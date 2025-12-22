https://sarabic.ae/20251222/الداخلية-السورية-ضبط-صواريخ-سام-7-خلال-مداهمة-أمنية-في-إحدى-المحافظات-1108464196.html

الداخلية السورية: ضبط صواريخ "سام-7" خلال مداهمة أمنية في إحدى المحافظات

ووفقا لبيان وزارة الداخلية، الذي نشرته عبر قناتها الرسمية على "تلغرام": "نفذت مديرية الأمن الداخلي في مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور السورية، مداهمة لمنزل أحد المواطنين تم من خلالها ضبط صورايخ من نوع "سام-7"، كانت تعد للتهريب خارج البلاد".وشددت الوزارة على "التزامها المستمر بمكافحة جميع أشكال التهريب والأنشطة غير القانونية، مؤكدة اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لصون أمن البلاد وضمان استقرارها".وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، يوم أمس الأحد، تمكنها من تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة) بالكامل، وإلقاء القبض على متزعمها وستة من عناصرها، خلال عملية أمنية نفذت في منطقة داريا غربي العاصمة.وأضاف العميد الدالاتي أن "العملية أسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة التي كانت معدة لتنفيذ عمليات إرهابية"، مؤكدا أن "العملية تمت بأعلى درجات الاحترافية والدقة مع الحفاظ التام على سلامة المدنيين".

