10:06+0000
2025-12-21T10:06+0000
أخبار الأردن
العالم العربي
أخبار العالم الآن
منظمة الأمم المتحدة
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/15/1108415748_0:28:1200:703_1920x0_80_0_0_1455e2e0fea97c40482814ecf5617523.jpg
وأضاف التقرير أن "البرنامج يحتاج إلى 51 مليون دولار إضافية لضمان استمرار عملياته حتى نهاية 2026، إضافة إلى 8 ملايين دولار لتوفير وجبات مدرسية يومية لنحو 500 ألف طفل أردني ولاجئ".وأشار التقرير إلى "عودة نحو 172 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى سوريا، بين ديسمبر/ كانون الأول 2024 ونوفمبر/ تشرين الثاني 2025، إلا أن الأردن يبقى ثاني أعلى بلد من حيث عدد اللاجئين بالنسبة لحجم السكان"، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية، اليوم الأحد.وفي نوفمبر 2025، قدم البرنامج مساعدات غذائية ونقدية مخفّضة لـ230 ألف لاجئ، بواقع 15 دينارا أردنيا (21 دولارا) لكل فرد شهريا، فيما يعاني ثلث اللاجئين من انعدام الأمن الغذائي.وأشار التقرير إلى تراجع فرص العمل وارتفاع الديون لدى الأسر اللاجئة، ما أدى إلى انخفاض الإنفاق على الغذاء مقارنة بالسنوات السابقة.وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الأردنية، يوزع البرنامج وجبات صحية لأكثر من 500 ألف طالب، منهم 115 ألف شخص في المخيمات، كجزء من جهود مكافحة سوء التغذية وتشجيع استمرار الدراسة، مع تحذير من أن أي عجز في التمويل سيهدد الأطفال بفقدان مصدر غذائي أساسي.
https://sarabic.ae/20240322/مفوضية-اللاجئين-في-الأردن-تحصل-على-14-فقط-من-متطلباتها-المالية-خلال-شهرين-1087251471.html
https://sarabic.ae/20251003/فاو-تؤكد-انخفاض-أسعار-الأغذية-العالمية-في-سبتمبر-2025-1105577144.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/15/1108415748_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_a6ee34a99f897368502a47f199766d1d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن, العالم العربي, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار
أخبار الأردن, العالم العربي, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار

"الأغذية العالمي" يحذر: دعم اللاجئين في الأردن مهدد بالنقص بحلول مارس 2026

10:06 GMT 21.12.2025
© AP Photo / Robert Bumsteadبرنامج الأغذية العالمي
برنامج الأغذية العالمي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2025
© AP Photo / Robert Bumstead
تابعنا عبر
كشف تقرير لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن، أن "التمويل الحالي لا يكفي لتغطية المساعدات الغذائية والنقدية للاجئين، سوى حتى نهاية مارس/ آذار 2026".
وأضاف التقرير أن "البرنامج يحتاج إلى 51 مليون دولار إضافية لضمان استمرار عملياته حتى نهاية 2026، إضافة إلى 8 ملايين دولار لتوفير وجبات مدرسية يومية لنحو 500 ألف طفل أردني ولاجئ".
وأشار التقرير إلى "عودة نحو 172 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى سوريا، بين ديسمبر/ كانون الأول 2024 ونوفمبر/ تشرين الثاني 2025، إلا أن الأردن يبقى ثاني أعلى بلد من حيث عدد اللاجئين بالنسبة لحجم السكان"، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية، اليوم الأحد.
وفي نوفمبر 2025، قدم البرنامج مساعدات غذائية ونقدية مخفّضة لـ230 ألف لاجئ، بواقع 15 دينارا أردنيا (21 دولارا) لكل فرد شهريا، فيما يعاني ثلث اللاجئين من انعدام الأمن الغذائي.
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2024
مفوضية اللاجئين في الأردن تحصل على 14% فقط من متطلباتها المالية خلال شهرين
22 مارس 2024, 10:01 GMT

وأظهرت نتائج مراقبة الأمن الغذائي للربع الثالث من 2025، أن "نصف اللاجئين في المخيمات و81% في المجتمعات يعانون من انعدام الأمن الغذائي، رغم أن نصف المقيمين في المخيمات وثلاثة أرباع المقيمين في المجتمعات يخططون للبقاء في الأردن، لعام إضافي".

وأشار التقرير إلى تراجع فرص العمل وارتفاع الديون لدى الأسر اللاجئة، ما أدى إلى انخفاض الإنفاق على الغذاء مقارنة بالسنوات السابقة.
معرض الخريف الذهبي للصناعات الغذائية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
"فاو" تؤكد انخفاض أسعار الأغذية العالمية في سبتمبر 2025
3 أكتوبر, 12:46 GMT
ويقدم برنامج الأغذية العالمي دعما شهريا لنحو 720 ألف شخص عبر التحويلات النقدية وبرامج التغذية المدرسية، لكنه اضطر لتخفيض قيمة المساعدات بسبب انخفاض التمويل.
وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الأردنية، يوزع البرنامج وجبات صحية لأكثر من 500 ألف طالب، منهم 115 ألف شخص في المخيمات، كجزء من جهود مكافحة سوء التغذية وتشجيع استمرار الدراسة، مع تحذير من أن أي عجز في التمويل سيهدد الأطفال بفقدان مصدر غذائي أساسي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала