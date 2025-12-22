الداخلية السورية: ضبط صواريخ "سام-7" خلال مداهمة أمنية في إحدى المحافظات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
12:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:39 GMT
21 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
وعبء مالي ضخم على أوروبا حال استمرار دعم أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:44 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
17:42 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: روسيا جدية في موقفها من تسوية الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: محاربة "داعش" هي وسيلة أما الغاية فهي السيطرة وإعادة التموضع الجيوسياسي
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الداخلية السورية: ضبط صواريخ "سام-7" خلال مداهمة أمنية في إحدى المحافظات
الداخلية السورية: ضبط صواريخ "سام-7" خلال مداهمة أمنية في إحدى المحافظات
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

أعلنت مديرية الأمن الداخلي السورية، اليوم الاثنين، تنفيذ "عملية مداهمة دقيقة لأحد المنازل، نتج عنها ضبط صواريخ من نوع "سام-7" كانت معدة للتهريب إلى خارج البلاد".
ووفقا لبيان وزارة الداخلية، الذي نشرته عبر قناتها الرسمية على "تلغرام": "نفذت مديرية الأمن الداخلي في مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور السورية، مداهمة لمنزل أحد المواطنين تم من خلالها ضبط صورايخ من نوع "سام-7"، كانت تعد للتهريب خارج البلاد".

وأضاف البيان أنه "تم مصادرة الأسلحة المضبوطة، وأن الجهات المختصة شرعت فورا في إجراء التحقيقات اللازمة لتعقب جميع المتورطين في الواقعة، تمهيدا لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة".

وشددت الوزارة على "التزامها المستمر بمكافحة جميع أشكال التهريب والأنشطة غير القانونية، مؤكدة اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لصون أمن البلاد وضمان استقرارها".
وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، يوم أمس الأحد، تمكنها من تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة) بالكامل، وإلقاء القبض على متزعمها وستة من عناصرها، خلال عملية أمنية نفذت في منطقة داريا غربي العاصمة.
وقال قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق، العميد أحمد الدالاتي، في تصريح نشرته قناة وزارة الداخلية الرسمية على "تلغرام" ونقلته وكالة الأنباء السورية (سانا): "إن وحدات الأمن الداخلي، وبالتعاون الوثيق مع جهاز الاستخبارات العامة، نفذت عملية أمنية محكمة استهدفت وكراً لتنظيم داعش الإرهابي في داريا، بعد رصد دقيق ومتابعة مستمرة استمرت أسابيع لتحركات عناصره".
وأضاف العميد الدالاتي أن "العملية أسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة التي كانت معدة لتنفيذ عمليات إرهابية"، مؤكدا أن "العملية تمت بأعلى درجات الاحترافية والدقة مع الحفاظ التام على سلامة المدنيين".
