الداخلية المصرية تحبط أكبر عملية تهريب كبتاغون في تاريخ البلاد

الداخلية المصرية تحبط أكبر عملية تهريب كبتاغون في تاريخ البلاد

سبوتنيك عربي

وجهت الأجهزة الأمنية المصرية ضربة موجعة لتجارة المخدرات، إذ نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة بوزارة الداخلية في تفكيك تشكيل عصابي دولي شديد...

وفي بيان لوزارة الداخلية المصرية على مواقع التواصل الإجتماعي، أكدت الوزارة "القبض على 11 عنصرًا إجراميًا، منهم 9 يحملون جنسية دولة أجنبية، كانوا يخططون لتهريب كميات ضخمة من أقراص وبودرة الكبتاغون المخدر إلى دولة مجاورة". وكشفت التحريات أن العصابة استخدمت ورشة نجارة في دائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة كقاعدة سرية، حيث كانت تطحن أقراص الكبتاغون إلى بودرة وتخفيها داخل ترابيزات خشبية بتقنية الكبس لتفادي الأجهزة الأمنية.وتُقدر القيمة السوقية للمضبوطات في الدول المستهدفة بنحو 2.73 مليار جنيه مصري، مما يجعل هذه "الضبطية" الأضخم في تاريخ مكافحة المخدرات بمصر.وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت، نهاية الشهر قبل الماضي، عن "نجاح قوات الأمن في تصفية بؤرة إجرامية تضم 7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، في عملية أمنية نفذتها أجهزة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة".ووفقا للبيان، اتخذت البؤرة إحدى الجزر الواقعة بمجرى نهر النيل كمقر لنشاطها الإجرامي، مستغلة التضاريس للهروب من الملاحقات الأمنية، مع استخدام مراكب لتسهيل تنقلاتها، وحيازتها أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة لحماية نشاطها.وأردف: "عقب تقنين الإجراءات، تم رصد تحركات العناصر وتحديد مكانهم. وخلال استهدافهم، وقع تبادل لإطلاق النار، أسفر عن مصرع زعيم البؤرة و6 من أعضائها، وضبط باقي العناصر".وعُثر بحوزتهم، وفقا للبيان، على 60 كيلوغرامًا من مخدر الحشيش، و2 كيلوغرام من مخدر الهيروين، و16 قطعة سلاح ناري، إلى جانب كميات من الذخائر المتنوعة. وقُدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 10 ملايين جنيه.وأشارت الوزارة إلى أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تستمر الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة وضبط العناصر الإجرامية".

