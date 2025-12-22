https://sarabic.ae/20251222/الداخلية-السورية-ضبط-صواريخ-سام-7-خلال-مداهمة-أمنية-في-إحدى-المحافظات-1108464196.html
الداخلية السورية: ضبط صواريخ "سام-7" خلال مداهمة أمنية في إحدى المحافظات
الداخلية السورية: ضبط صواريخ "سام-7" خلال مداهمة أمنية في إحدى المحافظات
أعلنت مديرية الأمن الداخلي السورية، اليوم الاثنين، تنفيذ "عملية مداهمة دقيقة لأحد المنازل، نتج عنها ضبط صواريخ من نوع "سام-7" كانت معدة للتهريب إلى خارج...
ووفقا لبيان وزارة الداخلية، الذي نشرته عبر قناتها الرسمية على "تلغرام": "نفذت مديرية الأمن الداخلي في مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور السورية، مداهمة لمنزل أحد المواطنين تم من خلالها ضبط صورايخ من نوع "سام-7"، كانت تعد للتهريب خارج البلاد".وشددت الوزارة على "التزامها المستمر بمكافحة جميع أشكال التهريب والأنشطة غير القانونية، مؤكدة اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لصون أمن البلاد وضمان استقرارها".وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، يوم أمس الأحد، تمكنها من تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة) بالكامل، وإلقاء القبض على متزعمها وستة من عناصرها، خلال عملية أمنية نفذت في منطقة داريا غربي العاصمة.وأضاف العميد الدالاتي أن "العملية أسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة التي كانت معدة لتنفيذ عمليات إرهابية"، مؤكدا أن "العملية تمت بأعلى درجات الاحترافية والدقة مع الحفاظ التام على سلامة المدنيين".
الأخبار
ووفقا لبيان وزارة الداخلية، الذي نشرته عبر قناتها الرسمية على "تلغرام": "نفذت مديرية الأمن الداخلي في مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور السورية، مداهمة لمنزل أحد المواطنين تم من خلالها ضبط صورايخ من نوع "سام-7"، كانت تعد للتهريب خارج البلاد".
وأضاف البيان أنه "تم مصادرة الأسلحة المضبوطة، وأن الجهات المختصة شرعت فورا في إجراء التحقيقات اللازمة لتعقب جميع المتورطين في الواقعة، تمهيدا لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة".
وشددت الوزارة على "التزامها المستمر بمكافحة جميع أشكال التهريب والأنشطة غير القانونية، مؤكدة اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لصون أمن البلاد وضمان استقرارها".
وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، يوم أمس الأحد، تمكنها من تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة) بالكامل، وإلقاء القبض على متزعمها وستة من عناصرها، خلال عملية أمنية نفذت في منطقة داريا غربي العاصمة.
وقال قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق، العميد أحمد الدالاتي، في تصريح نشرته قناة وزارة الداخلية الرسمية على "تلغرام" ونقلته وكالة الأنباء السورية (سانا): "إن وحدات الأمن الداخلي، وبالتعاون الوثيق مع جهاز الاستخبارات العامة، نفذت عملية أمنية محكمة استهدفت وكراً لتنظيم داعش الإرهابي في داريا، بعد رصد دقيق ومتابعة مستمرة استمرت أسابيع لتحركات عناصره".
وأضاف العميد الدالاتي أن "العملية أسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة التي كانت معدة لتنفيذ عمليات إرهابية"، مؤكدا أن "العملية تمت بأعلى درجات الاحترافية والدقة مع الحفاظ التام على سلامة المدنيين".