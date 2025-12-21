https://sarabic.ae/20251221/حماس-ندعو-الوسطاء-للضغط-على-إسرائيل-لبدء-عملية-إعمار-حقيقية-لقطاع-غزة-1108422827.html

"حماس": ندعو الوسطاء للضغط على إسرائيل لبدء عملية إعمار حقيقية لقطاع غزة

أكدت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الأحد، أن "تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية، المتمثل في سقوط قتلى فلسطينيين بشكل يومي، يشكل امتدادا لخرق اتفاق وقف إطلاق النار... 21.12.2025, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102035/15/1020351594_0:37:1000:600_1920x0_80_0_0_a42111af04a98d5e869be9e8532b696f.jpg

وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، في بيان، إن "ما جرى صباحا في حي الشجاعية يعكس استمرار هذه الخروقات"، محذرا من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.ودعا قاسم الوسطاء إلى "تحرك جاد لوقف الانتهاكات والضغط على الاحتلال للشروع في إعمار حقيقي لغزة، بدل استمرار معاناة السكان وسقوط الضحايا نتيجة القصف وانهيار المباني، وغرق الخيام والبرد في ظل غياب وسائل التدفئة".وقُتل 3 فلسطينيين، صباح اليوم الأحد، جراء استهداف القوات الإسرائيلية حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، في استمرار لخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".وأفادت مصادر طبية بـ"مقتل مواطن إثر قصف طائرة مسيّرة تجمعا للأهالي بقنبلة في الحي، فيما قُتل آخران جراء استهداف الطائرات الإسرائيلية قرب محطة الشوا للمحروقات في شارع المنصورة".وبذلك ترتفع حصيلة القتلى والجرحى منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 إلى 404 قتلى و1108 مصابين.واندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بعدما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتضمّن وقفاً مؤقتاً للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.

