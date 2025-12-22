https://sarabic.ae/20251222/الصومال-تشدد-إجراءاتها-الأمنية-قبيل-انتخابات-تاريخية-1108450000.html
الصومال تشدد إجراءاتها الأمنية قبيل إجراء "انتخابات تاريخية"
الصومال تشدد إجراءاتها الأمنية قبيل إجراء "انتخابات تاريخية"
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الأمن الصومالي عبد الله شيخ إسماعيل، نشر أكثر من 10 آلاف عنصر أمني في العاصمة مقديشو، استعدادًا للانتخابات المحلية المقررة الأسبوع المقبل، والتي تُعد... 22.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-22T07:23+0000
2025-12-22T07:23+0000
2025-12-22T07:27+0000
الصومال
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104510/42/1045104257_0:148:3115:1900_1920x0_80_0_0_9b30aeeac991dd5b031b7c4f4cd744d2.jpg
وتسعى الصومال، الواقعة شرقي أفريقيا، إلى تجاوز عقود من الصراع وعدم الاستقرار، في ظل مواجهتها تمردًا مسلحًا، وأزمات طبيعية متكررة.وكانت السلطات الصومالية، أطلقت في أبريل/ نيسان الماضي، عملية تسجيل الناخبين للمرة الأولى منذ عقود، في خطوة تمهّد للاقتراع العام وإنهاء نظام التصويت غير المباشر القائم على المحاصصة العشائرية، المعتمد منذ عام 1969.وفي السياق ذاته، أعلن قائد الشرطة الصومالية العميد أسد عثمان عبد الله، فرض قيود على الحركة في مقديشو يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لـ"ضمان إجراء الانتخابات في أجواء آمنة"، مؤكدًا اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين مراكز الاقتراع وتسهيل تصويت المواطنين، وفقا لوكالة الأنباء الصومالة "صونا".ويشارك في انتخابات 25 ديسمبر الجاري، التي تقاطعها قوى معارضة احتجاجا على ما تصفه بـ"إجراءات انتخابية أحادية" من قبل الحكومة الفيدرالية، أكثر من 1600 مرشح يتنافسون على 390 مقعدا في إقليم بنادر جنوب شرقي البلاد، فيما سجل نحو 400 ألف ناخب أسماءهم للمشاركة في الاقتراع.
https://sarabic.ae/20251123/ما-تداعيات-التصريحات-الإسرائيلية-بإمكانية-اعترافها-بـصوماليلاند-كدولة-مستقلة-عن-الصومال؟-1107423697.html
الصومال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104510/42/1045104257_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_701493ce7dfc71362020b03467cc4441.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الصومال, العالم العربي, الأخبار
الصومال, العالم العربي, الأخبار
الصومال تشدد إجراءاتها الأمنية قبيل إجراء "انتخابات تاريخية"
07:23 GMT 22.12.2025 (تم التحديث: 07:27 GMT 22.12.2025)
أعلن وزير الأمن الصومالي عبد الله شيخ إسماعيل، نشر أكثر من 10 آلاف عنصر أمني في العاصمة مقديشو، استعدادًا للانتخابات المحلية المقررة الأسبوع المقبل، والتي تُعد أول انتخابات محلية تشهدها البلاد منذ نحو 60 عاما.
وتسعى الصومال، الواقعة شرقي أفريقيا، إلى تجاوز عقود من الصراع وعدم الاستقرار، في ظل مواجهتها تمردًا مسلحًا، وأزمات طبيعية متكررة.
وكانت السلطات الصومالية، أطلقت في أبريل/ نيسان الماضي، عملية تسجيل الناخبين للمرة الأولى منذ عقود، في خطوة تمهّد للاقتراع العام وإنهاء نظام التصويت غير المباشر القائم على المحاصصة العشائرية، المعتمد منذ عام 1969.
وفي السياق ذاته، أعلن قائد الشرطة الصومالية العميد أسد عثمان عبد الله، فرض قيود على الحركة في مقديشو يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لـ"ضمان إجراء الانتخابات في أجواء آمنة"، مؤكدًا اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين مراكز الاقتراع وتسهيل تصويت المواطنين، وفقا لوكالة
الأنباء الصومالة "صونا".
وأوضح المتحدث باسم الشرطة، المقدم عبد الفتاح آدم حسن، أن "القيادة الأمنية تضع خططا للتعامل مع أي طوارئ محتملة، مع توفير وسائل نقل خاصة للمواطنين"، مشيرًا إلى استعدادات مكثفة لضمان أمن أول انتخابات محلية مباشرة تشهدها العاصمة منذ نحو نصف قرن.
ويشارك في انتخابات 25 ديسمبر الجاري، التي تقاطعها قوى معارضة احتجاجا على ما تصفه بـ"إجراءات انتخابية أحادية" من قبل الحكومة الفيدرالية، أكثر من 1600 مرشح يتنافسون على 390 مقعدا في إقليم بنادر جنوب شرقي البلاد، فيما سجل نحو 400 ألف ناخب أسماءهم للمشاركة في الاقتراع.