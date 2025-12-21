https://sarabic.ae/20251221/مسؤول-أممي-يتوقع-عودة-مليون-لاجئ-إلى-سوريا-في-2026-1108440186.html

مسؤول أممي يتوقع عودة مليون لاجئ إلى سوريا في 2026

مسؤول أممي يتوقع عودة مليون لاجئ إلى سوريا في 2026

سبوتنيك عربي

توقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عودة نحو مليون لاجئ سوري إلى بلادهم خلال عام 2026. 21.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-21T18:56+0000

2025-12-21T18:56+0000

2025-12-21T18:56+0000

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0f/1088854717_114:0:1021:510_1920x0_80_0_0_ad6172b3c2b81a1eb3667cd11c789138.jpg

ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الأحد، عن غونزالو فارغاس يوسا، ممثل المفوضية في سوريا، توقعه عودة مليون لاجئ في العام المقبل، وذلك في ظل التعافي التدريجي الذي تشهده سوريا عقب رحيل نظام الرئيس السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.وقال غونزالو فارغاس يوسا إن "نحو 1.3 مليون لاجئ سوري عادوا بالفعل إلى بلادهم منذ ديسمبر 2024، إضافة إلى نحو مليونَي شخص من النازحين داخلياً الذين عادوا إلى مناطقهم الأصلية".وأوضح يوسا إنه "كان في سوريا قبل أشهر قليلة من سقوط نظام الأسد وشهد عن قرب مرحلة الانتقال السياسي في البلاد، وأشار إلى أن الخوف الذي كان يهيمن على المجتمع السوري قد تراجع بسرعة، ليحل محله شعور واسع بالأمل".وكتبت الوزيرة، عبر حسابها الرسمي على منصة تواصل اجتماعي، عقب اجتماع للجنة خطة لبنان للاستجابة بحضور نائب رئيس الوزراء طارق متري: "في إطار تنفيذ خطة العودة الآمنة التي أطلقتها اللجنة الوزارية المكلفة منذ يوليو/تموز 2025، عاد حتى تاريخه 380 ألف نازح سوري إلى بلدهم، وتم شطبهم نهائياً من قاعدة بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".وكانت المرحلة الأولى من خطة الحكومة اللبنانية لعودة النازحين السوريين قد انطلقت نهاية يوليو/تموز الماضي، بالتنسيق بين المديرية العامة للأمن العام اللبناني والسلطات السورية، وذلك عبر معبر المصنع الحدودي اللبناني.

https://sarabic.ae/20250608/دمشق-أكثر-من-400-ألف-لاجئ-عادوا-إلى-سوريا-منذ-ديسمبر-الماضي-1101462204.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار