الأمم المتحدة: تفكيك الإنتاج الضخم للكبتاغون في سوريا بعد رحيل الأسد

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
12:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:39 GMT
21 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
وعبء مالي ضخم على أوروبا حال استمرار دعم أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:44 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
17:42 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الأمم المتحدة: تفكيك الإنتاج الضخم للكبتاغون في سوريا بعد رحيل الأسد
الأمم المتحدة: تفكيك الإنتاج الضخم للكبتاغون في سوريا بعد رحيل الأسد
سبوتنيك عربي
كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، عن تفكيك الإنتاج الواسع لمخدر الـ"كبتاغون" في سوريا، بعد مرور عام على رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار... 22.12.2025, سبوتنيك عربي
الأمم المتحدة: تفكيك الإنتاج الضخم للكبتاغون في سوريا بعد رحيل الأسد

كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، عن تفكيك الإنتاج الواسع لمخدر الـ"كبتاغون" في سوريا، بعد مرور عام على رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وأشار مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في تقريره أن "السلطات السورية أغلقت منذ ديسمبر(كانون الأول) 2024، نحو 15 مختبرا صناعيا، و13 منشأة أصغر كانت تُستخدم للتخزين".
ويرى المكتب، في تقريره، أن إنتاج "الكبتاغون" على نطاق محدود ما زال قائما داخل سوريا، وفي بعض الدول المجاورة".
وحذّر التقرير الأممي من "احتمال اتجاه المتعاطين في المنطقة إلى مخدرات اصطناعية أخرى، مثل الـ"ميثامفيتامين"، عقب تفكيك صناعة الـ"كبتاغون" داخل سوريا".
ورغم ذلك، نقل التقرير عن خبراء أممين، أن "المواد المنشطة، التي تُسوَّق تحت اسم "الكبتاغون" ما تزال تهيمن على سوق المخدرات في الشرق الأوسط، بحسب خبراء أمميين، في ظل استمرار ضبط كميات كبيرة من الحبوب التي يُعتقد أن مصدرها سوريا".
