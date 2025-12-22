https://sarabic.ae/20251222/البرلمان-التركي-يوافق-على-تمديد-مهمة-قواته-المسلحة-في-ليبيا-لعامين-إضافيين-1108473008.html
البرلمان التركي يوافق على تمديد مهمة قواته المسلحة في ليبيا لعامين إضافيين
أقرّ البرلمان التركي، اليوم الاثنين، تمديد مهمة القوات المسلحة التركية في ليبيا لمدة عامين إضافيين، اعتبارا من 2 يناير/كانون الثاني 2026. 22.12.2025, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101675/01/1016750184_0:422:5298:3402_1920x0_80_0_0_b45b18de8004508aa302d4b7045c6a20.jpg
وجاء القرار عقب تصويت أعضاء البرلمان على مذكرة مقدمة من رئاسة الجمهورية تطلب تمديد بقاء القوات التركية في ليبيا لمدة 24 شهرا أخرى.يُذكر أن تركيا أرسلت قواتها إلى ليبيا في 2 يناير/كانون الثاني 2020 استنادا إلى المادة 92 من الدستور، وذلك عقب توقيع مذكرتي تفاهم مع حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فائز السراج في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري وتحديد الصلاحيات البحرية.ومنذ ذلك الحين، يتم تجديد تفويض القوات التركية المتمركزة في غرب ليبيا كل عامين، بناءً على مذكرة رئاسية تعرض على البرلمان للمصادقة.
https://sarabic.ae/20200105/أردوغان-يعلن-رسميا-تحرك-قوات-الجيش-التركي-إلى-ليبيا-1043966074.html
أقرّ البرلمان التركي، اليوم الاثنين، تمديد مهمة القوات المسلحة التركية في ليبيا لمدة عامين إضافيين، اعتبارا من 2 يناير/كانون الثاني 2026.
وجاء القرار عقب تصويت أعضاء البرلمان على مذكرة مقدمة من رئاسة الجمهورية تطلب تمديد بقاء القوات التركية في ليبيا لمدة 24 شهرا أخرى.
وكانت الرئاسة التركية قد أحالت في 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري المذكرة إلى البرلمان، مبينة أن "الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا هو حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي"، وفق ما أفادت به وكالة "الأناضول".
يُذكر أن تركيا أرسلت قواتها إلى ليبيا
في 2 يناير/كانون الثاني 2020 استنادا إلى المادة 92 من الدستور، وذلك عقب توقيع مذكرتي تفاهم مع حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فائز السراج في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري وتحديد الصلاحيات البحرية.
ومنذ ذلك الحين، يتم تجديد تفويض القوات التركية المتمركزة في غرب ليبيا
كل عامين، بناءً على مذكرة رئاسية تعرض على البرلمان للمصادقة.