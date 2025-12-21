https://sarabic.ae/20251221/الأغذية-العالمي-يحذر-دعم-اللاجئين-في-الأردن-مهدد-بالنقص-بحلول-مارس-2026-1108415940.html

"الأغذية العالمي" يحذر: دعم اللاجئين في الأردن مهدد بالنقص بحلول مارس 2026

"الأغذية العالمي" يحذر: دعم اللاجئين في الأردن مهدد بالنقص بحلول مارس 2026

كشف تقرير لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن، أن "التمويل الحالي لا يكفي لتغطية المساعدات الغذائية والنقدية للاجئين، سوى حتى نهاية مارس/ آذار 2026".

وأضاف التقرير أن "البرنامج يحتاج إلى 51 مليون دولار إضافية لضمان استمرار عملياته حتى نهاية 2026، إضافة إلى 8 ملايين دولار لتوفير وجبات مدرسية يومية لنحو 500 ألف طفل أردني ولاجئ".وأشار التقرير إلى "عودة نحو 172 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى سوريا، بين ديسمبر/ كانون الأول 2024 ونوفمبر/ تشرين الثاني 2025، إلا أن الأردن يبقى ثاني أعلى بلد من حيث عدد اللاجئين بالنسبة لحجم السكان"، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية، اليوم الأحد.وفي نوفمبر 2025، قدم البرنامج مساعدات غذائية ونقدية مخفّضة لـ230 ألف لاجئ، بواقع 15 دينارا أردنيا (21 دولارا) لكل فرد شهريا، فيما يعاني ثلث اللاجئين من انعدام الأمن الغذائي.وأشار التقرير إلى تراجع فرص العمل وارتفاع الديون لدى الأسر اللاجئة، ما أدى إلى انخفاض الإنفاق على الغذاء مقارنة بالسنوات السابقة.وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الأردنية، يوزع البرنامج وجبات صحية لأكثر من 500 ألف طالب، منهم 115 ألف شخص في المخيمات، كجزء من جهود مكافحة سوء التغذية وتشجيع استمرار الدراسة، مع تحذير من أن أي عجز في التمويل سيهدد الأطفال بفقدان مصدر غذائي أساسي.

