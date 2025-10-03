https://sarabic.ae/20251003/فاو-تؤكد-انخفاض-أسعار-الأغذية-العالمية-في-سبتمبر-2025-1105577144.html

"فاو" تؤكد انخفاض أسعار الأغذية العالمية في سبتمبر 2025

"فاو" تؤكد انخفاض أسعار الأغذية العالمية في سبتمبر 2025

سبوتنيك عربي

ذكرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، اليوم الجمعة، أن أسعار السلع الغذائية العالمية انخفضت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي. 03.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-03T12:46+0000

2025-10-03T12:46+0000

2025-10-03T12:46+0000

أخبار فرنسا

أخبار ألمانيا

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101389/28/1013892817_0:205:2915:1844_1920x0_80_0_0_1840e5385fe5bb3e2b5d8b245a5c9407.jpg

وأفادت المنظمة الأممية، في تقرير لها مساء اليوم الجمعة، بأن انخفاض أسعار الأغذية العالمية في سبتمبر/ أيلول الماضي، يعود إلى هبوط أسعار السكر ومنتجات الألبان، متجاوزة ارتفاع أسعار اللحوم.وأوضحت أن متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في سلة من السلع الغذائية المتداولة دوليا، قد بلغ 128.8 نقطة في سبتمبر الماضي، بانخفاض عن قراءة معدّلة بلغت 129.7 نقطة، في شهر أغسطس/ آب الماضي.يتوازى ذلك مع ارتفاع المؤشر 3.4 بالمئة عن الشهر ذاته من العام الماضي، مسجلا انخفاضا بنحو 20 % من مستوى قياسي سُجل في مارس/ آذار 2022.ويشار إلى أنه في شهر مارس الماضي، أعلنت منظمة (الفاو)، عن رفع تقديراتها لإنتاج الحبوب عالميًا في الموسم المنقضي (2024) إلى 2842 مليون طن، مسجلةً ارتفاعا طفيفا مقارنة بعام 2023.وأوضحت المنظمة أن مؤشر أسعار الغذاء، الذي يرصد التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لمجموعة من السلع الغذائية، بلغ 127.1 نقطة في فبراير/ شباط الماضي، بزيادة 1.6% عن يناير/ كانون الثاني الماضي، وارتفاعًا بنسبة 8.2% مقارنة بذات الشهر من العام الماضي.وتوقعت الـ"فاو" زيادة متواضعة في إنتاج القمح العالمي للعام 2025، حيث من المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 796 مليون طن، بزيادة 1% عن العام السابق، كما توقعت المنظمة أن يصل إنتاج الأرز إلى مستوى قياسي يبلغ 543 مليون طن (بمكافئ الأرز المطحون) في موسم 2024/2025، بسبب الظروف المناخية المواتية في الهند وكمبوديا وميانمار.

https://sarabic.ae/20240706/أسعار-الغذاء-تستقر-عالميا-خلال-شهر-يونيو-الماضي-1090537693.html

أخبار فرنسا

أخبار ألمانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فرنسا , أخبار ألمانيا, العالم, الأخبار