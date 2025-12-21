عربي
مسؤول أممي يتوقع عودة مليون لاجئ إلى سوريا في 2026
مسؤول أممي يتوقع عودة مليون لاجئ إلى سوريا في 2026
مسؤول أممي يتوقع عودة مليون لاجئ إلى سوريا في 2026

18:56 GMT 21.12.2025
قوافل اللاجئين السوريين العائدين من لبنان تصل سوريا
توقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عودة نحو مليون لاجئ سوري إلى بلادهم خلال عام 2026.
ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الأحد، عن غونزالو فارغاس يوسا، ممثل المفوضية في سوريا، توقعه عودة مليون لاجئ في العام المقبل، وذلك في ظل التعافي التدريجي الذي تشهده سوريا عقب رحيل نظام الرئيس السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.
وقال غونزالو فارغاس يوسا إن "نحو 1.3 مليون لاجئ سوري عادوا بالفعل إلى بلادهم منذ ديسمبر 2024، إضافة إلى نحو مليونَي شخص من النازحين داخلياً الذين عادوا إلى مناطقهم الأصلية".
وأكد المسؤول الأممي أن "ذلك يعني أن أكثر من 3 ملايين سوري عادوا، خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا، إلى مناطقهم في بلد أنهكته الحرب على المستويات الاقتصادية والبنيوية والخدمية".
دمشق: أكثر من 400 ألف لاجئ عادوا إلى سوريا منذ ديسمبر الماضي
8 يونيو, 21:37 GMT
دمشق: أكثر من 400 ألف لاجئ عادوا إلى سوريا منذ ديسمبر الماضي
8 يونيو, 21:37 GMT
وأوضح يوسا إنه "كان في سوريا قبل أشهر قليلة من سقوط نظام الأسد وشهد عن قرب مرحلة الانتقال السياسي في البلاد، وأشار إلى أن الخوف الذي كان يهيمن على المجتمع السوري قد تراجع بسرعة، ليحل محله شعور واسع بالأمل".
وفي السياق نفسه، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد، في الخامس عشر من الشهر الجاري، أن 380 ألف نازح سوري عادوا إلى سوريا منذ يوليو/ تمّوز 2025، في إطار خطة العودة الآمنة التي أطلقتها الحكومة اللبنانية.
وكتبت الوزيرة، عبر حسابها الرسمي على منصة تواصل اجتماعي، عقب اجتماع للجنة خطة لبنان للاستجابة بحضور نائب رئيس الوزراء طارق متري: "في إطار تنفيذ خطة العودة الآمنة التي أطلقتها اللجنة الوزارية المكلفة منذ يوليو/تموز 2025، عاد حتى تاريخه 380 ألف نازح سوري إلى بلدهم، وتم شطبهم نهائياً من قاعدة بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".
وأضافت الوزيرة أن نحو 74 ألف نازح آخرين أعربوا عن رغبتهم في العودة قبل نهاية العام الحالي، مشيرة إلى أن هذا التقدم يعكس "التزام الحكومة الراسخ بضمان عودة مستدامة للنازحين إلى سوريا، ويؤكد فعالية الشراكة مع الجهات الوطنية والدولية المعنية".
وكانت المرحلة الأولى من خطة الحكومة اللبنانية لعودة النازحين السوريين قد انطلقت نهاية يوليو/تموز الماضي، بالتنسيق بين المديرية العامة للأمن العام اللبناني والسلطات السورية، وذلك عبر معبر المصنع الحدودي اللبناني.
