الصومال تشدد إجراءاتها الأمنية قبيل إجراء "انتخابات تاريخية"

عربي
اغتيال جنرال روسي في موسكو إثر عملية إرهابية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
12:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:39 GMT
21 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
وعبء مالي ضخم على أوروبا حال استمرار دعم أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:44 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
17:42 GMT
17 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251222/الصومال-تشدد-إجراءاتها-الأمنية-قبيل-انتخابات-تاريخية-1108450000.html
الصومال تشدد إجراءاتها الأمنية قبيل إجراء "انتخابات تاريخية"
الصومال تشدد إجراءاتها الأمنية قبيل إجراء "انتخابات تاريخية"
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الأمن الصومالي عبد الله شيخ إسماعيل، نشر أكثر من 10 آلاف عنصر أمني في العاصمة مقديشو، استعدادًا للانتخابات المحلية المقررة الأسبوع المقبل، والتي تُعد... 22.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-22T07:23+0000
2025-12-22T07:27+0000
الصومال
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104510/42/1045104257_0:148:3115:1900_1920x0_80_0_0_9b30aeeac991dd5b031b7c4f4cd744d2.jpg
وتسعى الصومال، الواقعة شرقي أفريقيا، إلى تجاوز عقود من الصراع وعدم الاستقرار، في ظل مواجهتها تمردًا مسلحًا، وأزمات طبيعية متكررة.وكانت السلطات الصومالية، أطلقت في أبريل/ نيسان الماضي، عملية تسجيل الناخبين للمرة الأولى منذ عقود، في خطوة تمهّد للاقتراع العام وإنهاء نظام التصويت غير المباشر القائم على المحاصصة العشائرية، المعتمد منذ عام 1969.وفي السياق ذاته، أعلن قائد الشرطة الصومالية العميد أسد عثمان عبد الله، فرض قيود على الحركة في مقديشو يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لـ"ضمان إجراء الانتخابات في أجواء آمنة"، مؤكدًا اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين مراكز الاقتراع وتسهيل تصويت المواطنين، وفقا لوكالة الأنباء الصومالة "صونا".ويشارك في انتخابات 25 ديسمبر الجاري، التي تقاطعها قوى معارضة احتجاجا على ما تصفه بـ"إجراءات انتخابية أحادية" من قبل الحكومة الفيدرالية، أكثر من 1600 مرشح يتنافسون على 390 مقعدا في إقليم بنادر جنوب شرقي البلاد، فيما سجل نحو 400 ألف ناخب أسماءهم للمشاركة في الاقتراع.
https://sarabic.ae/20251123/ما-تداعيات-التصريحات-الإسرائيلية-بإمكانية-اعترافها-بـصوماليلاند-كدولة-مستقلة-عن-الصومال؟-1107423697.html
الصومال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104510/42/1045104257_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_701493ce7dfc71362020b03467cc4441.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصومال, العالم العربي, الأخبار
الصومال, العالم العربي, الأخبار

الصومال تشدد إجراءاتها الأمنية قبيل إجراء "انتخابات تاريخية"

07:23 GMT 22.12.2025 (تم التحديث: 07:27 GMT 22.12.2025)
© Sputnik . Yuri Abramochkin   / مقديشو الصومال / الانتقال إلى بنك الصورمقديشو الصومال
مقديشو الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
© Sputnik . Yuri Abramochkin   / مقديشو الصومال
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن وزير الأمن الصومالي عبد الله شيخ إسماعيل، نشر أكثر من 10 آلاف عنصر أمني في العاصمة مقديشو، استعدادًا للانتخابات المحلية المقررة الأسبوع المقبل، والتي تُعد أول انتخابات محلية تشهدها البلاد منذ نحو 60 عاما.
وتسعى الصومال، الواقعة شرقي أفريقيا، إلى تجاوز عقود من الصراع وعدم الاستقرار، في ظل مواجهتها تمردًا مسلحًا، وأزمات طبيعية متكررة.
وكانت السلطات الصومالية، أطلقت في أبريل/ نيسان الماضي، عملية تسجيل الناخبين للمرة الأولى منذ عقود، في خطوة تمهّد للاقتراع العام وإنهاء نظام التصويت غير المباشر القائم على المحاصصة العشائرية، المعتمد منذ عام 1969.
شخص يلتقط صورة لعضو في القوة العسكرية الصومالية يدعم المناوئين للحكومة أثناء وقوفه في أحد شوارع مقديشو، الصومال، 25 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2025
ما تداعيات التصريحات الإسرائيلية بإمكانية اعترافها بـ"صوماليلاند" كدولة مستقلة عن الصومال؟
23 نوفمبر, 18:18 GMT
وفي السياق ذاته، أعلن قائد الشرطة الصومالية العميد أسد عثمان عبد الله، فرض قيود على الحركة في مقديشو يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لـ"ضمان إجراء الانتخابات في أجواء آمنة"، مؤكدًا اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين مراكز الاقتراع وتسهيل تصويت المواطنين، وفقا لوكالة الأنباء الصومالة "صونا".

وأوضح المتحدث باسم الشرطة، المقدم عبد الفتاح آدم حسن، أن "القيادة الأمنية تضع خططا للتعامل مع أي طوارئ محتملة، مع توفير وسائل نقل خاصة للمواطنين"، مشيرًا إلى استعدادات مكثفة لضمان أمن أول انتخابات محلية مباشرة تشهدها العاصمة منذ نحو نصف قرن.

ويشارك في انتخابات 25 ديسمبر الجاري، التي تقاطعها قوى معارضة احتجاجا على ما تصفه بـ"إجراءات انتخابية أحادية" من قبل الحكومة الفيدرالية، أكثر من 1600 مرشح يتنافسون على 390 مقعدا في إقليم بنادر جنوب شرقي البلاد، فيما سجل نحو 400 ألف ناخب أسماءهم للمشاركة في الاقتراع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала