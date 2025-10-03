"فاو" تؤكد انخفاض أسعار الأغذية العالمية في سبتمبر 2025

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
On air
13:05 GMT
1 د
On air
13:35 GMT
1 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"ضغوط من الوسطاء على حركة حماس للموافقة على خطة ترامب"، مصير المشاركين في أسطول الصمود بعد اعتقال إسرائيل لهم
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251003/فاو-تؤكد-انخفاض-أسعار-الأغذية-العالمية-في-سبتمبر-2025-1105577144.html
"فاو" تؤكد انخفاض أسعار الأغذية العالمية في سبتمبر 2025
"فاو" تؤكد انخفاض أسعار الأغذية العالمية في سبتمبر 2025
سبوتنيك عربي
ذكرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، اليوم الجمعة، أن أسعار السلع الغذائية العالمية انخفضت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي. 03.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-03T12:46+0000
2025-10-03T12:46+0000
أخبار فرنسا
أخبار ألمانيا
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101389/28/1013892817_0:205:2915:1844_1920x0_80_0_0_1840e5385fe5bb3e2b5d8b245a5c9407.jpg
وأفادت المنظمة الأممية، في تقرير لها مساء اليوم الجمعة، بأن انخفاض أسعار الأغذية العالمية في سبتمبر/ أيلول الماضي، يعود إلى هبوط أسعار السكر ومنتجات الألبان، متجاوزة ارتفاع أسعار اللحوم.وأوضحت أن متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في سلة من السلع الغذائية المتداولة دوليا، قد بلغ 128.8 نقطة في سبتمبر الماضي، بانخفاض عن قراءة معدّلة بلغت 129.7 نقطة، في شهر أغسطس/ آب الماضي.يتوازى ذلك مع ارتفاع المؤشر 3.4 بالمئة عن الشهر ذاته من العام الماضي، مسجلا انخفاضا بنحو 20 % من مستوى قياسي سُجل في مارس/ آذار 2022.ويشار إلى أنه في شهر مارس الماضي، أعلنت منظمة (الفاو)، عن رفع تقديراتها لإنتاج الحبوب عالميًا في الموسم المنقضي (2024) إلى 2842 مليون طن، مسجلةً ارتفاعا طفيفا مقارنة بعام 2023.وأوضحت المنظمة أن مؤشر أسعار الغذاء، الذي يرصد التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لمجموعة من السلع الغذائية، بلغ 127.1 نقطة في فبراير/ شباط الماضي، بزيادة 1.6% عن يناير/ كانون الثاني الماضي، وارتفاعًا بنسبة 8.2% مقارنة بذات الشهر من العام الماضي.وتوقعت الـ"فاو" زيادة متواضعة في إنتاج القمح العالمي للعام 2025، حيث من المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 796 مليون طن، بزيادة 1% عن العام السابق، كما توقعت المنظمة أن يصل إنتاج الأرز إلى مستوى قياسي يبلغ 543 مليون طن (بمكافئ الأرز المطحون) في موسم 2024/2025، بسبب الظروف المناخية المواتية في الهند وكمبوديا وميانمار.
https://sarabic.ae/20240706/أسعار-الغذاء-تستقر-عالميا-خلال-شهر-يونيو-الماضي-1090537693.html
أخبار فرنسا
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101389/28/1013892817_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_e6684f6f78674c1cc9301b46867b8e6e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا , أخبار ألمانيا, العالم, الأخبار
أخبار فرنسا , أخبار ألمانيا, العالم, الأخبار

"فاو" تؤكد انخفاض أسعار الأغذية العالمية في سبتمبر 2025

12:46 GMT 03.10.2025
© Sputnik . Artjem Jitinev / الانتقال إلى بنك الصورمعرض "الخريف الذهبي" للصناعات الغذائية
معرض الخريف الذهبي للصناعات الغذائية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
© Sputnik . Artjem Jitinev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ذكرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، اليوم الجمعة، أن أسعار السلع الغذائية العالمية انخفضت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأفادت المنظمة الأممية، في تقرير لها مساء اليوم الجمعة، بأن انخفاض أسعار الأغذية العالمية في سبتمبر/ أيلول الماضي، يعود إلى هبوط أسعار السكر ومنتجات الألبان، متجاوزة ارتفاع أسعار اللحوم.
وأوضحت أن متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في سلة من السلع الغذائية المتداولة دوليا، قد بلغ 128.8 نقطة في سبتمبر الماضي، بانخفاض عن قراءة معدّلة بلغت 129.7 نقطة، في شهر أغسطس/ آب الماضي.
يتوازى ذلك مع ارتفاع المؤشر 3.4 بالمئة عن الشهر ذاته من العام الماضي، مسجلا انخفاضا بنحو 20 % من مستوى قياسي سُجل في مارس/ آذار 2022.
برنامج الأغذية العالمي يحذر من نفاذ مخزون الغذاء في متاجر قطاع غزة خلال 5 أيام وأزمة الخبز تفاقم معاناة الأهالي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
استقرار أسعار الغذاء عالميا خلال شهر يونيو الماضي
6 يوليو 2024, 07:50 GMT
ويشار إلى أنه في شهر مارس الماضي، أعلنت منظمة (الفاو)، عن رفع تقديراتها لإنتاج الحبوب عالميًا في الموسم المنقضي (2024) إلى 2842 مليون طن، مسجلةً ارتفاعا طفيفا مقارنة بعام 2023.

وقالت المنظمة، في تقرير لها، إن مؤشر أسعار السلع الغذائية العالمية شهد ارتفاعًا ملحوظًا، في فبراير/ شباط الماضي، مدفوعًا بزيادات في أسعار السكر ومنتجات الألبان والزيوت النباتية، بينما انخفضت أسعار اللحوم والأرز.

وأوضحت المنظمة أن مؤشر أسعار الغذاء، الذي يرصد التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لمجموعة من السلع الغذائية، بلغ 127.1 نقطة في فبراير/ شباط الماضي، بزيادة 1.6% عن يناير/ كانون الثاني الماضي، وارتفاعًا بنسبة 8.2% مقارنة بذات الشهر من العام الماضي.
وتوقعت الـ"فاو" زيادة متواضعة في إنتاج القمح العالمي للعام 2025، حيث من المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 796 مليون طن، بزيادة 1% عن العام السابق، كما توقعت المنظمة أن يصل إنتاج الأرز إلى مستوى قياسي يبلغ 543 مليون طن (بمكافئ الأرز المطحون) في موسم 2024/2025، بسبب الظروف المناخية المواتية في الهند وكمبوديا وميانمار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала