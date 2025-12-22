https://sarabic.ae/20251222/الأمم-المتحدة-تفكيك-الإنتاج-الضخم-للكبتاغون-في-سوريا-بعد-رحيل-الأسد-1108459063.html
الأمم المتحدة: تفكيك الإنتاج الضخم للكبتاغون في سوريا بعد رحيل الأسد
الأمم المتحدة: تفكيك الإنتاج الضخم للكبتاغون في سوريا بعد رحيل الأسد
كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، عن تفكيك الإنتاج الواسع لمخدر الـ"كبتاغون" في سوريا، بعد مرور عام على رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار...
وأشار مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في تقريره أن "السلطات السورية أغلقت منذ ديسمبر(كانون الأول) 2024، نحو 15 مختبرا صناعيا، و13 منشأة أصغر كانت تُستخدم للتخزين".ويرى المكتب، في تقريره، أن إنتاج "الكبتاغون" على نطاق محدود ما زال قائما داخل سوريا، وفي بعض الدول المجاورة".ورغم ذلك، نقل التقرير عن خبراء أممين، أن "المواد المنشطة، التي تُسوَّق تحت اسم "الكبتاغون" ما تزال تهيمن على سوق المخدرات في الشرق الأوسط، بحسب خبراء أمميين، في ظل استمرار ضبط كميات كبيرة من الحبوب التي يُعتقد أن مصدرها سوريا".
الأمم المتحدة: تفكيك الإنتاج الضخم للكبتاغون في سوريا بعد رحيل الأسد
كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، عن تفكيك الإنتاج الواسع لمخدر الـ"كبتاغون" في سوريا، بعد مرور عام على رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وأشار مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في تقريره أن "السلطات السورية أغلقت منذ ديسمبر(كانون الأول) 2024، نحو 15 مختبرا صناعيا، و13 منشأة أصغر كانت تُستخدم للتخزين".
ويرى المكتب، في تقريره
، أن إنتاج "الكبتاغون" على نطاق محدود ما زال قائما داخل سوريا، وفي بعض الدول المجاورة".
وحذّر التقرير الأممي من "احتمال اتجاه المتعاطين في المنطقة إلى مخدرات اصطناعية أخرى، مثل الـ"ميثامفيتامين"، عقب تفكيك صناعة الـ"كبتاغون" داخل سوريا".
ورغم ذلك، نقل التقرير عن خبراء أممين، أن "المواد المنشطة، التي تُسوَّق تحت اسم "الكبتاغون" ما تزال تهيمن على سوق المخدرات في الشرق الأوسط، بحسب خبراء أمميين، في ظل استمرار ضبط كميات كبيرة من الحبوب التي يُعتقد أن مصدرها سوريا".