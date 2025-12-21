https://sarabic.ae/20251221/بمئات-السيارات-إضاءة-شجرة-الأعياد-في-كراسنويارسك-الروسية-فيديو-1108425932.html
بمئات السيارات.. إضاءة "شجرة الأعياد" في كراسنويارسك الروسية.. فيديو
أُضيئت شجرة مكونة من 500 سيارة في كراسنويارسك الروسية، وذلك في مشهد ملفت للأنظار تشكل من تجمع أنوار السيارات التي توزعت على شكل شجرة عيد الميلاد.
وتبين المشاهد السيارات المتجمعة والبالغ عددها 500 سيارة في كراسنويارسك الروسية، مشكلة أنوار ساطعة على شكل شجرة عيد الميلاد.وخطفت زينة وأضواء عيد الميلاد أنظار سكان العاصمة الروسية موسكو، بعدما تزيّنت الشوارع والمباني بالأضواء والزينة الملوّنة، إلى جانب انتشار أكشاك بيع الهدايا ومستلزمات الاحتفال بـ"الكريسماس" في مختلف أنحاء المدينة.وتحتضن العاصمة الروسية واحدة من أبرز فعالياتها الشتوية مع انطلاق مهرجان "الرحلة إلى عيد الميلاد" خلال الفترة من 12 ديسمبر/ كانون الأول 2025 وحتى 11 يناير/ كانون الثاني 2026، في إطار مشروع "الشتاء في موسكو"، الذي يحوّل المدينة على مدى شهر كامل إلى فضاء احتفالي مفتوح يجمع بين التقاليد العريقة وروح الأعياد المعاصرة. وخلال أيام المهرجان، تتزين شوارع وساحات موسكو بالأضواء المتلألئة والديكورات الموسمية، فيما تنتشر روائح المخبوزات
