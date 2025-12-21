https://sarabic.ae/20251221/فيودور-تيوتشيف-حارس-أسرار-الليل-وصائد-الهمسات-الكونية-في-الشعر--1108423483.html

فيودور تيوتشيف.. حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر

في حلقة اليوم من برنامج "الإنسان والثقافة"، الذكرى الـ222 لميلاد الشاعر والدبلوماسي والمفكر الروسي فيودور تيوتشيف. 21.12.2025, سبوتنيك عربي

نتحدث في حلقة اليوم عن الذكرى الـ222 لميلاد الشاعر والدبلوماسي والمفكر الروسي فيودور إيفانوفيتش تيوتشيف، الذي ولد في 5 ديسمبر/ كانون أول عام 1803، في قرية أفستوغ بمقاطعة أريول الروسية، في أسرة من النبلاء.هو الرجل الذي عاش بين عالمين، عالم الصالونات الدبلوماسية في ميونخ وتورينو، حيث صخب السياسة وخيوط المكائد، وعالم الليل الروحي، حيث صمت الكون المهيب وحوار النجوم مع الذات.تيوتشيف، الذي قال ذات مرة: "لا يمكن فهم روسيا بالعقل، ولا قياسها بالمعيار الشائع، إنها ذات طابع خاص، لا يمكن للمرء إلا أن يؤمن بروسيا".وعن هذا الموضوع، يقول الباحث في تاريخ الثقافة الروسية الدكتور رمزي الأنصاري، في حديث لبرنامجنا:وأشار الأنصاري إلى أن "الدبلوماسية لم تكن مجرد وظيفة لتيتوتشيف، بل كانت عدسة رؤيته للعالم، حوّلته من شاعرغنائي تقليدي إلى شاعر فيلسوف ومفكر جيوبوليتيكي ينظم الشعر. لذلك، يُقرأ تيوتشيف غالبًا كشاعر لحظات التحول التاريخي الكبرى وأسرار الوجود الروسي، شعره هو الدبلوماسية الروحية لروسيا، في حوارها المصيري مع الغرب ومع القدر".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

